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MediaTek, kaynak kodlarını daha açık hale getirmek istiyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek, kaynak kodlarını daha açık hale getirmek istiyor

Tayvanlı yongaseti tasarımcısı MediaTek, mobil cihaz pazarında düşük maliyetli ürünlerin önünü açması ile biliniyor ve bu segmentte Qualcomm ile ciddi bir yarış içerisinde bulunuyor. Ancak firmanın bir dezavantajı var ki o da yongasetlerinin kaynak kodlarını ortaklarına açmaması. 

MediaTek'in zaman zaman ortaklarına sunduğu kaynak kodları eski ve bağlantı eksikliği içerisinde olduğu için MediaTek cihazlarına güncelleme vermek veya en azından sürücü güncellemesi yapmak içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Ancak bu durum değişmek üzere. 

XDA sözcüsünün Computex 2014 fuarında sorular yönelttiği MediaTek yetkilileri, ortaklarla daha açık bir kaynak kodu paylaşımı açısından MediaTek Labs adında bir girişim başlattıklarını, bu girişim altında yazılım veya donanım geliştirme araçları sunarak ortakların daha iyi ürünler ve yazılımlar geliştirmesine yardım edeceklerini ifade etti. 

Bu girişim sayesinde MediaTek yongasetli cihazlar için de yaygın olarak özelleştirilmiş ROM'lar hazırlamak veya bulmak mümkün olacak. Bağımsız geliştiriciler de MediaTek kaynak kodlarına daha fazla yakınlaşmış olacak. 

Elbette bu tamamen tüm kodların açılması anlamına gelmiyor. Ancak MediaTek cihazlarının güncelleme açısından da iddialı konuma gelmeleri açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca firmanın marka değerini artırması da bu hamle ile mümkün olabilecek.  

http://www.androidheadlines.com/2014/06/mediatek-working-towards-becoming-open-code.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mkyb 4 yıl en beğenilen
Çin markalarının yükselişini arttıracak bir haber. Çinliler dandik mal yapa, yapa kaliteli mal yapmayı öğrendiler. Adamlar parasına göre ürün üretiyor. Çin malı dandiktir olayı geçmişte kaldı.
Çin markalarının yükselişini arttıracak bir haber. Çinliler dandik mal yapa, yapa kaliteli mal yapmayı öğrendiler. Adamlar parasına göre ürün üretiyor. Çin mal...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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mehmedaltair 4 yıl
6589'un kaynak kodlarını açsanız yeter
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General. 4 yıl
Duymak istediğimiz bi haber umarım en kısa zamanda gerçekleşir. Artık üst model telefon almak zorlaştı 2500-3000tl'ye doğru gidiyor çünkü.
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1 Avatar
frt-_-ctn 4 yıl
Tamamen açık kaynak kodlu hale getirseler de geliştiricilerin önünü tamamen açsalar kendi reklamları yapılacak aslında ama bu da oldukça önemli bir gelişme.
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Balawitz 4 yıl
O zaman yayinla kodlari onuda mi biz soyleyelim ne bekliyosun yayinlamak istiyorsan
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-BraveHeart- 4 yıl
MediaTek, kaynak kodlarını daha açık hale getirmek istiyor olabilir
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0z0z 4 yıl
Eğer ki android telefonlarda işlemcilerinin kullanılmasının devam etmesini istiyorlarsa yapmaları gerekir yoksa gelecekte androidde kalamayacaklar.
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Elsa 4 yıl
Qualcomm kadar bonkör olmaları lazım yoksa olmaz o iş.

Ekleme: Microsoft'u etkilemeleri lazım
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mehmedaltair 4 yıl Elsa
Elsa

Qualcomm kadar bonkör olmaları lazım yoksa olmaz o iş.

Ekleme: Microsoft'u etkilemeleri lazım

microsoft ne kadar satış yapıyor ki hiç de bile gerek yok. şu an zaten androidden hayatlarında bitiremeyecekleri kadar para kazandılar ne yapsınlar tutmayan platformu (pazar payı %3)
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mustiki212 4 yıl
Aynısını exynos samsungada söyleyin...
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Gece772 4 yıl
Ver kodular
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interwap 4 yıl
Yeni mi aklınıza geldi.
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mehmedaltair 4 yıl
6589'un kaynak kodlarını açsanız yeter
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mkyb 4 yıl en beğenilen
Çin markalarının yükselişini arttıracak bir haber. Çinliler dandik mal yapa, yapa kaliteli mal yapmayı öğrendiler. Adamlar parasına göre ürün üretiyor. Çin malı dandiktir olayı geçmişte kaldı.
1 Yanıt Yanıtla +21
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tevfikkavil 4 yıl mkyb
Yandex
Çin markalarının yükselişini arttıracak bir haber. Çinliler dandik mal yapa, yapa kaliteli mal yapmayı öğrendiler. Adamlar parasına göre ürün üretiyor. Çin malı dandiktir olayı geçmişte kaldı.

+1
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