Masaüstü uygulamaları Windows 10 mobil ekosistemine geliyor

Son dönemde Windows 10 mobil ekosistemine cihaz anlamında katkısı olmasa da yenilik anlamında Microsoft vites arttırmaya başladı. Firma masaüstü uygulamaları mobil ekosistemine de sunmak niyetinde.

Emülatör Çözümü

Firmadan yapılan açıklamaya göre Windows 10 masaüstü uygulamaları Windows 10 mobil ekosisteminde de çalıştırılabilecek. Bilindiği üzere Windows 10 mobil ekosistemi ARM mimarisi üzerinde çalışıyor ve bu yüzden x86 uygulamalarını çalıştırma imkanı bulunmuyor. Microsoft ve Qualcomm bu konuya bir çare bulmuş.

Tahmin edileceği üzere ikili bir emülatör üzerinde çalışıyor. ARM sistemlere göre tasarlanan bu emülatör, Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB RAM bellek üzerinde akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Aslında daha önce pek çok geliştiricinin Android veya iOS üzerinde benzer çözümlerini görebiliyorduk. Microsoft olması gereken akıcılığı kazandırmış görünüyor.

Elbette bunun da bir dezavantajı var. X86 uygulamaları daha çok fare-klavye odaklı olduğu için kullanıcıların rahatlık açısından telefonlarını bir dock ile kullanması gerekebilecek.

Aslında Continuum özelliği ile Microsoft hali hazırda kullanıcıları böyle bir davranışa alıştırmaya çalışıyor. Kim bilir belki de bu konseptin ikinci ayağı dock yardımıyla x86 uygulamalarını kullanmak olabilir. Geliştiricilerin yeni emülatör için uygulamalarında herhangi bir değişiklik yapmayacakları belirtiliyor. Yani enerji tüketimi bu noktada sıkıntı oluşturabilir.

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Microsoft, Windows 10 ile birlikte evrensel uygulama konseptine geçmişti. Tek bir çekirdek üzerine inşa edilen evrensel uygulamalar farklı cihaz boyutlarına göre ölçeklendirilebiliyordu. Uygulamalar ayrıca enerji verimliliğini hedefleyen ve dokunmatik ekranlara göre uyarlanmış versiyonlardı.

Microsoft mobil cihazların artık hücresel bağlantı özelliği olan bir bilgisayar haline gelmeye başladığını düşünüyor. Bu bakımdan da potansiyelini kullanmak istiyor. X86 emülatörünün gelecek yıl piyasaya çıkacak telefonlar için geliştirildiği ifade edildi. Yani Snapdragon 835 yonga seti muhtemelen bu kapsamda olacak. Ayrıca yeni Surface telefonu da bu özelliğin ilk duyurulduğu model olabilir.