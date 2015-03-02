MediaTek donanım paylaşımına dayanan bir proje üzerinde çalışıyor





MWC 2015 fuarı tüm hızıyla devam ederken, fuar dışında da bireysel olarak bazı firmaların duyurularına rastlıyoruz. Tayvanlı yongaseti tasarımcısı MediaTek, donanım paylaşımını temel alan yeni bir projenin duyurusunu yaptı.

CrossMount adındaki proje aynı WiFi ağında yer alan veya WiFi Direct ile haberleşebilen cihazların birbirlerinin donanım ve yazılımını paylaşabilmesini temel alıyor. Örneğin akıllı telefonun mikrofonunu kullanarak televizyonunuza sesli komut verebilir, veya telefonunuzun kamerasını kullanarak tabletiniz üzerinden video sohbeti gerçekleştirebilirsiniz.

CrossMount açık kaynak bir standart olacak ve Universal Plug and Play standardını temel alacak. Şu anda Android ve Linux işletim sistemleri proje ile uyumlu durumda. Paylaşım için cihazların MediaTek yongaseti taşıması gerekiyor. Kullanıcının iznine tabi olmak kaydıyla cihazlar birbiri ile bağlantı kuruyor, eşleşiyor ve paylaşıma hazır hale geliyor.

CrossMount projesi için CrossMount Alliance adında bir birlik kuruldu. Hisense, Lenovo, TCL gibi Asyalı devler birliğe katılmış durumda. Birlik projenin daha da profesyonel hale getirilmesi için birlikte çalışacak. Sistemi kullanan ilk cihazların ise yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.









http://mediatek.com/en/news-events/mediatek-news/mediatek-introduces-a-new-convergence-standard-for-cross-device-sharing-with-crossmount/