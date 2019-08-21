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Matrix 4 resmen duyuruldu! Keanu Reeves geri dönüyor

Warner Bros, Matrix serisinin beyaz perdeye döneceğini resmen duyurdu. Ünlü aktör Keanu Reeves'in başrolünde yer alacağı yeni Matrix filmi için hazırlıklar başlamış durumda.
1 sa. (Son Güncelleme: 57 dk.)
1,8b
152
8
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Efsanevi film serilerinden Matrix resmen beyaz perdeye geri dönüyor. Warner Bros. tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Matrix 4 filmi için çalışmalar resmen başlamış durumda. Yeni filmin başrollerinde Keanu Reeves (Neo) ve Carrie-Anne Moss (Trinity) yer alacak.

Warner Bros ayrıca önceki filmlerin yönetmeni Lana Wachowski'nin de geri döneceğini duyurdu. Wachowski, Matrix 4'ün senaristliğini, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenecek. Son olarak Matrix 4, önceki filmlerde olduğu gibi yine Warner Bros Pictures ve Village Roadshow Pictures ortaklığında geliştiriliyor.

1999-2003 yılları arasında vizyona giren Matrix üçlemesi gişede tam 1,6 milyar dolarlık toplam hasılat elde etmeyi başarmıştı. Serinin özellikle de ilk filmi hala bilim kurgu sinemasının en iyi yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. Yeni film için de şu anda beklentiler epey yüksek.

Matrix 4'ün konusu hakkında şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Bugün bazı açıklamalar yapan Lana Wachowski,"Matrix serisinde 20 yıl önce ele aldığımız bazı fikirlerin aslında şu anda günümüz için çok daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu karakterlerin tekrar hayatıma girecek olması nedeniyle büyük bir mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

Matrix 4'ün vizyon tarihi şu an için belli değil. Çekimlerin 2020 yılında başlaması bekleniyor.  


https://www.theverge.com/2019/8/20/20825597/matrix-movie-sequel-keanu-reeves-carrie-anne-moss-lana-wachowski-fourth-warner-bros Yorum Yaz
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IceRulez 52 dk. en beğenilen
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olağan_şüpheli 20 sn.
Eskiyi rahat bıraksalar , tadında kalsa keşke !
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darkhair 25 dk.
O yılların teknolojisi ile yaptıkları film düşünülünce
Avengers-Endgame in tahtı sallanacak gibi
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Brky 32 dk.
Büyüleyici bir filmdi, izledik ve bitti. Film tarihinin en iyi üçlemesini bozup, cılkını çıkarmaya gerek yok.
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Moving On 38 dk.



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atilasat 42 dk.
gel artık matrix bitsin bu hasret.
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mert1907 51 dk.
Seriyi bozmadan, yeni teknolojik gelişmeler ile kurgularlarsa ortaya güzel bir iş çıkabilir, merakla bekliyorum.
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IceRulez 52 dk. en beğenilen
Yaşama sebeplerime bir adet daha eklendi
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