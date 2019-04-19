Mate 20 Pro'nun sınıfta kaldığı sağlamlık testinin yeni konuğu Huawei P30 Pro

Tam Boyutta Gör

Akıllı cihazlara uyguladığı dayanıklılık testleriyle tanınan JerryRigEverything isimli YouTube kanalının yeni konuğu Huawei P30 Pro oldu.

Huawei Mate 20 Pro için uygulanan dayanıklılık testinin bükülme aşamasında ekranı çatlamıştı. Huawei bu sorunu P30 Pro’da gidermeyi başarmış.

Telefonun önü arkası ve yanlarına uygulanan çizilme testinde makul düzeyde çiziliyor. Rakip amiral gemileri ile dayanıklılığı sergiliyor. Ancak arka kamera lensinin maket bıçağı ile çizildiğini görüyoruz. Başta Xiaomi Mi 9 olmak üzere diğer amiral gemilerinin kamera camına göre daha dayanıksız.

Tüm testlerin sonunda Huawei P30 Pro, çiziklerin haricinde herhangi bir hasar almıyor. Mate 20 Pro, aynı testin sonunda kullanılamaz hale gelmişti.