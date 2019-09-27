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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Maserati elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı

    İtalyan otomotiv şirketi Maserati elektrikli otomobil modelleri üreteceğini resmi olarak açıkladı. Şirketin ilk olarak üreteceği elektrikli araçlar bir spor araba, SUV ve GT modeli olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    İtalya merkezli lüks otomobil üreticilerinden Maserati nihayet elektrikli otomobil üreteceğini resmen açıkladı. Şirket bu kararın petrol bazlı modellerin üretimine etki etmeyeceğine ise özellikle dikkat çekiyor.

    2 yıl içinde satışa sunulacak

    Maserati'nin elektrikli otomobil modelleri  Cassino ve Turin'deki (Mirafiori ve Grugliasco) tesislerde inşa edilecek. Böylece şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere tüm üretimin İtalya'da devam edeceği belirtildi. Bu önemli duyuru ise ana şirket Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) elektrikli otomobiller için yaptığı 5 milyar euro'luk yatırım programının ardından geldi.
    Diğer üreticilerin aksine, Maserati elektrikli spor otomobil, SUV ve bir GT üzerinde çalışmayı planlıyor. Bu da şirket açısından iddialı bir karar olarak nitelendirilmiş. Şirketin yeni otomobillerinde petrol bazlı modellerin sürüş dinamiğinin korunacağı ve beraberinde ise süper verimli pillerle destekleneceği ifade ediliyor. Elektrikli otomobil modellerinin isimlendirmesinin nasıl olacağı ise henüz belirtilmiş değil. Spor modelin 2020, SUV modelin ise 2021 yılında piyasaya sunulması planlanıyor.


    https://www.drivingelectric.com/maserati/1317/electric-maserati-plans-announced Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    742617000027 1 sa.
    Millet bu arabayı sesi için alıyordu.
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