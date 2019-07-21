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Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu

Marvel Stüdyoları'nın Comic-Con'daki en büyük sürprizlerinden birisi Blade reboot projesi oldu. Yarı-insan/yarı-vampir karakterimiz Blade, Marvel Sinematik Evrenini'ne katılıyor.
2 sa.
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7
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel'ın sevilen karakterlerinden olan Blade, uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Bugün San Diego Comic-Con'da açıklamalar yapan Kevin Feige, yeni bir Blade projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ünlü oyuncu Mahershala Ali, Blade karakterini canlandıran yeni isim olacak.

Ayrıca Bkz. "Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals..."
Yeni Blade projesi hakkında şu an için neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Marvel, Blade'in film mi veya dizi mi olacağı konusunda bile henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bildiğiniz gibi Blade, beyaz perdede başarıya ulaşan ilk süper kahraman filmlerinden birisiydi. Bu anlamda yeni projenin yine film olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

Wesley Snipes'ın başrolünde yer aldığı Blade üçlemesi, genel anlamıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Özellikle de Blade (1998) ve Blade II'nin (2002) hala birçok seveni bulunuyor. Yeni Blade filminin gişe hasılatı anlamında yine büyük bir potansiyel taşıdığı söylenebilir.

Marvel, Blade serisinin film haklarını 2013 yılında geri almıştı. 

https://www.theverge.com/2019/7/20/20702411/marvel-cinematic-universe-blade-reboot-mahershala-ali Yorum Yaz
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Johan Elmander 4 dk.
Umarım r rated olur
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Kulak Misafiri 50 dk.
Wesley Snipes gibisi gelir mi, resmen bu film için doğmuş adam. Alaycı bakışları, tavrı, gülüşü bile yeter. Wesley’in bu filmdeki oyunculuğu müthiş gerçekten. Hala ara ara açar izlerim. Oyunculuğunun yanı sıra filmdeki sahnelerin akıcılığı da ayrı başarılıydı.
Bakalım yenisi ne kadar başarılı olacak. Yenisinin beni yakalaması imkansız da belki yeni nesili kendine çeker.
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Feyzuli 1 sa.
Spawn + Blade kesinlikle tekrar göz geçirilmesi gereken hikayelerdi. Sırada Spawn olursa tadından yenmez...
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Kerim5100 1 sa.
Mahershala Ali umarım rolüne cuk oturan bir isim olur da senelerce keyifle izleriz...
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Musty3535123 1 sa.
blade i çok severim, gelsin izleriz.
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mehmetg 1 sa.
Sinema tarihinin en iyi açılış sahnelerinden biri;
youtube.com/...
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EzioAuditore_ 2 sa.
Panelde dizi olan projelerin altında Disney+ logosu vardı, Blade filmi geliyor. Dizi değil.
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