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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Masaüstü uygulamaları Windows 10 mobil ekosistemine geliyor

Yıllardan beri tartışılan ARM yongaları üzerinde x86 uygulamalarının nasıl çalışacağı konusuna Microsoft da katıldı. Firma bir emülatör çözümü üzerinde çalışıyor.
2 yıl
3,1b
1
25
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Windows 10 mobil ekosistemine cihaz anlamında katkısı olmasa da yenilik anlamında Microsoft vites arttırmaya başladı. Firma masaüstü uygulamaları mobil ekosistemine de sunmak niyetinde.

Emülatör Çözümü

Firmadan yapılan açıklamaya göre Windows 10 masaüstü uygulamaları Windows 10 mobil ekosisteminde de çalıştırılabilecek. Bilindiği üzere Windows 10 mobil ekosistemi ARM mimarisi üzerinde çalışıyor ve bu yüzden x86 uygulamalarını çalıştırma imkanı bulunmuyor. Microsoft ve Qualcomm bu konuya bir çare bulmuş.

Tahmin edileceği üzere ikili bir emülatör üzerinde çalışıyor. ARM sistemlere göre tasarlanan bu emülatör, Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB RAM bellek üzerinde akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Aslında daha önce pek çok geliştiricinin Android veya iOS üzerinde benzer çözümlerini görebiliyorduk. Microsoft olması gereken akıcılığı kazandırmış görünüyor.

Elbette bunun da bir dezavantajı var. X86 uygulamaları daha çok fare-klavye odaklı olduğu için kullanıcıların rahatlık açısından telefonlarını bir dock ile kullanması gerekebilecek.

Aslında Continuum özelliği ile Microsoft hali hazırda kullanıcıları böyle bir davranışa alıştırmaya çalışıyor. Kim bilir belki de bu konseptin ikinci ayağı dock yardımıyla x86 uygulamalarını kullanmak olabilir. Geliştiricilerin yeni emülatör için uygulamalarında herhangi bir değişiklik yapmayacakları belirtiliyor. Yani enerji tüketimi bu noktada sıkıntı oluşturabilir.

Ayrıca Bkz. "Kavisli Lenovo ZUK Edge bu hafta geliyor"

Microsoft, Windows 10 ile birlikte evrensel uygulama konseptine geçmişti. Tek bir çekirdek üzerine inşa edilen evrensel uygulamalar farklı cihaz boyutlarına göre ölçeklendirilebiliyordu. Uygulamalar ayrıca enerji verimliliğini hedefleyen ve dokunmatik ekranlara göre uyarlanmış versiyonlardı.

Microsoft mobil cihazların artık hücresel bağlantı özelliği olan bir bilgisayar haline gelmeye başladığını düşünüyor. Bu bakımdan da potansiyelini kullanmak istiyor. X86 emülatörünün gelecek yıl piyasaya çıkacak telefonlar için geliştirildiği ifade edildi. Yani Snapdragon 835 yonga seti muhtemelen bu kapsamda olacak. Ayrıca yeni Surface telefonu da bu özelliğin ilk duyurulduğu model olabilir.

 

http://thenextweb.com/microsoft/2016/12/08/microsoft-officially-bringing-real-desktop-apps-arm-smartphones/ Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Mobil işlemciler biraz daha güçlenirse bu özellikle birlikte casual kullanıcıları notebook/masaüstü kullanmaktan tamamıyla uzaklaştırırlar. Bir adet telefonla tüm ihtiyaçlarını çözebilirler.
Edit: Bu arada bilgisayarında bu kadar çok Windows kullanan varken telefondaki Windows ile bir ekosistem oluşturamamaları çok saçma. Örneğin iPhone ile Macbook arasında çok kuvvetli bir iletişim var ve Apple, Mac kullanıcısını iPhone almaya zorunlu bırakıyor neredeyse. Bu etkileşimi masaüstü Windows ile mobil Windows arasında uygulamayı başarırsa Microsoft gerçekten deli gibi satış yapar.
Mobil işlemciler biraz daha güçlenirse bu özellikle birlikte casual kullanıcıları notebook/masaüstü kullanmaktan tamamıyla uzaklaştırırlar. Bir adet telefonla t...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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hakanxml 2 yıl
Telif hakkı OverClocK1ng arkadaşımıza ait olan bir sözle bu habere yorum yapma istiyorum.

"Microsot'tan bir cacık olmaz"

Kaç yıldır büyük büyük laflar ettiler hepsini ellerine yüzlerine bulaştırdılar.
Telif hakkı OverClocK1ng arkadaşımıza ait olan bir sözle bu habere yorum yapma istiyorum."Microsot'tan bir cacık olmaz"Kaç yıldır büyük ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ccguven 2 yıl
İntel bunu beğenmedi.
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babasayfa 2 yıl
Twitter'da kişi bildirimi yok yıl 2017 iq
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IamxMSFT 2 yıl
W10 cikmadan boyle yapmalari lazimdi w10m olmus aglayani yok yeni mi geldi akillari basina
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aybey 2 yıl
Bu gelişme Google ve Apple'ın çanlarına ot tıkar...
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esmerbuyucu 2 yıl
Mobil uygulamaları adam etsinler ilk önce. Gereksiz işler
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mmucit 2 yıl
Güzel bir hamle, ama daha kat edilecek çok yol var.
Belki tabletler biraz daha adam olur ne dersiniz?
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cesur0606 2 yıl
continuum ile kablosuz dan bağlanınca telefon klavye ve işaret leme aygıtı oluyor kullanışlı oluyor birde yanına oyun için lg nin SMART tv prosunda yaptığı gibi ekran joystick olarak kullanılırsa x86 oyunları güzel olurdu
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MetalWave 2 yıl
ne yani king of the roadı telefonuma kurup oynayabilicekmiyim :P
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Whippoorwill 2 yıl
Yine dock yine dock.
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RaptorFX 2 yıl
Klavye fare olmadan bit kadar ekranda her iş yapılamıyor. Yeni bir telefon almama ve performansı yüksek olmasına rağmen yine iş 10 yıllık dizüstüne kalabiliyor.
Yeri geldiğinde projeksiyon özelliği ve hologram klavye özelliği olsa belki bir nebze dizüstü işkencesinden kurtulunabilir. Tabii pil kaç saniye gider bilemem =)
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aRiSe* 2 yıl RaptorFX
RaptorFX
Klavye fare olmadan bit kadar ekranda her iş yapılamıyor. Yeni bir telefon almama ve performansı yüksek olmasına rağmen yine iş 10 yıllık dizüstüne kalabiliyor.
Yeri geldiğinde projeksiyon özelliği ve hologram klavye özelliği olsa belki bir nebze dizüstü işkencesinden kurtulunabilir. Tabii pil kaç saniye gider bilemem =)

Yanımda bilgisayar taşımayı isterim açıkçası hem pc hem telefon
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The white warrior 2 yıl
Şu an insanlar telefonda ne kullanıyor? Fotoğraf, video, Whatsapp, Facebook, Messenger, Line, Mesajlaşma, internete girme vs. Windows 10 mobile'da bu uygulamalar rezil çalışıyor, önce bunları düzelttirmesi lazım . Adobe photoshop açmak, masaüstü oyunlarını telefonda oynamak gereksiz bir fantazi neden mi?
Telefondan açıp baksanız bile normal dokunmatikte kullanamazsınız.bunları kullanmak için fare, klavye ve bunları kullanmak için bir monitöre ve dock a ihtiyacınız var. Küçücük ekranda da bunları kullanmak mantıklı değil. Hadi diyelim telefon için uyarlandı, normal bilgisayardaki kadar kullanışlı değil.
700 liralık telefon+2000 liralık notebook daha çok işinizi görür.
Peki ne zaman işlevsel olur motorola atrix'deki gibi notebook dock'u olur ve eğer telefonun soğutması ve şarj durumu çözülürse biraz daha kullanışlı olabilir. Amma dock+klavye+mouse+ monitor şeklinde olacaksa mantıksız...
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