Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'ın çıkış tarihi açıklandı

Netflix, Marvel dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Bugüne kadar Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'in bireysel dizilerini yayınlayan Netflix, bu yıl da bu dört kahramanı bir araya getiren bir mini dizi yayınlayacak. The Defenders adını taşıyan bu mini dizi için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Bu tanıtım videosu ile birlikte The Defenders'ın çıkış tarihi de belli oldu.

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'i bir asansörün güvenlik kamerasından gösteren kısa video, Jessica Jones'un kamerayı parçalaması ile sonlanıyor. Video bittiğinde güvenlik kamerasındaki sayaç 08:18:20:17'yi gösteriyor. Bu da dizinin 18 Ağustos 2017'de başlayacağını gösteriyor.

Videonun sol üst köşesinde yer alan sayıları (23.253.120.81) internet tarayıcınızın adres çubuğunu girdiğinizde ise sizi New York Bulletin adını taşıyan bir internet sitesine yönlendiriyor. Daredevil dizisinin ana karakterlerinden Karen Page'in çalıştığı hayali gazetenin sitesi olan New York Bulletin'de The Defenders'ın 18 Ağustos'ta başlayacağı doğrulanıyor.

Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'ın başrollerinde Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter, Finn Jones, Sigourney Weaver, Deborah Ann Woll, Elodie Yung, Jessica Henwick ve Rosario Dawson yer alıyor.

http://deadline.com/2017/04/marvels-the-defenders-netflix-premiere-date-teaser-1202061067/