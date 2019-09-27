Maserati elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
İtalya merkezli lüks otomobil üreticilerinden Maserati nihayet elektrikli otomobil üreteceğini resmen açıkladı. Şirket bu kararın petrol bazlı modellerin üretimine etki etmeyeceğine ise özellikle dikkat çekiyor.
2 yıl içinde satışa sunulacak
Maserati'nin elektrikli otomobil modelleri Cassino ve Turin'deki (Mirafiori ve Grugliasco) tesislerde inşa edilecek. Böylece şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere tüm üretimin İtalya'da devam edeceği belirtildi. Bu önemli duyuru ise ana şirket Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) elektrikli otomobiller için yaptığı 5 milyar euro'luk yatırım programının ardından geldi.Diğer üreticilerin aksine, Maserati elektrikli spor otomobil, SUV ve bir GT üzerinde çalışmayı planlıyor. Bu da şirket açısından iddialı bir karar olarak nitelendirilmiş. Şirketin yeni otomobillerinde petrol bazlı modellerin sürüş dinamiğinin korunacağı ve beraberinde ise süper verimli pillerle destekleneceği ifade ediliyor. Elektrikli otomobil modellerinin isimlendirmesinin nasıl olacağı ise henüz belirtilmiş değil. Spor modelin 2020, SUV modelin ise 2021 yılında piyasaya sunulması planlanıyor.
https://www.drivingelectric.com/maserati/1317/electric-maserati-plans-announced Yorum Yaz Paylaş Tweetle