MediaTek Helio X30: 10nm üretim geometrisi ve özelleştirilmiş grafik birimi

Yıllardır mobil işlemci pazarında mücadele veren ancak amiral gemisi seviyesinde kendisini gösteremeyen Tayvanlı MediaTek, makus talihini kökten değiştirecek en önemli hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Helio X30 adındaki yonga seti, rakip amiral gemi yonga setlerine meydan okuyacak.

Firma, bugüne kadar ilk 8 çekirdekli işlemci, ilk 10 çekirdekli işlemci gibi önemli işlere imza atmıştı ancak verimlilik noktasında yaşanan bazı sıkıntılar ve güncelleme problemleri nedeniyle, istediği başarıyı yakalayamamıştı. Helio X20 ve Helio X25 yonga setleri, halen 10 çekirdekli tek seri olma özelliğini sürdürüyor ancak Snapdragon 820 gibi rakiplere karşı varlık gösteremiyordu.

Helio X30

Firma uzun bir süredir Helio X30 adını verdiği yeni yonga seti üzerinde çalışıyor ve bu kez turnayı gözünden vurmanın hesaplarını yapıyor. Helio X30 yine 10 çekirdekli bir yonga seti ancak pek çok özelliği ile şimdiden rekabette öne geçmeyi başarmış durumda.

Helio X30 yonga seti ile gelen en önemli yenilik DDR4 bellek desteği olmuştu. Daha önce açıklanan bu destek ile, üreticiler 8GB’a kadar LPDDR4 RAM bellek kullanabilecek ve bant genişliği konusunda darboğaz yaşamaktan kurtulmuş olacaklar.

Yonga setinin diğer bir önemli özelliği ise 10nm üretim sürecine sahip olması. Halen mobil yongalarda 14nm süreci ile üretim yapılıyor ve gelecek yıl 10nm sürecine geçiş yapılması bekleniyor. Bununla birlikte, resmi olarak 10nm sürecine sahip olacağı açıklanan ilk yonga seti Helio X30 oldu. 10nm üretim süreci, yongaların daha küçük zar alanında daha yüksek performans göstermesini ve daha fazla enerji tasarrufu yapabilmesini sağlayacak.

Çekirdekler ve Grafik Birimi

Üretim süreci yanında, işlemci çekirdekleri de adından söz ettiriyor. ARM’ın 10nm süreci için tasarladığı ve şimdiye kadar ki en güçlü mimari olma özelliğine sahip Artemis kod adlı Cortex-A73 çekirdeği, yeni yonga setinin en önemli silahı olacak. 2.8GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A73 çekirdeğinin yanı sıra, iş yüküne göre sırasıyla devreye giren 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet de Cortex-A35 çekirdeği yer alıyor. Böylece en düşük yoğunlukta, yonga setinin çok az enerji tüketeceğini belirtmek gerek.

Yonga setini sonuncu ve belki de en dikkat çekici özelliği, özelleştirilmiş bir PowerVR 7 serisi grafik birimi ile gelecek olması. Daha önce Apple A9X yonga setinde, 12 çekirdekli olarak özelleştirilmiş bir PowerVR 7 serisi grafik birimi görmüştük. MediaTek’in de çekirdek sayısı konusunda, standart mimarisinin dışına çıktığı ve çok güçlü bir çözüm ortaya koyduğu ifade ediliyor. Henüz teknik detaylar net değil.

Bir süre önce internete sızdırılan AnTuTu benchmark skorlarında, Helio X30 yonga setinin 160 bin gibi rekor bir seviyeye çıktığı görülmüştü. Snapdragon 820, Apple A9 ve Exynos 8893 yonga setinin 130 bin civarında seyrediyor oluşu, Helio X30 yonga setinin ne kadar iddialı olduğunu göstermeye yetiyor.

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Elbette bunlar kağıt üzerinde değerler çok yüksek görünüyor ancak Helio X30 yonga seti, gelecek yıl Snapdragon 830, yeni nesil Exynos, Apple A10 yonga setleri ile mücadeleye girişecek. Bu bakımdan, o dönemde yapılacak testlerin daha çok anlamı olacaktır. Yine de, Helio X30 yonga seti teknoloji dünyasında heyecan yaratmayı başarmış durumda.