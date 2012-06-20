Mass Effect Infiltrator ve NBA JAM, Google Play Store'da büyük indirime girdi





Electronic Arts, Android kullanıcıları için sunduğu Mass Effect Infiltrator ve NBA JAM oyunlarının fiyatlarında büyük bir indirim yaptı. Sadece Google Play Store'daki ürünleri kapsayan indirimin hangi amaçla yapıldığı açıklanmadı. Fakat oyunların indirme grafiklerindeki önemli düşüşün tecrübeli dağıtıcıyı harekete geçirdiği tahmin ediliyor.

Bir aydan kısa süre önce çıkış yapan Mass Effect Infiltrator, Android platformunun en iyi grafiklere sahip oyunu olmaya aday. Orijinal fiyatı 6.99$ olan yapım bir süreliğine yaklaşık 1.6TL'den (0.88$) satılacak. Mart'ta yayınlanan NBA JAM'in fiyatı ise; 4.99 Dolar'dan yine 1.6TL'ye çekildi. Oyunları Türkiye'den satın almak mümkün.

Mass Effect Infiltrator için buraya , NBA JAM içinse buraya tıklayarak Google Play Store sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Bu iki ürünün yanı sıra Electronic Arts'ın diğer Android oyunlarında da %40'a varan indirimler yapıldı. Tüm EA oyunlarına buradaki adresten göz atabilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2012/06/19/deal-alert-eas-mass-effect-infiltrator-and-nba-jam-unexpectedly-on-sale-for-0-99-80-off/