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McLaren'dan sıradışı Formula 1 konsepti: MP4-X [Video]

Geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayarak kötü bir dönem geçiren McLaren gözünü gelecek konsepte dikmiş gibi görünüyor. Yeni konsept oldukça agresif ve fütüristik bir görünüme sahip.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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McLaren'dan sıradışı Formula 1 konsepti: MP4-X [Video]
 
Formula 1 çoğu zaman motor sporu olmanın ötesine geçen bir yarış. Teknolojinin sınırlarında üretilen araçların var güçleriyle yarıştığı bu alan genellikle günümüzde kullanılabilecek araç teknolojilerinin de gelişmesine neden oluyor. Geçtiğimiz yıllarda popülerliği bir miktar azalsa da yarış kurallarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte eski sevenlerin de yavaş yavaş yarışlara ısındığını görüyoruz.

Formula 1'in önemli takımlarından Mclaren ise uzun vadede kullanılabilecek konsept F1 aracını duyurdu. Konsept tasarımda aracın günümüzde F1 araçlarına göre bir çok farklılık içermesi dikkat çekiyor. İlk olarak kokpitin kapatılabilmesi ve lastiklerin farklı görünümü göze çarpıyor.
McLaren'dan sıradışı Formula 1 konsepti: MP4-X [Video]
İçerisinde ufak bataryalar bulunan MP4-X üzerinde yer alan güneş panelleri sayesinde bu bataryaları doldurabiliyor. Güneş enerjisinin yanı sıra piller fren yaparken açığa çıkan enerjiden de beslenebilecekler. Buna ek konsepte aracın hareket halinde şarj edilebilmesini sağlayan teknoloji de eklenmiş.
Konsept tasarımda görebileceğiniz gibi araç üzerinde aynalara da yer verilmemiş. Araca yerleştirilecek kameralar sayesinde görüntünün pilotun kaskına veya kokpit camına yansıtılabileceği düşünülmüş. Hatta görüntünün elektrik sinyleri ile direk olarak pilotun beynine aktarılabileceği konseptin bir parçası.
McLaren'dan sıradışı Formula 1 konsepti: MP4-X [Video]
 
McLaren'dan sıradışı Formula 1 konsepti: MP4-X [Video]
 
Tasarımın en zayıf yanı tekerleklerin etrafındaki kaplamalar gösterilebilir, ancak bu kaplamaların da önemli bir sebebi var. Konsepte göre lastik çevresinde bir çok sensör yerleştirilerek, mevcut lastiklerin durumu anlık olarak izlenebiliyor. Bu sayede lastik hamurundaki ısınma ve yıpranma gibi bilgiler yarış mühendisine ulaştırılarak pit stop için en uygun zaman belirlenebilecek.

McLaren'ın günümüz için oldukça uçuk özelliklere sahip olabilir, ancak bir gün bu veya benzer araçların Formula 1 pistlerinde yarışamayacağını hangimiz söyleyebiliriz ki? Formula 1'in 2017 sezonundan itibaren önemli kural değişikliklerine ve yeniliklere gebe olduğunu da hatırlatalım. 
McLaren'dan sıradışı Formula 1 konsepti: MP4-X [Video]
 
McLaren'dan sıradışı Formula 1 konsepti: MP4-X [Video]
 

http://www.wired.com/2015/12/mclarens-new-mp4-x-concept-car-imagines-a-fully-bonkers-future-for-f1/#slide-6 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-25CF1EFB4 4 yıl
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Mr.ED 4 yıl
Bruce wayne'de gelecek sezon McLaren için yarışacakmış. wayne enterprises %51 hissesini almış.
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kadirirdem 4 yıl
Tasatimm guzel olmuş
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Patren 4 yıl
gelecekten gelmiş gibi
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BekirHan 4 yıl
F1 aracı değilde batmobile olmuş bu :) Güzel araç, tasarımı hoş olmuş ama FIA böyle birşeyi asla kabul etmez, spec' lere ters bir konsept.
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omerfa 4 yıl
Evet tasarım ucuk olabilir. lastik cevresininde kapatılması aerodinamik için iyi olmayabilir. Yalnız kokpitin kapatılması fia tarafından ara ara gündeme gelen bir olay. En son Bianchi nin kazası ve sonrası uzun süren komadan sonra ölmesi bu konu üzerinde tekrar tartışılması gerektiiği ortaya koydu.
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ssbrutality 4 yıl
Şasi den ziyade önce Honda motorunda revizeye gitsinler.Yoksa Alonso Ve Button Sinr Krizi Geçirecek.
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ooodbooo 4 yıl
Yazıda formula 1 severlerin yavaş yavaş f1 e tekrar ısındığından bahsedilmiş, bence tam tersi her geçen gün daha çok soğuyorlar. 4 yıl redbull, son 3 yılda(büyük ihtimalle 2016 da da) mercedes egemenliği var. Bu egemenlikler zevksiz yarışlara neden oluyor.
Ayrıca konsept sahibi Mclaren, Honda ile beraber tarihin en kötü sezonlarından birini geçirdi.Hayaller hayatlar yani.
Ayrıca en büyük üzüntüm Fernando Alonsoya. Hem ferrari, hem mclaren adamın senelerini çaldılar. Olan alonsoya oldu.
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tahavarol 4 yıl
ön tekerler nasıl sağa veya sola dönecek?
1 Yanıt Yanıtla
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Krone 4 yıl tahavarol
tahavarol
ön tekerler nasıl sağa veya sola dönecek?

Ön tekerleği daha fazla aerodinami kazanmak için kapatmışlar. Tekerlek parçayla beraber dönebilir ya da bağımsız çalışabilir. Uzay mekiği gibi birşey olmuş bu
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Seefoo 4 yıl
Lastik konusunda yazılanlar yanlış.Hali hazırda zaten lastiğin birkaç noktasından ısı ölçümü alan sensörler mevcut,bu ölçümlerle lastik ömrü ortalama olarak tahmin edilebiliyor.
Genel olarak da bu konseptler gelecekte bunları kullanacaz manasında değil.FIA olmasaydı nasıl aerodinamik tasarımlar olurdu gibi biraz.
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formula 1, formula 1 konsept araçlar ve
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