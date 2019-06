Mazda: “Zorunlu olduğumuz için elektrikli otomobil üreteceğiz”

Tam Boyutta Gör

Japon otomobil üreticisi Mazda’nın yöneticilerinden birisi olan Phillipe Geffroy, Mazda’nın zorunlu olduğu için elektrikli otomobil üreteceğini ve müşterilerinin elektrikli otomobil üretilmesi yönünde bir talepte bulunmadıklarını söyledi. CTV News’a röportaj veren Geffroy, Avrupa ve Amerika’da yaşayan yüksek gelirli müşterilerinin çok az bir bölümünün elektrikli otomobilleri tercih ettiğini dile getirdi.

Geffroy’un bu sözleri çevreci kuruluşlar ve elektrikli otomobil üreticileri tarafından kınandı. Mazda, elektrikli otomobil üretimi konusunda sektördeki birçok firmadan geride ve bunun bir sorun olduğunu düşünmüyor.

Elektrikli otomobil üretmeyi neden kabul etti?

Mazda, Kaliforniya tarafından hazırlanan ve Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island ve Vermont’u kapsayan yasa nedeniyle elektrikli otomobil üretmeye çalışıyor. “Zero Emission Vehicle” isimli yasa, bu bölgelerde faaliyetlerine devam eden otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil teknolojisine yatırım yapmasını, elektrikli otomobiller satmasını ve bu otomobilleri pazarlamasını zorunlu kılıyor. Satılması gereken otomobil miktarı, üreticinin bölgedeki gelirine göre belirlenecek.

Kaliforniya, Zero Emission Vehicle yasasıyla 2025 senesine kadar toplamda 3 milyon elektrikli otomobilin satılmasını hedefliyor.

