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MediaTek: Helio X30'dan çok umutluyuz

MediaTek'in büyük yatırımlarla tasarladığı Helio X30 yonga seti için henüz ortaya çıkmış bir müşteri mevcut değil. Bununla birlikte firma, pazarın en iyilerinden birisi olmayı umut ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,7b
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13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz MediaTek'in üst seviyede iddialı olacak Helio X20 yonga seti, beklenen ilgiyi göremedi. Acer Predator 6 gibi bazı akıllı telefon modellerinde kullanılsa bile, Çinli üreticiler Snapdragon 820 yonga setine geçiş yapmayı tercih etti. MediaTek, asıl bombayı Helio X30 ile patlatmayı ümit ediyor.

Firmanın operasyon şefi Zhu Shangzu, Helio X30 yonga setinin Snapdragon 820 ve Exynos 8890 gibi rakipleri ile mücadele edebilecek güçte olduğunu belirtti. Shangzu, Helio X30 yonga setinden çok umutlu olduklarını da sözlerine ekledi. Helio X30 yonga setinin yaz aylarında piyasada olması bekleniyor.

Helio X30


Helio X30 her anlamda firmanın geliştirdiği belki de en iyi yonga seti. 16nm FinFET süreci ile TSMC tarafından üretilecek olan 10 çekirdekli Helio X30, ayrıca DDR4 desteği ile güçlü telefonların da önünü açacak.

Net bilgiler mevcut olmasa da, Helio X30 yonga setinde 4 kümeli bir tasarımdan bahsediliyor. 4 adet 2.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 çekirdeği ağır yüklerde devreye girerken, 2 adet 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 çekirdeği de biraz daha hafif yükleri alıyor. Yani MediaTek ağır yük bindiren işlemleri de iki kümeyle kaldırmayı tercih etmiş ve böylece enerji tasarrufu sağlanmış.

Ayrıca Bkz. "AnTuTu'da lider Snapdragon 820"
Düşük yükteki işlemlerde ise yine farklı bir dizilim karşımıza çıkıyor. 1.5GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A53 çekirdeği ve ARM'ın en verimli tasarımı olan Cortex-A35 çekirdeği 1GHz hızında 2 adet olmak üzere düşük yoğunluktaki işlemleri duruma göre ele almaya çalışıyor. Bu durumda Helio X30 için hem Cortex-A35 çekirdeğini ilk kullanan hem de ilk kez 3 farklı ARM çekirdeğini bir araya getiren yonga seti tanımlamasını kullanabiliriz. Yonga setinde 4 veya 6 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi yer alacak.

MediaTek'in önündeki en büyük engel, Exynos 8890 ve Snapdragon 820 yonga setlerinin daha erken piyasaya çıkmış olması. Ayrıca yonga setleri yoğun talep görüyor. Snapdragon 820 şimdiden pek çok amiral gemisinde yerini aldı. Exynos 8890 yonga setinin ise Meizu PRO 6 ve PRO 6 mini modellerinde boy göstermesi bekleniyor.

Üst seviyede mücadele edebilmek için, MediaTek'in rakiplerinin elinden müşteri kapması gerekiyor. Şu aşamada bu nasıl olacak bilinmiyor. Firmanın daha uygun fiyat seviyelerine çekerek, yonga setini cazip hale getirmesinden başka bir yol gibi duruyor. Bakalım MediaTek, nasıl bir strateji benimseyecek.
 

http://www.androidheadlines.com/2016/03/mediateks-coo-expects-great-things-from-the-helio-x30-soc.html Yorum Yaz
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Çok geç kaldılar, üst seviye telefonlarda da Mediatek pazarda rekabet edebilmeli ki, hem seçeneklerimiz artsın, hemde fiyatlar aşağıya doğru evrilsin.

Mediatek sayesinde daha uygun fiyatlı cihazlar alabiliyoruz, hem rakabeti arttırdığı için, hemde işlemcilerini daha ucuza sattığı için.

Kur ve yüksek vergiler yetmezmiş gibi, Mediatek zayıf kalır ve rekabet ortamı baltalanırsa hali hazırda Nvidia ve İntel de yaşadığımızın bir benzeri olarak,

bu seferde Qualcomm'un kucağına kucağına oturururuz ki, o zaman vay halimize.

Ticarette TEKEL'e hayır.

Ticarette tekel demişken aklıma Yeni Rakının 78 liralık fiyatı geldi, hüzünlendim.
Çok geç kaldılar, üst seviye telefonlarda da Mediatek pazarda rekabet edebilmeli ki, hem seçeneklerimiz artsın, hemde fiyatlar aşağıya doğru evrilsin.
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serkan78689 3 yıl
8 cekirdek ne ya apple işi 2 çekirdekle götürüyo niye ısrarls 8 çekirdekli işlemci koyuyolar? tamamen satış stratejisi 4 çekirdek bile fazla.
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Guaire 3 yıl serkan78689
serkan78689

8 cekirdek ne ya apple işi 2 çekirdekle götürüyo niye ısrarls 8 çekirdekli işlemci koyuyolar? tamamen satış stratejisi 4 çekirdek bile fazla.

Bir kere de şu mesajın aynısını birisi atmasa kıyamet kopar.

Çekirdek sayısının fazla veya eksik olması size ne ifade ediyor? Çekirdek sayısı birkaç kat az diye Apple'ın daha az şey kullanarak daha çok iş yaptığını mı zannediyorsunuz?
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kadirirdem 3 yıl
gpu da 8890 bariz daha iyi ayrıca bu işlemci yanabilir 4 tane a72 yi yanmadan çalıştırmak zor...
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Saab9000 3 yıl
Orta seviyeye grafik işlemcisi rakiplerine göre daha güçlü çözümler şart. Helio X10'un sorunu grafik işlemcisi...
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Guaire 3 yıl
@BekemAydin

Helio X10'u Snapdragon 615/617'nin rakibi olarak görürsek ki görmemek için bir neden yok, GPU sorunu yok. X10, SD615 ile benzer yapıda ve maliyetleri de hemen hemen aynı. Daha pahalı rakipleriyle karşılaştırma yapmak doğru değil.

@kadirirdem

Tam tersine Kirin 950, 4 çekirdek Cortex-A72'nin özellikle TSMC'nin 16nm FinFET'inde hiç zorlanmadan çalışabildiğini gösterdi. Exynos 7420'ye kıyasla %20 daha fazla performansı %50 daha az enerji harcaması yeterli olmalı. Burada 7420'de 4 çekirdek A57 olduğunu ve Samsung'un ilk nesil 14nm FinFET'i ile üretildiğini de belirtmek gerekir.

A72'yi A57 ile karıştırdınız siz herhalde.
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Guaire 3 yıl kadirirdem
@BekemAydin

Helio X10'u Snapdragon 615/617'nin rakibi olarak görürsek ki görmemek için bir neden yok, GPU sorunu yok. X10, SD615 ile benzer yapıda ve maliyetleri de hemen hemen aynı. Daha pahalı rakipleriyle karşılaştırma yapmak doğru değil.

@kadirirdem

Tam tersine Kirin 950, 4 çekirdek Cortex-A72'nin özellikle TSMC'nin 16nm FinFET'inde hiç zorlanmadan çalışabildiğini gösterdi. Exynos 7420'ye kıyasla %20 daha fazla performansı %50 daha az enerji harcaması yeterli olmalı. Burada 7420'de 4 çekirdek A57 olduğunu ve Samsung'un ilk nesil 14nm FinFET'i ile üretildiğini de belirtmek gerekir.

A72'yi A57 ile karıştırdınız siz herhalde.
Yanıtla +2
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umtkrhn 3 yıl
ARM'ın standart tasarımı ile olmuyor işte, hala ısrar ediyorlar, çok çekirdeğe karşı değilim, çok çekirdek daha fazla işlem gücü, enerji tasarrufu demektir, fakat bu çekirdekler özelleştirilmiş bir tasarim ile gelirse, işte o zaman çok çekirdeğin avantajı ortaya çıkar,
Eklenti: çok çekirdek demek androidde daha iyi multitasking demek, çok çekirdeğe asla karşı olmadım, aksine destekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Nike Tyson 3 yıl umtkrhn
umtkrhn
ARM'ın standart tasarımı ile olmuyor işte, hala ısrar ediyorlar, çok çekirdeğe karşı değilim, çok çekirdek daha fazla işlem gücü, enerji tasarrufu demektir, fakat bu çekirdekler özelleştirilmiş bir tasarim ile gelirse, işte o zaman çok çekirdeğin avantajı ortaya çıkar,
Eklenti: çok çekirdek demek androidde daha iyi multitasking demek, çok çekirdeğe asla karşı olmadım, aksine destekliyorum.

Onemli olan yek cekirdegin kas gucu hocam snapdragon 810 faciasini hatirlayin.Snapdragon 800 ve 801 zamaninda ne islemcileri tokatladi mimarisi ile
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ufuk172 3 yıl
Xiaomi redmi note4 UN islemcisi belli oldu desenize.
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mu5tafa 3 yıl
10 çekirdekten vazgeçin arkadaş..
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dr20mouse 3 yıl
Qualcomm 820'li telefon alın gerisine bakmayın. Isınma sorunu da yok. Macera aramaya da gerek yok. Mediatek giriş ve orta seviye için kaliteli üretim yapsın üst seviyeyi bıraksın. Sürücü işini bir çözsünler önce sonra üst seviye yonga üretmeye geçsinler.
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casperfriendly 3 yıl
S7'deki t880 12 çekirdekli, her halükarda grafik işlemci itibariyle, 8890 daha iyi.
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Aslanhan. 3 yıl
Çok geç kaldılar, üst seviye telefonlarda da Mediatek pazarda rekabet edebilmeli ki, hem seçeneklerimiz artsın, hemde fiyatlar aşağıya doğru evrilsin.

Mediatek sayesinde daha uygun fiyatlı cihazlar alabiliyoruz, hem rakabeti arttırdığı için, hemde işlemcilerini daha ucuza sattığı için.

Kur ve yüksek vergiler yetmezmiş gibi, Mediatek zayıf kalır ve rekabet ortamı baltalanırsa hali hazırda Nvidia ve İntel de yaşadığımızın bir benzeri olarak,

bu seferde Qualcomm'un kucağına kucağına oturururuz ki, o zaman vay halimize.

Ticarette TEKEL'e hayır.

Ticarette tekel demişken aklıma Yeni Rakının 78 liralık fiyatı geldi, hüzünlendim.
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