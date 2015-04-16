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MediaTek çekirdek rekoru kırmaya hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek çekirdek rekoru kırmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıllarda 8 ARM çekirdeğini birarada kullanarak teknoloji dünyasında bir ilke imza atan MediaTek, aynı ilki bu kez 10 çekirdek ile tekrarlamaya hazırlanıyor. Firmanın yeni yongaseti Helio X20 adını taşıyacak. 

Çinli analiz uzmanlarının verdiği bilgilere göre MediaTek yeni Helio X20 yongasetini Xiaomi, Vivo gibi hemşehrilerine örneklemeye başladı. Yılın sonlarına doğru yongaseti lanse edildiğinde bu üreticilerin ilk cihazları da piyasaya çıkmış olacak. 

MediaTek'in HelioX20 yongasetinde Cortex-A72 çekirdeğine yer vereceği belirtiliyor. Mevcut ARM mimarisinin en güçlü çekirdeği olan Cortex-A72 yapılan testlerde Cortex-A57 çekirdeğine göre 1.5 kat daha fazla performans ve yüzde 30-35 civarında daha az enerji tüketimi değerleri sunuyor. Elbette bu 16nm FinFET+ üretim teknolojisi ile geçerli. MediaTek henüz bu teknolojiye geçiş yapmadığı için muhtemelen Helio X20 yongasetinin değerleri de farklı olacaktır. 

Helio X20 yongasetinin AnTuTu testlerinde 70 000 puan seviyesine çıkabildiği konuşuluyor. Bu da onu mobil dünyanın en güçlüleri arasına sokuyor. Elbette üretim teknolojileri ve grafik birimi detayları ortaya çıktığında yongasetinin potansiyelini de görme şansımız olacak. 

Hali hazırda benchmark testleri haricinde tüm çekirdekleri aktif olarak kullanabilen yazılımlar henüz bulunmuyor. Genelde uygulamaların en fazla 2 çekirdeğe göre optimize edildiğini düşünürsek şimdilik çekirdek sayıları biraz pazarlamaya yönelik gibi duruyor.  

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-could-be-rolling-a-10-core-chip-off-the-assembly-line-by-the-the-end-of-2015_id68310 Yorum Yaz
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Led Zeppelin 4 yıl en beğenilen
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Delikli Nane 4 yıl Led Zeppelin
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neo01470 4 yıl demo22
demo22
apple telefonu yada tableti 2 çekirdekli buna rağmen, android ve diğer işletim sistemli telefon yada tabletlere, kök söktürüyor, yani kısaca gülünç.

Ne gerek var canım, arge felan zor iş armdan hazır tasarımı al bas 8-10 çekirdek.. Kimsede adam gibi 2 çekirdekli yapalım rekorlar kıracaksak çekirdek başına düşen performansta kıralım demiyor. Apple bu konuda çok mantıklı ilerliyor daha "iPad air 2" ile 3 çekirdeğe yeni geçti..
demo22apple telefonu yada tableti 2 çekirdekli buna rağmen, android ve diğer işletim sistemli telefon yada tabletlere, kök söktürüyor, yani kı...
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Manchester United 4 yıl
Oooo kırsın bakalım.
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Guest-BF8E9B238 4 yıl
Mediatek hep aynı. Cahil kullanıcıları keklemeyi iyi biliyor.
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thestell 4 yıl
Ben işlemci yapmayın demiyorum ama önce biraz gpu yapsanız da ondan sonra...
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freudunpiposu 4 yıl Guest-BF8E9B238

Qualcomm forever elimize 4 senedir aynı mimariyi sunuyor.
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bkaakco 4 yıl
32 istiyorum ama ben, küserim yoksa.
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Paroksetin 4 yıl
Ver çekirdeği, ver çekirdeği

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DH Misafiri 4 yıl
artık çekirdek sayısına bakarak kesin güçlü olduğunu düşünecek kitleler için birebir fakat güncellemeler çok sonra gelir muhtemelen ve çekirdek sayısının ne kadar önemsiz olduğunu asıl önemli faktörün verimli bir işlemci ve yazılım olduğunu biliyoruz.
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DubSteq 4 yıl
Bence üstünde kafa yorulması gereken neden 8-10 çekirdek işlemci ürettikleri değil, neden uygulamaları 2-4 çekirdek olarak optimize ettikleri olmalı. PAralel işlem birimi konusunda çoklu çekirdek sahibi cpu lar kat be kat daha hızlı işlem yapabilirler lakin Genius developer lar neden hala Apple'cılık yaparak 2 çekirdekte diretiyor anlamıyorum. 2 çekirdekli bir cpu nun bataryaya olan dezavantajın bilmiyormu bu Apple mühendisleri. İnşallah teknoloji birilerinn ietkisi altından çıkarda geliştiriciler adam gibi işlerini yapmaya başlar.
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xXx__AL1EN__xXx 4 yıl DubSteq
Parallel programming dusundugun kadar basit bir mevzu degil cunku ozellikle de giderek artan multi-core mimarisinde. Ayrica bir programda diyelim ki processlerin %40'i sequential, buna hangi platform olursa olsun yuksek saat hizli tek cekirdekle yaklasmaktan baska bir care yok ki dedigin gibi pil omrune en buyuk darbeyi vuran da bu. Ancak geri kalan %60 lik kisim optimize edilmeye calisilabilir o da sadece buyuk gelistiricilerin ugrasacagi bir sey. Bu da performans acisindan pek de bir fark olusturmayacagi icin kaynak ayirmaya degmeyen bir ugras olarak bakiliyor. Durumun Apple'la pek bir alakasi yok kisacasi.
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Led Zeppelin 4 yıl en beğenilen
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Delikli Nane 4 yıl Led Zeppelin
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl Led Zeppelin
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işin özeti

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Want to 4 yıl Led Zeppelin
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Güldürdün
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Xiaomii 4 yıl
Bazı arkadaşlar bu işe karşı çıkmış ama bence harika.Benim eleştirdiğim 2 şey var;
Birincisi eminim ki yüksek single core a sahip çekirdek olmayacak.ARM dan alıp getirip takacak ve satacak.Ayrıca yazılım desteğide olmayacak.
İkincisi ise teknoloji 2-4-8-16 diye gider.Niye gidipte 10 olmuş ki? 16 olsaydı daha iddialı ve muhteşem olurdu.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
2k larda bile işlemciler verimli değil.

Kaldı ki 4k neler olur bilinmez.

10 çekirdeğin mantığı nedir bilemiyorum.

Gerçek 8 çekirdek kelimesinden de nefret ediyorum.

Kullandığım bilgisayardaki işlemci bile 2 çekirdek.

Full hd olsa en fazla 4 çekirdek olsa olmuyor mu.

Tabi yazılım konusunda çoğu işlemci sıkıntılı.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
gerçek teknolojik gelişmeler ; 2, 4, 8, 16, 32 şeklinde kendini katlaya katlaya gelir ve gider ! 8 é gelmişken 16'ı beklerken 10 ne dir ? teknoloji piyasası 8 den sonra 10 çekirdek verelim %25 verim artışı kullanıcılara verelim yoksa öbür türlü birden 16 çekirdekliyi çıkartırsak %100 daha hızlı çalışan sistemler yüzünden daha piyasada eritemediğimiz alt sistemler elimizde patla düşüncesiyle insanları kandırıyorlar ! AMD intel server işlemcilerinde aynı mimariyi tekrar ediyorken bunlar sanki +2 çekirdekle farklı fonksiyon işlemcimi geliştirmişler ! eğer gerçekten +2 çekirdek 8 işlemcinin yapamadığı farklı bir fonksiyon işlemi yapsa zaten performans artışı %20 değil %200+ olur du ! bu işler sadece üretim maliyetinin 2 kat artırmak yerine +2 çekirdekle kullanıcıları oyalamaktan başka bir şey değil ! neyseki ARM nin daha öncede bu tarz düşünen CEO larının bu tarz ucuz pazarlama stratejileri yapılan piyasaya sürüm analiz anketlerinde bir çok proje yarım kaldı ! yani almak isteyenler bi kaç ay daha beklerlerse 10 yerine 16 çekirdekliyi alabileceklerdir :)
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Neyinkafasi 4 yıl SEO-Uzmanı
Yazından cahillik akıyor.işlemci çekirdekleri bit mantığıylamı çalışıyorki 16 olmak zorunda olsun?
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Angel of the Lord 4 yıl
6595 ile kendilerini kanitladilar bence. Arkadasin da dedigi gibi en onemli eksigi yazilim konusu. Huawei gibi bunlar da. Yazilim lafi gecince kayboluyorlar.
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