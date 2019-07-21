Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu

Marvel'ın sevilen karakterlerinden olan Blade, uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Bugün San Diego Comic-Con'da açıklamalar yapan Kevin Feige, yeni bir Blade projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ünlü oyuncu Mahershala Ali, Blade karakterini canlandıran yeni isim olacak.
Ayrıca Bkz. "Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals..."
Yeni Blade projesi hakkında şu an için neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Marvel, Blade'in film mi veya dizi mi olacağı konusunda bile henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bildiğiniz gibi Blade, beyaz perdede başarıya ulaşan ilk süper kahraman filmlerinden birisiydi. Bu anlamda yeni projenin yine film olarak karşımıza çıkması bekleniyor.
Wesley Snipes'ın başrolünde yer aldığı Blade üçlemesi, genel anlamıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Özellikle de Blade (1998) ve Blade II'nin (2002) hala birçok seveni bulunuyor. Yeni Blade filminin gişe hasılatı anlamında yine büyük bir potansiyel taşıdığı söylenebilir.
Marvel, Blade serisinin film haklarını 2013 yılında geri almıştı.
Ayrıca Bkz. "Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals..."
Yeni Blade projesi hakkında şu an için neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Marvel, Blade'in film mi veya dizi mi olacağı konusunda bile henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bildiğiniz gibi Blade, beyaz perdede başarıya ulaşan ilk süper kahraman filmlerinden birisiydi. Bu anlamda yeni projenin yine film olarak karşımıza çıkması bekleniyor.
Wesley Snipes'ın başrolünde yer aldığı Blade üçlemesi, genel anlamıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Özellikle de Blade (1998) ve Blade II'nin (2002) hala birçok seveni bulunuyor. Yeni Blade filminin gişe hasılatı anlamında yine büyük bir potansiyel taşıdığı söylenebilir.
Marvel, Blade serisinin film haklarını 2013 yılında geri almıştı.
https://www.theverge.com/2019/7/20/20702411/marvel-cinematic-universe-blade-reboot-mahershala-ali Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakalım yenisi ne kadar başarılı olacak. Yenisinin beni yakalaması imkansız da belki yeni nesili kendine çeker.
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