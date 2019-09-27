Maserati elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı

İtalya merkezli lüks otomobil üreticilerinden Maserati nihayet elektrikli otomobil üreteceğini resmen açıkladı. Şirket bu kararın petrol bazlı modellerin üretimine etki etmeyeceğine ise özellikle dikkat çekiyor.

2 yıl içinde satışa sunulacak

Maserati'nin elektrikli otomobil modelleri Cassino ve Turin'deki (Mirafiori ve Grugliasco) tesislerde inşa edilecek. Böylece şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere tüm üretimin İtalya'da devam edeceği belirtildi. Bu önemli duyuru ise ana şirket Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) elektrikli otomobiller için yaptığı 5 milyar euro'luk yatırım programının ardından geldi.

https://www.drivingelectric.com/maserati/1317/electric-maserati-plans-announced

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Diğer üreticilerin aksine, Maserati elektrikliotomobil,ve birüzerinde çalışmayı planlıyor. Bu da şirket açısından iddialı bir karar olarak nitelendirilmiş. Şirketin yeni otomobillerinde petrol bazlı modellerinkorunacağı ve beraberinde ise süperdestekleneceği ifade ediliyor. Elektrikli otomobil modellerinin isimlendirmesinin nasıl olacağı ise henüz belirtilmiş değil. Spor modelin, SUV modelin iseyılında piyasaya sunulması planlanıyor.