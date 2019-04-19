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Mate 20 Pro'nun sınıfta kaldığı sağlamlık testinin yeni konuğu Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro, JerryRigEverything isimli kanalın uyguladığı dayanıklılık testinin yeni konuğu oldu. Mate 20 Pro'nun sınıfta kaldığı testten Huawei P30 Pro geçmeyi başarabildi mi?
1 ay
17,3b
1
10
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mate 20 Pro'nun sınıfta kaldığı sağlamlık testinin yeni konuğu Huawei P30 Pro
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Akıllı cihazlara uyguladığı dayanıklılık testleriyle tanınan JerryRigEverything isimli YouTube kanalının yeni konuğu Huawei P30 Pro oldu.

Huawei Mate 20 Pro için uygulanan dayanıklılık testinin bükülme aşamasında ekranı çatlamıştı. Huawei bu sorunu P30 Pro’da gidermeyi başarmış.

Telefonun önü arkası ve yanlarına uygulanan çizilme testinde makul düzeyde çiziliyor. Rakip amiral gemileri ile dayanıklılığı sergiliyor. Ancak arka kamera lensinin maket bıçağı ile çizildiğini görüyoruz. Başta Xiaomi Mi 9 olmak üzere diğer amiral gemilerinin kamera camına göre daha dayanıksız.

Tüm testlerin sonunda Huawei P30 Pro, çiziklerin haricinde herhangi bir hasar almıyor. Mate 20 Pro, aynı testin sonunda kullanılamaz hale gelmişti.


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sreylare 1 ay en beğenilen
Biraz daha Mate 20 ve içinde Mate 20 geçen haber görürsem elime geçen ilk Mate 20'yi, replikasını veya en azından maketini her iki kutbundan tutup dizime çarptırıp ortadan ikiye ayıracağım bunu da videoya aldırıp foruma koyacağım adım Mate 20 düşmanına çıkacak yeter daaa.
Biraz daha Mate 20 ve içinde Mate 20 geçen haber görürsem elime geçen ilk Mate 20'yi, replikasını veya en azından maketini her iki kutbundan tutup dizime çarptı...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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__Nikolaus__ 1 ay smart1978
Evet hocam nükleer bombaya karşıda dayanıklı değilmiş, sonucta dünyada daha önce yaşanmış bir olay bu yüzden satmaya karar verdim.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Jeopol 4 hf.
mermi testi bekliyoruz
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horozcorc 1 ay
ekran yanmalara karşı dayanıklı değilmiş. Yangında veya patlamada falan kullanamam o yüzden almaktan vazgeçtim. hihohohahahahaha
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Morphinz 1 ay
Çok iyi cihaz gerçekten.
Adamlar yıllarca ameleliğini yaptı diğer ülkelerin şimdi ekmeğini yiyiyorlar.
5 yıl daha böyle gidersek dolar 10-15 lira falan olur ve yakında yeni amele biz oluruz inşallah. Başka türlü bu ülkeden bir halt olacağı yok.
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smart1978 1 ay
Ekrani yanmalara karsi saglam degil. Elbette pratikte kim alevli ortamlarda kullanir denilebilir ama Jerry'in dedigi gibi rakipleri alevle olusan leke kisa surede kurtariyorken P30 PRO da kalici yanik lekesi birakmaktadir...
MAte 20 Pro dun cok gevrek oldugunu da yeni ogrenmis oldum nasil dikkatimi cekmemis ilginc DH uyeleri sagolsun hissetirmiyor eksi yanlarini gizlemede vs genel manada ( istisna uyeler de vardir ama azinliktalar :) ) .
2 Yanıt Yanıtla
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__Nikolaus__ 1 ay smart1978
Evet hocam nükleer bombaya karşıda dayanıklı değilmiş, sonucta dünyada daha önce yaşanmış bir olay bu yüzden satmaya karar verdim.
1 Yanıt Yanıtla +9
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FantomİçinF 1 ay smart1978
Hocam amoled ekranların hepsinde yaşanıyor bu..
1 Yanıt Yanıtla +1
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sreylare 1 ay en beğenilen
Biraz daha Mate 20 ve içinde Mate 20 geçen haber görürsem elime geçen ilk Mate 20'yi, replikasını veya en azından maketini her iki kutbundan tutup dizime çarptırıp ortadan ikiye ayıracağım bunu da videoya aldırıp foruma koyacağım adım Mate 20 düşmanına çıkacak yeter daaa.
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teknokaptan 1 ay
Ticaret bu en büyük iş ortaklarından biri firma o yuzden her fırsatta ver mehteri diyorlar:)
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