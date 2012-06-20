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Mass Effect Infiltrator ve NBA JAM, Google Play Store'da büyük indirime girdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Electronic Arts, Android kullanıcıları için sunduğu Mass Effect Infiltrator ve NBA JAM oyunlarının fiyatlarında büyük bir indirim yaptı. Sadece Google Play Store'daki ürünleri kapsayan indirimin hangi amaçla yapıldığı açıklanmadı. Fakat oyunların indirme grafiklerindeki önemli düşüşün tecrübeli dağıtıcıyı harekete geçirdiği tahmin ediliyor.
Bir aydan kısa süre önce çıkış yapan Mass Effect Infiltrator, Android platformunun en iyi grafiklere sahip oyunu olmaya aday. Orijinal fiyatı 6.99$ olan yapım bir süreliğine yaklaşık 1.6TL'den (0.88$) satılacak. Mart'ta yayınlanan NBA JAM'in fiyatı ise; 4.99 Dolar'dan yine 1.6TL'ye çekildi. Oyunları Türkiye'den satın almak mümkün.
Mass Effect Infiltrator için buraya, NBA JAM içinse buraya tıklayarak Google Play Store sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Bu iki ürünün yanı sıra Electronic Arts'ın diğer Android oyunlarında da %40'a varan indirimler yapıldı. Tüm EA oyunlarına buradaki adresten göz atabilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2012/06/19/deal-alert-eas-mass-effect-infiltrator-and-nba-jam-unexpectedly-on-sale-for-0-99-80-off/ Yorum Yaz
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tientzu1968 7 yıl
Bir anlaşmazlık mı var acaba Ea ve Samsung arasında. Hiç hoş bir durum değil bu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Normsoner 7 yıl
malesef cevremde android kullanıp parayla uygulama alana şahit olmadım hatta iphone kullanıp 1dolara şunu aldım deyince hemen bi foruma girip bnm aldıgımı gözümün önünde beleş indiriyolar sonra diolar arada kasılmalar frame atlamalar optmzsyn sorunları size az bile cıkardıklarına şükredin
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sticer12 7 yıl
simaros
gerçektende harika haber fiaytı diğerlerine göre pahahlı uygulamaların bu fiyatalara çekilmesi çok iyi.ama malesef ülkemizde insanlar uyglamaya para vermeyi aptallık olarak görüyorlar uygulamayı crackli halde internette bulabildikleri için uygulamaya para verenlerede aptal gözüyle bakılyorlar para verildikçe bir platform gelişir yeni işler için heves olur bunu düşünmek zor değil. telefona o kadar para verip 0.99 dolara kıyamıyorlar bunu en iyi şu söz açıklıyor HEM ŞEYİM OLSUN HEM DONUMA DEĞMESİN

sözünüze sonuna kadar katılıyorum ama zaten korsan oynayanların çoğundada problem çıkıyor :) bir platform ona destek olunarak gelişir
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bLind 7 yıl
2 oyunuda satin aldim elimden geldigi kadar gelistiricilere destek olmaya calisiyorum.Yanliz gameloft ve ea oyunlari biraz pahali sik sik kampanya filan yapsalar insanlari daha cok legal icerige tesvik ederler.
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ErdemZen 7 yıl
creyk van
Ne yazık ki hiçbir EA oyunu S3 için desteklenmiyor. Çıktığında sadece EA ve Gameloft oyunları desteklenmiyordu, artık Gameloft oyunlarının S3 sürümleri çıktı. Ancak telefonun çıkmasından neredeyse 1 ay geçmesine rağmen EA hiçbir oyunda destek vermiyor. İnternetten biraz araştırdım, ama bir sonuç bulamadım. Bir anlaşmazlık mı var acaba Ea ve Samsung arasında. Hiç hoş bir durum değil bu.

S3 alanlar, siz yine bu konuda şanslısınız. One X çıkalı 2-3 ay oluyor hala ne EA çoğu oyunu ne de Gameloft'un hiç bir oyunu çalışıyor. Nvdia görselliği yüksek oyunlar yapan bir çok firmayla anlaşmalı ancak en büyük ikisiyle olmayınca eksikliği çok hissediliyor.
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creyk van 7 yıl
Ne yazık ki hiçbir EA oyunu S3 için desteklenmiyor. Çıktığında sadece EA ve Gameloft oyunları desteklenmiyordu, artık Gameloft oyunlarının S3 sürümleri çıktı. Ancak telefonun çıkmasından neredeyse 1 ay geçmesine rağmen EA hiçbir oyunda destek vermiyor. İnternetten biraz araştırdım, ama bir sonuç bulamadım. Bir anlaşmazlık mı var acaba Ea ve Samsung arasında. Hiç hoş bir durum değil bu.
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Pardus Linux 7 yıl
Çok iyi fiyatlar...
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Bilal Akgündüz 7 yıl
LKLC
sanırım appstoreda da indirime girmiş. 0.99$ dan aldım hemen.

4.99 olarak gözüküyor.
itunes.apple.com/...
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catastrop 7 yıl
Sadece bunlarda değil, şu anda 16 uygulamada en uzun gün indirimleri var. play.google.com/...
Mass Effect ve Repligo reader'ı aldım hemen.
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LKLC 7 yıl
sanırım appstoreda da indirime girmiş. 0.99$ dan aldım hemen.
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