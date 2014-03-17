MediaTek işlemcili bir LG G3 modeli benchmark skorlarında farkedildi

Haber Editörü
LG'nin bahar sonlarında lanse etmesini beklediğimiz yeni G3 amiral gemi modeline ait sık sık farklı kaynaklardan bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgi ise biraz hayal kırıklığı yaratabilir.
Son bilgi cihazın bir benchmark skoruna ait. Ancak herhangi bir kaynak belirtilmediği için bizzat benchmark skorlarını görme imkanımız bulunmuyor. Bu bakımdan iddia herhangi bir şekilde doğrulanamıyor.
İsimsiz bir kullanıcının gönderdiği ekran görüntüsüne göre 2560x1440 piksel çözünürlük taşıyan bir LG G3 versiyonu MediaTek MT6595 yongasetinden gücünü alıyor.
MT6595 yongaseti bilindiği gibi 1.7GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeğinin yanına 2.5GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A17 çekirdeği koyuyor ve işlemciyi big.LITTLE tasarımında çalıştırıyor. Grafik birimi ise Power VR 6 serisi olarak belirlenmiş.
Skorlarda ortaya çıkan cihazın son kullanıcıya ulaşacağına dair beklentiler düşük. LG'nin G3 ile farklı işlemciler denediği ve performansını görmek istediği tahmin ediliyor. Ancak Snapdragon 805 yongaseti ile benzer performans iddiasında olduğu için MT6595 yongasetine de bir şans verilmek istenmiş olabilir. LG G3'ün Snapdragon 805 veya 8 çekirdekli Odin yongaseti ile gelmesi bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Purported-LG-G3-D-850-benchmark-screenshot-confirms-QHD-display-hints-at-an-octa-core-MediaTek-processor_id53979 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu LG G3 olmayabilir.
Tesadüf daha dün MTK6595'i inceliyordum.
Resmi bir açıklama mı bilmiyorum, ama G3 Mayıs ayında çıkacak deniyor. Mediatek MTK6595 için ticari olarak bu yılın ilk yarısında kullanılabilir olacak, yılın ikinci yarısında ise onu kullanan cihazlar çıkacak diye resmi açıklama yaptı. Bu iki takvim ne kadar örtüşür bilemiyorum.
MTK6595'in Antutu puanı rahat 40.000'i bulacak. MTK6592 2Ghz ile 30 bini buluyor. Bunun en büyük sebebi 8 çekirdeğin aynı anda çalışması. Çekirdekler düşük performanslı, düşük enerji tüketimli Cortex-A7'ler olmasına rağmen Antutu 8'ini birden kullanıp test ettiği için bu kadar yüksek değerler çıkıyordu. Mediatek buna "gerçek 8 çekirdek" diyordu. Zira Samsung'un daha önce çıkardığı 8 çekirdekli Exynos 5420 big.LITTLE teknolojisini kullanıyordu. Buna göre yüksek performans gerektiğinde yüksek performanslı ve çok enerji tüketen 4 çekirdek Cortex-A15 çalışıyordu. Yüksek performansa gerek olmadığında ise enerji tasarruflu 4 çekirdek Cortex-A7 çalışıyordu. Yani ya güçlü 4 çekirdek çalışıyordu, ya da tasarruflu 4 çekirdek. Hiçbir zaman 8 çekirdek çalışmıyordu.
Mediatek MTK6592'yi big.LITTLE yapmayıp gerçek 8 çekirdek diye pazarlamıştı, MTK6595'te ise big.LITTLE teknolojisi kullanılacak. Samsung'un Exynos 5420'sindeki Cortex-A15'ler yerine yeni nesil Cortex-A17'ler kullanılacak. Enerji tasarrufu için Cortex-A7'ler kullanılmaya devam edecek. Yalnız Samsung'un Exynos 5420'sinden farklı olarak gerektiğinde 8 çekirdeğin birden çalışmasını sağlayacak HMP teknolojisi de olacak. Pratikte böyle bir ihtiyacın olacağını zannetmiyorum. Chrome ve Antutu hariç 8 çekirdek kullanabilen uygulama yok. Ancak benchmarkta 8 çekirdek birden çalışacağı için Antutu puanı uçacaktır.
Cortex-A17'lerin gücü eski nesil Cortex-A15'ler ile denk deniliyor, ancak daha tasarruflu olduğu söyleniyor. Antutu benchmarklarında Samsung'un Exynos 5420 ve Nvidia'nın Tegra 4 çipsetlerinde kullanılan ve 1.9Ghz hızındaki Cortex-A15 çekirdekleri, Snapdragon 800'lerde kullanılan 2.3Ghz hızındaki Krait 400 çekirdeklerine denk, hatta biraz daha fazla puan getiriyordu. Şimdi A-15'lere denk bir performansı olan Cortex-A17'ler muhtemelen 2.2 ve 2.5Ghz hızlarında iki farklı versiyonda MTK6595'te gelecek. 2.2Ghz Cortex-A17, Snapdragon 801'de kullanılacak 2.5Ghz'lik Krait 400'ü biraz aşar, 2.5Ghz'lik Cortex-A17 ise fark atar gibi görünüyor. Bir de bunun üstüne 4 çekirdek 1.7Ghz hızında Cortex-A7 çekirdeği var. Antutu'da neden 40.000'i bulacak diye düşündüğümü anlatabilmişimdir sanırım.
Grafik konusu ise farklı bir hikaye. MTK6592'ye 30.000 civarı Antutu puanı getiren CPU puanlarıydı. GPU puanları ise 30.000 civarı puan alan Snapdragon'lardan ciddi derecede düşüktü. Zaten 4 çekirdekli 700Mhz Mali-450 ile hedef amiral gemisi sınıfı değildi. Şu anda 160$'a kadar telefonlarda bile MTK6592 kullanılıyor. En pahalıları da genelde 300$'ın biraz üzerinde.
MTK6595'te ise ARM'ın Mali GPU'su yerine Imagination'ın PowerVR GPU'suna dönülmüş. Mediatek'in diğer çipsetlerinde de tercih edilmişti. Apple'ın da A7'de tercih ettiği 6 serisi bir GPU olacak. 600Mhz hızında olacak. Burada önemli olan kaç küme olacağı. 4 küme olursa Snapdragon 801 sınıfında olur. Ancak bu durumda Mediatek'in genel olarak hitap ettiği orta sınıf telefonlar için pahalı kaçabilir. Zaten dahili LTE modemi, kablosuz şarj özelliği ve Cortex-A17 çekirdekleri ile MTK6592'den daha pahalı telefonlarda olacağı kesin gibi. Ancak amiral gemisi sınıfına giriş yapıp bir basamak daha çıkmak için ideal olabilir. Yine de bu bile 2K ekranla çok iyi sonuçlar vermeyecektir.
MTK6592 533Mhz LPDDR2 ve 666Mhz LPDDR3 RAM'lere destek verirken MTK6595'in 933Mhz LPDDR3 RAM'lere destek vermesi de Antutu puanını arttıran bir diğer faktör olacaktır.
LG G3 gerçekten onunla birlikte gelecekse MTK6595'ten amiral gemisi sınıfı bir grafik performansı beklenebilir. Ben daha çok MTK6592'nin biraz daha üstü olarak düşünüyordum.
Yalnız Mediatek Android güncellemelerinde hakikaten sıfır. Hala Android 4.2 ile geliyorlar. 4.3 güncellemeleri bile yok.
MWC 2014'te bir telefonda ise MTK6595 ve Android 4.4 görülmüştü. Giriş ve orta sınıfta ucuz telefonlarda güncelleme olmaması mazur görülebilir, ama amiral gemisi sınıfında kabul edilemez. Özellikle LG de kendi payına güncelleme konusunda eleştiriliyorken...
Son olarak MTK6595 ile gelecekse LG markasına ve amiral gemisi sınıfına göreceli olarak biraz daha uygun bir fiyat etiketi görülebilir.
Tabi bu söylenti doğru olmayabilir. Kesin bir bilgi gelene kadar LG G3'ün MTK6595 ile geleceğine temkinle yaklaşmak gerekir.