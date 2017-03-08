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Mazda: “Zorunlu olduğumuz için elektrikli otomobil üreteceğiz”

Yeni yasaya uyan ve 2019 senesine kadar elektrikli otomobil üreteceğini duyuran Mazda, müşterilerinin elektrikli otomobil istemediğini düşünüyor. Şirket, yapılan açıklamanın ardından tepki aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Mazda: “Zorunlu olduğumuz için elektrikli otomobil üreteceğiz”
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Japon otomobil üreticisi Mazda’nın yöneticilerinden birisi olan Phillipe Geffroy, Mazda’nın zorunlu olduğu için elektrikli otomobil üreteceğini ve müşterilerinin elektrikli otomobil üretilmesi yönünde bir talepte bulunmadıklarını söyledi. CTV News’a röportaj veren Geffroy, Avrupa ve Amerika’da yaşayan yüksek gelirli müşterilerinin çok az bir bölümünün elektrikli otomobilleri tercih ettiğini dile getirdi.

Geffroy’un bu sözleri çevreci kuruluşlar ve elektrikli otomobil üreticileri tarafından kınandı. Mazda, elektrikli otomobil üretimi konusunda sektördeki birçok firmadan geride ve bunun bir sorun olduğunu düşünmüyor.

Elektrikli otomobil üretmeyi neden kabul etti? 

Mazda, Kaliforniya tarafından hazırlanan ve Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island ve Vermont’u kapsayan yasa nedeniyle elektrikli otomobil üretmeye çalışıyor. “Zero Emission Vehicle” isimli yasa, bu bölgelerde faaliyetlerine devam eden otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil teknolojisine yatırım yapmasını, elektrikli otomobiller satmasını ve bu otomobilleri pazarlamasını zorunlu kılıyor. Satılması gereken otomobil miktarı, üreticinin bölgedeki gelirine göre belirlenecek.

Kaliforniya, Zero Emission Vehicle yasasıyla 2025 senesine kadar toplamda 3 milyon elektrikli otomobilin satılmasını hedefliyor.


https://electrek.co/2017/03/07/mazda-no-pressure-from-customers-to-make-electric-vehicles/#more-38959 Yorum Yaz
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BatuhanXxX 2 yıl en beğenilen
Nokia, Blackberyy, Kodak, gibi firmalara Mazda eklenecek mi acaba..
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alcohol06 2 yıl mehmedaltair
Türkiye'yi terket, git herhangi bir ülkeye yerleş, 2.0lt benzinli motorları da al, 2.2lt dizelleri al, ne denir ki başka? Bilader ben yazmaktan bıktım siz bıkmadınız ya, adamlar turbolu motor yapmıyor, hacimli ekonomik yüksek sıkıştırmalı motor yapıyorlar. Sadece tr'de ve birkaç ülkede bu tork fakiri (bende kendisini kullanıyorum) 1.5 120hp motor var o da vergi sistemi yüzünden, ne yapsın 2.0lt benzinli motoru mu getirsin?
Bütün ülkelerde skyactiv motorlar çok olumlu karşılandı, takdir edildi Mazdanın bu farklı yaklaşımı, işi kökünden çözmeye odaklanması, üstelik bu çözümün kağıt üzerinde kalmayıp sonuç veren ve geleceğe dönük bir çözüm olması, burada da 1.6 turbo niye yok ya diye papara yiyor adamlar. Sanki bütün dünya'nın önceliği türkiye pazarı ve buranın vergi politikasına uygun paso 1.6lt hacimli motor yapmak, yapmıyorsa ve bizim buraya uymuyorsa o marka yaramaz. Birşeyi rahat rahat yazarken azıcık kafanızı kaldırıp bakın başka yerlerde durum nasıl ne oluyor diye.
Elektrik mevzusu başka, Mazda'da biliyor elektrikli ve hybrid araçların gelecek olduğunu, yapmak istedikleri şey bu yeni teknolojilerin pahalı arge işlerini dev üreticilere bırakıp daha sonra bu teknolojileri tersine mühendislik yaparak kullanmak. Mazda küçük ve kendi başına takılan bir üretici, VW grup gibi, GM-Toyota devasa üretici değil, bunlar gibi böyle pahalı teknolojileri baştan geliştirmek onları zora sokar, araç gelişimini durdurur. Mevcut geliştirilmişi kullanmak böyle küçük ve tekil üreticiler için zorunluluktur. Fakat sen küçüksün diye ona ayrı muamele göstermiyorlar tabi, yüksek satış adetleri olduğu için diğer üreticilerin gösterdiği eforu onlarında da göstermesini bekliyorlar. Şirket evliliklerinin sebebi bu tip eşşek yüküyle geliştirme maliyeti getirecek hususların paylaşımından başka bişey değil zaten.
Türkiye'yi terket, git herhangi bir ülkeye yerleş, 2.0lt benzinli motorları da al, 2.2lt dizelleri al, ne denir ki başka? Bilader ben yazmaktan bıktım siz bıkm...
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travers 2 yıl
“İnsanlara ne istediklerini sorsaydım, daha hızlı giden at üretirdim.” Henry Ford
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cronus75 4 ay
Elektrikli araçları çevreci sanan zevzekler, o şarj istasyonlarındaki elektriğin hepsi rüzgardan güneşten mi üretiliyor? Doğalgaz ve petrol kullanılacak, kömür kullanılacak. LİON pil üniteleri üretilirken çalışan fabrikalar rüzgar enerjisi ile mi çalışıyor? Bu hengamenin, modanın tek sebebi sizin benim cebimden daha fazla para hortumlanması. Başka bir saçmalık değil. Düşük tüketimli turbo benzinli motorlar ve skyactive gibi benzinli motorlar dünyanın bugünü ve sağlıklı zenginleşme için en uygun çözümdür. Dizeli hemen bırakalım ama bu elektrikli araç saçmalıklarına oltalanmayalım artık.
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xxxx1 2 yıl
Burda en önemli detay; Amerikanı yönetenlerin yasaların nasıl halkının refahını, geleceğini sağlama aldığıdır.
Elin mazda sına, bizimle varsan bizde dükkan açaçaksan paşa paşa konsept değiştireceksin, ortama uyyacaksın elektrik li araç üreteceksin diye dayatması ve onların buna "gık"diyememesi." Mecburiyetten" miş lafa bak kabakspordaki!..
TR de sıkıyorsa bir karış bakalım sermaye kesimine, hele de yabancı ya ertesi gün ülkeden çıkmakla vs tehdit eder hemen.
Mazda zaten içten yanmalı araçlarda bile agresif bir marka değil, butik olmak derdinde.
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anduril25 2 yıl
Arkadaşlar kusura bakmayın ama normalde kapitalist düzene sövmeye yer ararken kapitalist düzenin çarkına uygun ürün istiyorsunuz farkında değilsiniz. Japonlar modernleşmeyi kültürlerine sadık kalarak yapmaya çalışan bir millet. Son samuray filmini izlerseniz (veya izlediyseniz) az da olsa adamların mantalitesini kavrarsınız. Mazda da bu düşüncenin ürünü. Dünya bu yöne gidiyor para kazanmak istiyorsan bu arabadan bu motordan yapacaksın demek ruhunu kapitalist düzene teslim etmek oluyor onlar için. Bu kafayla giderlerse az satarlar diyebilirsiniz ama yıllardır araba üreten, Rotary gibi düşük hacimde efsanevi güç üreten motoru tasarlayan köklü bir araba firmasına sizin kafanız basmıyor gibi bir yaklaşımda bulunmak saçma. Mazda batacak olsa da ruhunu bu sisteme teslim etmeden batarım diyor. Bu arada Skyactiv ve Mazda zihniyetini anlamak için şu videolara bakabilirsiniz. mazda.com.tr/...
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elephone 2 yıl
Elektrikli arabalar alınabilecek seviyeye gelsin ve istasyonları yaygınlaşsın hemen alırım. Şarj içinde 15 dakika beklerim hiç sorun olmaz.
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iquique 2 yıl
arabaların tavanları gündüzleri sürekli güneşe maruz kalıyor. güneş panellerinde ve bataryalarda gelişim şart. ama egzoz ve motor sesi olmayan arabaya ben araba demem
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sweeponur 2 yıl
Dünyadaki 5 bağımsız üreticiden biri olan firmaya iyi yüklenmişsiniz :)
Bataryaların üretimi sırasındaki ortaya çıkan çevre kirliliğinden haberiniz yok sanırım. Adamlar dizeli bile zorla üretiyorlar, ona göre çok daha temiz olan benzinli motoru kullanmak istemeleri çevreciliklerinin göstergedir.
Mazda dan tek beklentim severek kullanmakta olduğum wankel in yakıtının azaltıldığı ve hem keseye hem de çevreye daha az zarar veren bir versiyonunun üretilmesi. Hatta tahminim gelişen hidrojen depolama teknolojisinin 2000 lerde üretilmiş olan rotary HE motorlarına uygulanacağı ve yakında duyurulacağı yönünde.
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xxxx1 2 yıl
Mazda, sektörde belli bir karizmaya sahip 100/yüz japon kalabilmiş nadir bir isim. Şasi ve yazılım mühendisliği kusursuza yakındır.





Ancak yöneticileri bir okadar vizyonsuz basit düşünceli... açıklamada zaten "yüksek gelirli insanların çok az bir bölümü" demeleri bile herkes içün otomobil yapmadıklarını, kültürel bakış açılarındaki bozukluğu göstermekte.






İçten yanmalı motorların, petrol şirketlerinin lobisiyle buzamana kadar hayat bulduğunu düşünmekteyim,ciddi paraların döndüğü sektörde tesla ciddi anlamda kuralları bozdu ve amerikan hükümetinin ve derin devletinin desteğiyle bu ezberi bozdu, iyide yaptı. AB desteği ile acilen şarj lı araçların yaygınlaşması dileğiyle.
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tutankenshta 2 yıl xxxx1
petrol üretici şirketler bile dar görüşlü güneş ve rüzgardan milyonlar kazanacakken petrolle para kaybediyorlar... o tipler çok kaybedecek...
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axaxa 2 yıl
Hepinizin sonu böyle olacak...
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musa_unsal2005 2 yıl
Japon inadı diye birşey var.
Sony e bak anla
-çerçeve incelt
+5 nesil daha gider bu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Z__Z1__Z2__Z3__Z3+__Z5
X serisi de aynen devam ediyor.
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liebermann 2 yıl
hiç uğraşmasınlar bence..
Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok, azıcık Elon Musk'tan danışmanlık alsınlar yeter..
hatta tesla'nın ilk çıkan versiyonlarını bile satın almaları yeterli olacaktır..
insan aklı ile dalga geçen, bizim pazara hiç ayak uyduramayan, samimiyetsiz bulduğum bir markadır Mazda..
rekabete girişmeyen, talebi dinlemeyen, müşterinin umrunda olmadığı , "sattığımız kadar satarız hacı sikinti yok" mantığında devam ediyorlar bence..
dizel araçların 103.989 TL'den başladığı bir marka..
aşırı sağlam, aşırı dayanıklı, aşırı süper bir araba olabilir..
ama sıcak gelmiyor işte arkadaş, yıllardır bu sıcaklığı yakalamak için de 1 cm hareket etmiş değiller..
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