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Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'ın çıkış tarihi açıklandı

Marvel'in sevilen kahramanlarından Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'i bir araya getirecek The Defenders'ın çıkış tarihi, yayınlanan kısa tanıtım videosu ile açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,2b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix, Marvel dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Bugüne kadar Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'in bireysel dizilerini yayınlayan Netflix, bu yıl da bu dört kahramanı bir araya getiren bir mini dizi yayınlayacak. The Defenders adını taşıyan bu mini dizi için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Bu tanıtım videosu ile birlikte The Defenders'ın çıkış tarihi de belli oldu.
Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'i bir asansörün güvenlik kamerasından gösteren kısa video, Jessica Jones'un kamerayı parçalaması ile sonlanıyor. Video bittiğinde güvenlik kamerasındaki sayaç 08:18:20:17'yi gösteriyor. Bu da dizinin 18 Ağustos 2017'de başlayacağını gösteriyor.
Videonun sol üst köşesinde yer alan sayıları (23.253.120.81) internet tarayıcınızın adres çubuğunu girdiğinizde ise sizi New York Bulletin adını taşıyan bir internet sitesine yönlendiriyor. Daredevil dizisinin ana karakterlerinden Karen Page'in çalıştığı hayali gazetenin sitesi olan New York Bulletin'de The Defenders'ın 18 Ağustos'ta başlayacağı doğrulanıyor.
Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'ın başrollerinde Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter, Finn Jones, Sigourney Weaver, Deborah Ann Woll, Elodie Yung, Jessica Henwick ve Rosario Dawson yer alıyor.

http://deadline.com/2017/04/marvels-the-defenders-netflix-premiere-date-teaser-1202061067/ Yorum Yaz
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Ed Wood 2 yıl en beğenilen
Taşı kaldırsam altından Marvel çıkacak.
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dere.beyi 2 yıl
netflix dizileri okadar ucuz ve sıkıcı ki bu kadar popüler olmasını anlayamıyorum iron fist hele bizim kurtlar vadisi ekibi yaptı sandım o ne öyle Allah aşkına
"Legion" bunlara 10 basar
netflix dizileri okadar ucuz ve sıkıcı ki bu kadar popüler olmasını anlayamıyorum iron fist hele bizim kurtlar vadisi ekibi yaptı sandım o ne öyle Allah aşkı...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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Bender B. Rodriquez 2 yıl dere.beyi
Legion apayri bisey ama daredevilin hakkini yemeyelim o guzeldi gene
Ama digerleri cop buna katiliyorum. Punisheri bekliyorum ben bakalim o nasil olacak
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tahir40 2 yıl
Sabah kalkıp bugün ne kahraman çıkarsam diye ıkınıyor adamlar... Her tarafımız süperkahraman oldu. Sonra bunların dizisi filmi daha sonra hepsini bi araya getirip kombo filmlerini çekelim...
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jubeii 2 yıl
daredevil musicleri kurgusu sadrazam ken diğerleri soytarı gibi kalıyor. umarım içine etmezler.
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aycibin 2 yıl
iron fist çok güzel başlamıştı ama 6ıncı bölümden beri gitgide bozuyor.sezonu bitiremeyebilirim bile
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mutici 2 yıl
Sağ üst köşede ki zaman göstergesine baktıgınızda da , Jessica Jones'un kamerayı kapttıgı ana dikkat edelim cünkü orada 08.18.20.1 gözükmektedir. Aslında orada da cıkıs tarihi belirtilmiş.
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mutici 2 yıl mutici
mutici

Sağ üst köşede ki zaman göstergesine baktıgınızda da , Jessica Jones'un kamerayı kapttıgı ana dikkat edelim cünkü orada 08.18.20.1 gözükmektedir. Aslında orada da cıkıs tarihi belirtilmiş.

Sağ üst köşede ki zaman göstergesine baktıgınızda da , Jessica Jones'un kamerayı kapttıgı ana dikkat edelim cünkü orada 08.18.20.17 gözükmektedir. Aslında orada da cıkıs tarihi belirtilmiş.
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Jersey Devil 2 yıl
Rosario dawson a uyuz olan tek ben miyim
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Ed Wood 2 yıl en beğenilen
Taşı kaldırsam altından Marvel çıkacak.
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kadirirdem 2 yıl
Marvel yapımlarını seviyorum bakalım bu nasık olacak...
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dostum kertenkele 2 yıl
O kadar güzel yabancı dizi varki buna hiç gerek kalmaz. Sıra gelmez izlemeye.
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Guhong01 2 yıl
Marcel ve DC adını duymaktan midem bulunmaya başladı. Bu iş sidik yarışına döndü resmen
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dere.beyi 2 yıl
netflix dizileri okadar ucuz ve sıkıcı ki bu kadar popüler olmasını anlayamıyorum iron fist hele bizim kurtlar vadisi ekibi yaptı sandım o ne öyle Allah aşkına
"Legion" bunlara 10 basar
3 Yanıt Yanıtla +10
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Bender B. Rodriquez 2 yıl dere.beyi
Legion apayri bisey ama daredevilin hakkini yemeyelim o guzeldi gene
Ama digerleri cop buna katiliyorum. Punisheri bekliyorum ben bakalim o nasil olacak
Yanıtla +5
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tugares 2 yıl dere.beyi
Diziye göre değişir, Narcos da netflix in
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Lionel Fusco 2 yıl dere.beyi
Daredevil, Black Mirror, Narcos, Stranger Things, The Crown, House of Cards, Sense8 gibi yapımlar varken sadece Iron Fist'e bakıp Netflix'i gömmeye çalışmanız komik.
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