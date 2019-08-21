Matrix 4 resmen duyuruldu! Keanu Reeves geri dönüyor

Efsanevi film serilerinden Matrix resmen beyaz perdeye geri dönüyor. Warner Bros. tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Matrix 4 filmi için çalışmalar resmen başlamış durumda. Yeni filmin başrollerinde Keanu Reeves (Neo) ve Carrie-Anne Moss (Trinity) yer alacak.



Warner Bros ayrıca önceki filmlerin yönetmeni Lana Wachowski'nin de geri döneceğini duyurdu. Wachowski, Matrix 4'ün senaristliğini, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenecek. Son olarak Matrix 4, önceki filmlerde olduğu gibi yine Warner Bros Pictures ve Village Roadshow Pictures ortaklığında geliştiriliyor.



1999-2003 yılları arasında vizyona giren Matrix üçlemesi gişede tam 1,6 milyar dolarlık toplam hasılat elde etmeyi başarmıştı. Serinin özellikle de ilk filmi hala bilim kurgu sinemasının en iyi yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. Yeni film için de şu anda beklentiler epey yüksek.



Matrix 4'ün konusu hakkında şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Bugün bazı açıklamalar yapan Lana Wachowski,"Matrix serisinde 20 yıl önce ele aldığımız bazı fikirlerin aslında şu anda günümüz için çok daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu karakterlerin tekrar hayatıma girecek olması nedeniyle büyük bir mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.



Matrix 4'ün vizyon tarihi şu an için belli değil. Çekimlerin 2020 yılında başlaması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2019/8/20/20825597/matrix-movie-sequel-keanu-reeves-carrie-anne-moss-lana-wachowski-fourth-warner-bros