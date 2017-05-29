Mavi ışık filtresi f.lux Windows Mağazası'na geldi

Microsoft, Windows 10 Creators Update güncellemesiyle birlikte ekran tarafından oluşturulan mavi ışık miktarını azaltarak geceleri PC başında çalışmayı kolaylaştıran "Gece Işığı" adlı yeni bir özellik sundu.

Windows 10'a bu mavi ışık filtresi gelmeden önce Windows kullanıcıları bu alandaki en iyi programlardan biri olan f.lux'u kullanabiliyorlardı. Program yalnızca Microsoft'un işletim sisteminde değil, aynı zamanda iOS, Android ve macOS platformlarında da mevcut durumda.

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Bugün f.lux, Windows Mağazası'nda bir numaralı "Windows 10 Gece Işığı" alternatifi olarak yayınlanmaya başladı. Uygulama masaüstü sürümüyle aynı özelliklerle gelirken, hızlı erişim için sistem tepsisinde çalışıyor.

Windows telefonlar için destek yok

Uygulama mağazaya Project Centennial ile portlanmış durumda ve Windows telefonları desteklemiyor. Bu noktada Microsoft'un Windows telefonlarda kendi mavi ışık filtresini sunabileceği akla geliyor ancak mobil platformdaki hızlı düşüş göz önüne alındığında bunun çok zayıf bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.

F.lux'un Windows Mağazası'da yer alan 4.32 numaralı sürümü, farklı zamanlarda ışığın vücudunuzu nasıl etkilediğini otomatik olarak analiz ederek yatmadan önce en düşük ışık seviyesini sağlayabilen bir yatak saati moduyla geliyor.

ekranınızla eşleştirmek için evdeki akıllı ışıklarla birlikte çalışma özelliğine de sahip. Windows 10'daki Gece Işığı özelliğinden çok daha gelişmiş olan f.lux'u buraya tıklayarak Windows 10'lu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca f.lux, ışıkları otomatik olarakiçin evdekibirlikte çalışma özelliğine de sahip. Windows 10'daki Gece Işığı özelliğinden çok daha gelişmiş olan f.lux'uWindows 10'lu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/p/flux/9n9kdphv91jt