MediaTek, kaynak kodlarını daha açık hale getirmek istiyor





Tayvanlı yongaseti tasarımcısı MediaTek, mobil cihaz pazarında düşük maliyetli ürünlerin önünü açması ile biliniyor ve bu segmentte Qualcomm ile ciddi bir yarış içerisinde bulunuyor. Ancak firmanın bir dezavantajı var ki o da yongasetlerinin kaynak kodlarını ortaklarına açmaması.





MediaTek'in zaman zaman ortaklarına sunduğu kaynak kodları eski ve bağlantı eksikliği içerisinde olduğu için MediaTek cihazlarına güncelleme vermek veya en azından sürücü güncellemesi yapmak içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Ancak bu durum değişmek üzere.





XDA sözcüsünün Computex 2014 fuarında sorular yönelttiği MediaTek yetkilileri, ortaklarla daha açık bir kaynak kodu paylaşımı açısından MediaTek Labs adında bir girişim başlattıklarını, bu girişim altında yazılım veya donanım geliştirme araçları sunarak ortakların daha iyi ürünler ve yazılımlar geliştirmesine yardım edeceklerini ifade etti.





Bu girişim sayesinde MediaTek yongasetli cihazlar için de yaygın olarak özelleştirilmiş ROM'lar hazırlamak veya bulmak mümkün olacak. Bağımsız geliştiriciler de MediaTek kaynak kodlarına daha fazla yakınlaşmış olacak.





Elbette bu tamamen tüm kodların açılması anlamına gelmiyor. Ancak MediaTek cihazlarının güncelleme açısından da iddialı konuma gelmeleri açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca firmanın marka değerini artırması da bu hamle ile mümkün olabilecek.

http://www.androidheadlines.com/2014/06/mediatek-working-towards-becoming-open-code.html