MediaTek çekirdek rekoru kırmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıllarda 8 ARM çekirdeğini birarada kullanarak teknoloji dünyasında bir ilke imza atan MediaTek, aynı ilki bu kez 10 çekirdek ile tekrarlamaya hazırlanıyor. Firmanın yeni yongaseti Helio X20 adını taşıyacak.





Çinli analiz uzmanlarının verdiği bilgilere göre MediaTek yeni Helio X20 yongasetini Xiaomi, Vivo gibi hemşehrilerine örneklemeye başladı. Yılın sonlarına doğru yongaseti lanse edildiğinde bu üreticilerin ilk cihazları da piyasaya çıkmış olacak.





MediaTek'in HelioX20 yongasetinde Cortex-A72 çekirdeğine yer vereceği belirtiliyor. Mevcut ARM mimarisinin en güçlü çekirdeği olan Cortex-A72 yapılan testlerde Cortex-A57 çekirdeğine göre 1.5 kat daha fazla performans ve yüzde 30-35 civarında daha az enerji tüketimi değerleri sunuyor. Elbette bu 16nm FinFET+ üretim teknolojisi ile geçerli. MediaTek henüz bu teknolojiye geçiş yapmadığı için muhtemelen Helio X20 yongasetinin değerleri de farklı olacaktır.





Helio X20 yongasetinin AnTuTu testlerinde 70 000 puan seviyesine çıkabildiği konuşuluyor. Bu da onu mobil dünyanın en güçlüleri arasına sokuyor. Elbette üretim teknolojileri ve grafik birimi detayları ortaya çıktığında yongasetinin potansiyelini de görme şansımız olacak.





Hali hazırda benchmark testleri haricinde tüm çekirdekleri aktif olarak kullanabilen yazılımlar henüz bulunmuyor. Genelde uygulamaların en fazla 2 çekirdeğe göre optimize edildiğini düşünürsek şimdilik çekirdek sayıları biraz pazarlamaya yönelik gibi duruyor.

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-could-be-rolling-a-10-core-chip-off-the-assembly-line-by-the-the-end-of-2015_id68310