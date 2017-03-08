Mazda: “Zorunlu olduğumuz için elektrikli otomobil üreteceğiz”

Geffroy’un bu sözleri çevreci kuruluşlar ve elektrikli otomobil üreticileri tarafından kınandı. Mazda, elektrikli otomobil üretimi konusunda sektördeki birçok firmadan geride ve bunun bir sorun olduğunu düşünmüyor.
Elektrikli otomobil üretmeyi neden kabul etti?
Mazda, Kaliforniya tarafından hazırlanan ve Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island ve Vermont’u kapsayan yasa nedeniyle elektrikli otomobil üretmeye çalışıyor. “Zero Emission Vehicle” isimli yasa, bu bölgelerde faaliyetlerine devam eden otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil teknolojisine yatırım yapmasını, elektrikli otomobiller satmasını ve bu otomobilleri pazarlamasını zorunlu kılıyor. Satılması gereken otomobil miktarı, üreticinin bölgedeki gelirine göre belirlenecek.
Kaliforniya, Zero Emission Vehicle yasasıyla 2025 senesine kadar toplamda 3 milyon elektrikli otomobilin satılmasını hedefliyor.
https://electrek.co/2017/03/07/mazda-no-pressure-from-customers-to-make-electric-vehicles/#more-38959 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bütün ülkelerde skyactiv motorlar çok olumlu karşılandı, takdir edildi Mazdanın bu farklı yaklaşımı, işi kökünden çözmeye odaklanması, üstelik bu çözümün kağıt üzerinde kalmayıp sonuç veren ve geleceğe dönük bir çözüm olması, burada da 1.6 turbo niye yok ya diye papara yiyor adamlar. Sanki bütün dünya'nın önceliği türkiye pazarı ve buranın vergi politikasına uygun paso 1.6lt hacimli motor yapmak, yapmıyorsa ve bizim buraya uymuyorsa o marka yaramaz. Birşeyi rahat rahat yazarken azıcık kafanızı kaldırıp bakın başka yerlerde durum nasıl ne oluyor diye.
Elektrik mevzusu başka, Mazda'da biliyor elektrikli ve hybrid araçların gelecek olduğunu, yapmak istedikleri şey bu yeni teknolojilerin pahalı arge işlerini dev üreticilere bırakıp daha sonra bu teknolojileri tersine mühendislik yaparak kullanmak. Mazda küçük ve kendi başına takılan bir üretici, VW grup gibi, GM-Toyota devasa üretici değil, bunlar gibi böyle pahalı teknolojileri baştan geliştirmek onları zora sokar, araç gelişimini durdurur. Mevcut geliştirilmişi kullanmak böyle küçük ve tekil üreticiler için zorunluluktur. Fakat sen küçüksün diye ona ayrı muamele göstermiyorlar tabi, yüksek satış adetleri olduğu için diğer üreticilerin gösterdiği eforu onlarında da göstermesini bekliyorlar. Şirket evliliklerinin sebebi bu tip eşşek yüküyle geliştirme maliyeti getirecek hususların paylaşımından başka bişey değil zaten.