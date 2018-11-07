Marvel'in 1994'te çektiği ve yayınlamadığı Fantastik Dörtlü filmi Youtube'a yüklendi

Teknoloji Editörü
Çoğumuz 2005'te gösterime giren Fantastik Dörtlü filmini ve 2015'te piyasaya sürülen bir yeniden çekimini biliyoruz. Ancak yapımcı şirket Marvel'ın, 1994 yılında hiçbir zaman gösterime sokmadığı bir Fantastik Dörtlü filmi çektiği ortaya çıktı.
Gösterime girmedi24 yıl önce çekilen filmin yönetmen koltuğunda Oley Sassone oturuyor. Filmde Alex Hyde-White, Bay Fantastik, Jay Underwood, Alev Adam, Rebecca Staab, Susan Storm, Michael Bailey Smith, Taş Adam ve Joseph Culp'u ise Doktor Doom olarak görüyoruz.
O zamanın teknolojik imkanlarıyla çevrilen bu süper kahraman filmini artık Youtube üzerinden izlemeniz mümkün. Elbette günümüz teknolojisi ile karşılaştıramayız ancak bu türü sevenlerin, izlerken oldukça zevk alacağı bir yapım olduğu ifade ediliyor. Eğer merak ettiyseniz yukarıdaki videodan filmin tamamını izleyebilirsiniz.
https://www.matrixlife.gr/marvel-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1-fantastic-four-%CF%84%CE%BF/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üstelik bu film 2014'ten beri de youtube'da zaten. Eminim arayan daha önce de bir yerlerden bulabilirdi.