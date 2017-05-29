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Mavi ışık filtresi f.lux Windows Mağazası'na geldi

Windows 10'un Gece Işığı özelliğinden çok daha gelişmiş özellikler sunan mavi ışık filtresi f.lux, Windows Mağazası'ndaki yerini aldı. Başarılı uygulama akıllı ışıklarla çalışma özelliğine de sahip.
1 yıl
6,8b
1
20
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 10 Creators Update güncellemesiyle birlikte ekran tarafından oluşturulan mavi ışık miktarını azaltarak geceleri PC başında çalışmayı kolaylaştıran "Gece Işığı" adlı yeni bir özellik sundu.
Windows 10'a bu mavi ışık filtresi gelmeden önce Windows kullanıcıları bu alandaki en iyi programlardan biri olan f.lux'u kullanabiliyorlardı. Program yalnızca Microsoft'un işletim sisteminde değil, aynı zamanda iOS, Android ve macOS platformlarında da mevcut durumda.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi nihayet MIUI 8'e bölünmüş ekran özelliğini getiriyor"
Bugün f.lux, Windows Mağazası'nda bir numaralı "Windows 10 Gece Işığı" alternatifi olarak yayınlanmaya başladı. Uygulama masaüstü sürümüyle aynı özelliklerle gelirken, hızlı erişim için sistem tepsisinde çalışıyor.

Windows telefonlar için destek yok

Uygulama mağazaya Project Centennial ile portlanmış durumda ve Windows telefonları desteklemiyor. Bu noktada Microsoft'un Windows telefonlarda kendi mavi ışık filtresini sunabileceği akla geliyor ancak mobil platformdaki hızlı düşüş göz önüne alındığında bunun çok zayıf bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.
F.lux'un Windows Mağazası'da yer alan 4.32 numaralı sürümü, farklı zamanlarda ışığın vücudunuzu nasıl etkilediğini otomatik olarak analiz ederek yatmadan önce en düşük ışık seviyesini sağlayabilen bir yatak saati moduyla geliyor.
Ayrıca f.lux, ışıkları otomatik olarak ekranınızla eşleştirmek için evdeki akıllı ışıklarla birlikte çalışma özelliğine de sahip. Windows 10'daki Gece Işığı özelliğinden çok daha gelişmiş olan f.lux'u buraya tıklayarak Windows 10'lu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/p/flux/9n9kdphv91jt Yorum Yaz
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Like a Sir 1 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology
Ne gerek var ki? Zaten Windows tarafında benzer uygulama gömülü geliyor

F.lux , Windows'un içinde gelen üstün körü uygulamaya 5 çeker .
CatologyNe gerek var ki? Zaten Windows tarafında benzer uygulama gömülü geliyorF.lux , Windows'un içinde gelen üstün körü uy...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 1 yıl
Haber sanki Microsoft'u kullanmayın da ne yaparsanız yapın tarzında olmuş. Pes!
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Worm Holes 1 yıl
F.lux ios platformunda varmı? Ben göremedim paylaşabilir misiniz?
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N20 1 yıl Worm Holes
Worm Holes
F.lux ios platformunda varmı? Ben göremedim paylaşabilir misiniz?

yoktu en son
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X-FI 1 yıl
samsung galaxy telefonlarda ekran tipini Basic'e alırsanız RGB'yi en yakın gösteren ekran elde edersiniz. Ayrıca o şekilde mavi ışıkta gidiyor, doğal olanı görüyorsunuz yani. Bunu her yerde söylüyordum.
Windows içinse, eğer monitör kalibreli değilse mavi ışık kesin vardır. o yüzden önce monitörü kalibre edin, ya da ben uğraşmam derseniz olabilecek en doğal fabrika ayarlına koyun ve sonra f.lux veya benzeri program ile mavi ışığı azaltın zevkinize göre. veya laptop kullanıyorum derseniz direkt f.lux veya windows 10 cu varsa içinde gelen mavi ışık filtreyi kullanın.
mavi ışık renklerdeki doğallığı bozuyor. ben asus n550jv laptopta kullanıyorum windows'da gömülü gelen filtreyi ve baya fark yaratıyor. desktoptada 2333t var c-pva panel olduğundan mavi ışıksız geliyor ekran, orada kullanmıyorum birşey.
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efebora06 1 yıl
Arkadaşlar şu kadar süre kullanıyorum, ona şuna buna 10 çeker, tek kelime ile muhteşem gibi cevaplar yerine kullanım ayarlarından bahsederseniz indirecek arkadaşlara bilgi olur.
Sürekli yorumlarda şöyle süper,böyle süper demeyle programı anlatmış olmuyorsunuz! Uzun süre kullanan arkadaşlardan ayarlarla ilgili tavsiye bekliyoruz.
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ZippoCH 1 yıl
2 senedir kullanıyorum, internet kafede falan ekran fazla parlak ve göz yorucu gelince hemen flux yüklüyorum, gerçekten işe yarıyor.
Akşam ezanının geldiğini anlayabileceğiniz bir programdır
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N20 1 yıl
pc'de, mobil'de kullanırım.
akşam olunca otomatik ışığı kısar çok severim kendisini
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OverClocK1ng 1 yıl
Windows telefonlar mı? O ne ki... (O derece...)
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efebora06 1 yıl
Kullananlardan ayarlarla ilgili bilgi verilmesini istiyorum.
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kadirirdem 1 yıl
Asus'un kendi yazılımı var ben onu kullanıyorum.
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fatihbulut95 1 yıl
2 yıldır kullanırım, akşam oldumu otomatik olarak devreye girer. Göz sağlığı için birebir. Aynı şekilde telefonda da kullanıyorum, tavsiye ederim.
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uygulama haber, microsoft ve
7 etiket daha windows 10 windows mağazası f.lux mavi ışık filtresi Windows Yazılım Onur Seven
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