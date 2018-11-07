Marvel'in 1994'te çektiği ve yayınlamadığı Fantastik Dörtlü filmi Youtube'a yüklendi

Çoğumuz 2005'te gösterime giren Fantastik Dörtlü filmini ve 2015'te piyasaya sürülen bir yeniden çekimini biliyoruz. Ancak yapımcı şirket Marvel'ın, 1994 yılında hiçbir zaman gösterime sokmadığı bir Fantastik Dörtlü filmi çektiği ortaya çıktı.

Gösterime girmedi

https://www.matrixlife.gr/marvel-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1-fantastic-four-%CF%84%CE%BF/

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24 yıl önce çekilen filmin yönetmen koltuğundaoturuyor. Filmde, Bay Fantastik,, Alev Adam,, Susan Storm,, Taş Adam veu ise Doktor Doom olarak görüyoruz.O zamanınçevrilen bu süper kahraman filmini artıküzerinden izlemeniz mümkün. Elbette günümüz teknolojisi ileancak bu türü sevenlerin, izlerken oldukçabir yapım olduğu ifade ediliyor. Eğer merak ettiysenizfilmin tamamını izleyebilirsiniz.