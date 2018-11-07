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Marvel'in 1994'te çektiği ve yayınlamadığı Fantastik Dörtlü filmi Youtube'a yüklendi

Marvel'in 1994 yılında çektiği ve gösterime sokmadığı Fantastik Dörtlü filmi Youtube'a yüklendi. O zamanın teknolojisi ile çekilen filmin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
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9
Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çoğumuz 2005'te gösterime giren Fantastik Dörtlü filmini ve 2015'te piyasaya sürülen bir yeniden çekimini biliyoruz. Ancak yapımcı şirket Marvel'ın, 1994 yılında hiçbir zaman gösterime sokmadığı bir Fantastik Dörtlü filmi çektiği ortaya çıktı.

Gösterime girmedi

24 yıl önce çekilen filmin yönetmen koltuğunda Oley Sassone oturuyor. Filmde Alex Hyde-White, Bay Fantastik, Jay Underwood, Alev Adam, Rebecca Staab, Susan Storm, Michael Bailey Smith, Taş Adam ve Joseph Culp'u ise Doktor Doom olarak görüyoruz.

O zamanın teknolojik imkanlarıyla çevrilen bu süper kahraman filmini artık Youtube üzerinden izlemeniz mümkün. Elbette günümüz teknolojisi ile karşılaştıramayız ancak bu türü sevenlerin, izlerken oldukça zevk alacağı bir yapım olduğu ifade ediliyor. Eğer merak ettiyseniz yukarıdaki videodan filmin tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.matrixlife.gr/marvel-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1-fantastic-four-%CF%84%CE%BF/ Yorum Yaz
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profecco 6 ay en beğenilen
1994 yapımı kıytırık bir filmmiş bu. Siz bir de daha kişisel bilgisayar yokken çekilen 1968 yapımı "2001 A Space Odyssey" filmine bir bakın!
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mutercim 6 ay
Film Marvel yapımı değil. İçinde Marvel karakterleri olan her filmi Marvel Studios filmi sanma adetinden vazgeçelim lütfen. 1994 Marvel Studios'un ilk filminden (Demir Adam) 14 yıl önce....
Üstelik bu film 2014'ten beri de youtube'da zaten. Eminim arayan daha önce de bir yerlerden bulabilirdi.
Film Marvel yapımı değil. İçinde Marvel karakterleri olan her filmi Marvel Studios filmi sanma adetinden vazgeçelim lütfen. 1994 Marvel Studios'un ilk filminden...
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Gt95 6 ay
star trek dizilerinin bütün sezonlarını izleyin netfilix de efsane
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DH Misafiri 6 ay
altyazı bulamıyorum. Yardımcı olacak var mı ?
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Erwin 6 ay
Esas bomba 90 yapımı Captain America filmi. Red Skull İtalyan o filmde muhteşem.
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King Kong İstanbulda 6 ay
Niye gösterime sokulmamış?
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mutercim 6 ay
Film Marvel yapımı değil. İçinde Marvel karakterleri olan her filmi Marvel Studios filmi sanma adetinden vazgeçelim lütfen. 1994 Marvel Studios'un ilk filminden (Demir Adam) 14 yıl önce....
Üstelik bu film 2014'ten beri de youtube'da zaten. Eminim arayan daha önce de bir yerlerden bulabilirdi.
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profecco 6 ay en beğenilen
1994 yapımı kıytırık bir filmmiş bu. Siz bir de daha kişisel bilgisayar yokken çekilen 1968 yapımı "2001 A Space Odyssey" filmine bir bakın!
3 Yanıt Yanıtla +30
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Zorkof 6 ay profecco
Kült bir filmdir, çocukken, video kaset döneminde evimizdeki yegane film olduğu için minimum 20 kere izlemişimdir...Üniversitede derslerde devamlı bahsi geçen bir filmdir.
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bluedevil866 6 ay profecco
arada 50 sene var.
interstellar 2015 de cekildi desek, kendimi 2065 de gibi hisettim simdi. kim bilir 2065 yilinda neler olacak...
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bluedevil866 6 ay profecco
kubrik denilen avusturya yahudisinin filmlerindenmis.
adamin filmleri sapikca. filmde aslinda evrimi anlatacakken ne kadar sacma oldugunu gostermis bir yerde.
lakin bir film sitesinde gordugum bizim solcu liberallerin libidolarini pohpohladiklari yorumlar beni benden aldi. kubrik gelecegi gormusmus ...
aya o turde bir yapimi, naziler 1930larda planlayip hesapliyordu... tipki nazilerin teknolojilerini caldiklari gibi fikirlerini de calmis amerika, yahudi yandaslari ile.
bizim solcu liberaler de yine fikirlerinin ustalarini pohpohlamislar. guldum.
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