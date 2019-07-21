Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu

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"Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals..."

Marvel'ın sevilen karakterlerinden olan, uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Bugün'da açıklamalar yapan Kevin Feige, yeni bir Blade projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ünlü oyuncu, Blade karakterini canlandıran yeni isim olacak.Yeni Blade projesi hakkında şu an için neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Marvel, Blade'inbile henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bildiğiniz gibi Blade, beyaz perdede başarıya ulaşan ilk süper kahraman filmlerinden birisiydi. Bu anlamda yeni projenin yine film olarak karşımıza çıkması bekleniyor.'ın başrolünde yer aldığı Blade üçlemesi, genel anlamıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Özellikle devehala birçok seveni bulunuyor. Yeni Blade filminin gişe hasılatı anlamında yine büyük bir potansiyel taşıdığı söylenebilir.Marvel, Blade serisinin film haklarını 2013 yılında geri almıştı.