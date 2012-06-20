Mass Effect Infiltrator ve NBA JAM, Google Play Store'da büyük indirime girdi

Haber Editörü
Electronic Arts, Android kullanıcıları için sunduğu Mass Effect Infiltrator ve NBA JAM oyunlarının fiyatlarında büyük bir indirim yaptı. Sadece Google Play Store'daki ürünleri kapsayan indirimin hangi amaçla yapıldığı açıklanmadı. Fakat oyunların indirme grafiklerindeki önemli düşüşün tecrübeli dağıtıcıyı harekete geçirdiği tahmin ediliyor.
Bir aydan kısa süre önce çıkış yapan Mass Effect Infiltrator, Android platformunun en iyi grafiklere sahip oyunu olmaya aday. Orijinal fiyatı 6.99$ olan yapım bir süreliğine yaklaşık 1.6TL'den (0.88$) satılacak. Mart'ta yayınlanan NBA JAM'in fiyatı ise; 4.99 Dolar'dan yine 1.6TL'ye çekildi. Oyunları Türkiye'den satın almak mümkün.
Mass Effect Infiltrator için buraya, NBA JAM içinse buraya tıklayarak Google Play Store sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Bu iki ürünün yanı sıra Electronic Arts'ın diğer Android oyunlarında da %40'a varan indirimler yapıldı. Tüm EA oyunlarına buradaki adresten göz atabilirsiniz.
http://www.androidpolice.com/2012/06/19/deal-alert-eas-mass-effect-infiltrator-and-nba-jam-unexpectedly-on-sale-for-0-99-80-off/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sözünüze sonuna kadar katılıyorum ama zaten korsan oynayanların çoğundada problem çıkıyor :) bir platform ona destek olunarak gelişir
S3 alanlar, siz yine bu konuda şanslısınız. One X çıkalı 2-3 ay oluyor hala ne EA çoğu oyunu ne de Gameloft'un hiç bir oyunu çalışıyor. Nvdia görselliği yüksek oyunlar yapan bir çok firmayla anlaşmalı ancak en büyük ikisiyle olmayınca eksikliği çok hissediliyor.
4.99 olarak gözüküyor.
itunes.apple.com/...
Mass Effect ve Repligo reader'ı aldım hemen.