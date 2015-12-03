McLaren'dan sıradışı Formula 1 konsepti: MP4-X [Video]

Formula 1 çoğu zaman motor sporu olmanın ötesine geçen bir yarış. Teknolojinin sınırlarında üretilen araçların var güçleriyle yarıştığı bu alan genellikle günümüzde kullanılabilecek araç teknolojilerinin de gelişmesine neden oluyor. Geçtiğimiz yıllarda popülerliği bir miktar azalsa da yarış kurallarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte eski sevenlerin de yavaş yavaş yarışlara ısındığını görüyoruz.

Formula 1'in önemli takımlarından Mclaren ise uzun vadede kullanılabilecek konsept F1 aracını duyurdu. Konsept tasarımda aracın günümüzde F1 araçlarına göre bir çok farklılık içermesi dikkat çekiyor. İlk olarak kokpitin kapatılabilmesi ve lastiklerin farklı görünümü göze çarpıyor.

İçerisinde ufak bataryalar bulunan MP4-X üzerinde yer alan güneş panelleri sayesinde bu bataryaları doldurabiliyor. Güneş enerjisinin yanı sıra piller fren yaparken açığa çıkan enerjiden de beslenebilecekler. Buna ek konsepte aracın hareket halinde şarj edilebilmesini sağlayan teknoloji de eklenmiş.

Konsept tasarımda görebileceğiniz gibi araç üzerinde aynalara da yer verilmemiş. Araca yerleştirilecek kameralar sayesinde görüntünün pilotun kaskına veya kokpit camına yansıtılabileceği düşünülmüş. Hatta görüntünün elektrik sinyleri ile direk olarak pilotun beynine aktarılabileceği konseptin bir parçası.





McLaren'ın günümüz için oldukça uçuk özelliklere sahip olabilir, ancak bir gün bu veya benzer araçların Formula 1 pistlerinde yarışamayacağını hangimiz söyleyebiliriz ki? Formula 1'in 2017 sezonundan itibaren önemli kural değişikliklerine ve yeniliklere gebe olduğunu da hatırlatalım. Tasarımın en zayıf yanı tekerleklerin etrafındaki kaplamalar gösterilebilir, ancak bu kaplamaların da önemli bir sebebi var. Konsepte göre lastik çevresinde bir çok sensör yerleştirilerek, mevcut lastiklerin durumu anlık olarak izlenebiliyor. Bu sayede lastik hamurundaki ısınma ve yıpranma gibi bilgiler yarış mühendisine ulaştırılarak pit stop için en uygun zaman belirlenebilecek.

http://www.wired.com/2015/12/mclarens-new-mp4-x-concept-car-imagines-a-fully-bonkers-future-for-f1/#slide-6