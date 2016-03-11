MediaTek: Helio X30'dan çok umutluyuz

Helio X30

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"AnTuTu'da lider Snapdragon 820"

Henüz'in üst seviyede iddialı olacakyonga seti, beklenen ilgiyi göremedi. Acer Predator 6 gibi bazı akıllı telefon modellerinde kullanılsa bile, Çinli üreticileryonga setine geçiş yapmayı tercih etti. MediaTek, asıl bombayıile patlatmayı ümit ediyor.Firmanın operasyon şefi Zhu Shangzu, Helio X30 yonga setinin Snapdragon 820 vegibi rakipleri ile mücadele edebilecek güçte olduğunu belirtti. Shangzu, Helio X30 yonga setinden çok umutlu olduklarını da sözlerine ekledi. Helio X30 yonga setinin yaz aylarında piyasada olması bekleniyor.Helio X30 her anlamda firmanın geliştirdiği belki de en iyi yonga seti.süreci iletarafından üretilecek olan 10 çekirdekli Helio X30, ayrıca DDR4 desteği ile güçlü telefonların da önünü açacak.Net bilgiler mevcut olmasa da, Helio X30 yonga setinde 4 kümeli bir tasarımdan bahsediliyor. 4 adet 2.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 çekirdeği ağır yüklerde devreye girerken, 2 adet 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 çekirdeği de biraz daha hafif yükleri alıyor. Yani MediaTek ağır yük bindiren işlemleri de iki kümeyle kaldırmayı tercih etmiş ve böylece enerji tasarrufu sağlanmış.Düşük yükteki işlemlerde ise yine farklı bir dizilim karşımıza çıkıyor. 1.5GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A53 çekirdeği ve ARM'ın en verimli tasarımı olan Cortex-A35 çekirdeği 1GHz hızında 2 adet olmak üzere düşük yoğunluktaki işlemleri duruma göre ele almaya çalışıyor. Bu durumda Helio X30 için hem Cortex-A35 çekirdeğini ilk kullanan hem de ilk kez 3 farklıçekirdeğini bir araya getiren yonga seti tanımlamasını kullanabiliriz. Yonga setinde 4 veya 6 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi yer alacak.MediaTek'in önündeki en büyük engel, Exynos 8890 ve Snapdragon 820 yonga setlerinin daha erken piyasaya çıkmış olması. Ayrıca yonga setleri yoğun talep görüyor. Snapdragon 820 şimdiden pek çok amiral gemisinde yerini aldı. Exynos 8890 yonga setinin iseve PRO 6 mini modellerinde boy göstermesi bekleniyor.Üst seviyede mücadele edebilmek için, MediaTek'in rakiplerinin elinden müşteri kapması gerekiyor. Şu aşamada bu nasıl olacak bilinmiyor. Firmanın daha uygun fiyat seviyelerine çekerek, yonga setini cazip hale getirmesinden başka bir yol gibi duruyor. Bakalım MediaTek, nasıl bir strateji benimseyecek.