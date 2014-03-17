MediaTek işlemcili bir LG G3 modeli benchmark skorlarında farkedildi





LG'nin bahar sonlarında lanse etmesini beklediğimiz yeni G3 amiral gemi modeline ait sık sık farklı kaynaklardan bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgi ise biraz hayal kırıklığı yaratabilir.





Son bilgi cihazın bir benchmark skoruna ait. Ancak herhangi bir kaynak belirtilmediği için bizzat benchmark skorlarını görme imkanımız bulunmuyor. Bu bakımdan iddia herhangi bir şekilde doğrulanamıyor.





İsimsiz bir kullanıcının gönderdiği ekran görüntüsüne göre 2560x1440 piksel çözünürlük taşıyan bir LG G3 versiyonu MediaTek MT6595 yongasetinden gücünü alıyor.





MT6595 yongaseti bilindiği gibi 1.7GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeğinin yanına 2.5GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A17 çekirdeği koyuyor ve işlemciyi big.LITTLE tasarımında çalıştırıyor. Grafik birimi ise Power VR 6 serisi olarak belirlenmiş.





Skorlarda ortaya çıkan cihazın son kullanıcıya ulaşacağına dair beklentiler düşük. LG'nin G3 ile farklı işlemciler denediği ve performansını görmek istediği tahmin ediliyor. Ancak Snapdragon 805 yongaseti ile benzer performans iddiasında olduğu için MT6595 yongasetine de bir şans verilmek istenmiş olabilir. LG G3'ün Snapdragon 805 veya 8 çekirdekli Odin yongaseti ile gelmesi bekleniyor.









http://www.phonearena.com/news/Purported-LG-G3-D-850-benchmark-screenshot-confirms-QHD-display-hints-at-an-octa-core-MediaTek-processor_id53979