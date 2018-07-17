MediaTek orta sınıf telefonlar için Helio A serisi yonga seti ailesini duyurdu

Tayvanlı yonga üreticisi MediaTek, düşük ve orta sınıf akıllı telefonlara yönelik işlemcileriyle bilinir. Ancak şirket, orta sınıf cihazlar için özel olarak tasarlanmış yepyeni bir yonga seti ailesi duyurdu.

MediaTek yeni A serisi yonga setlerinin düşük maliyetli cihazlara çift kamera, yapay zeka destekli yüz ve nesne tanıma desteği ve uzun pil ömrü için enerji verimliliği gibi üst sınıf özellikler getireceğini söyledi.

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Şirketin duyurduğu ilk A serisi yonga seti IMG PowerVR GE8320 GPU ve dört çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemci içeren MediaTek Helio A22 oldu. 12 nm FinFET fabrikasyon teknolojisiyle üretilen yonga seti gelişmiş kamera ve bağlantı seçeneklerinin yanında yapay zeka özellikleri de sunuyor.

Helio A22 üretime girdi

Helio A22'nin 21 megapiksele kadar tek veya 13 MP + 8 MP çift kamera yapılandırmasını desteklediğini belirtelim. Ayrıca cihaz üreticileri yonga setinin 20:9 HD+ ekran desteği ile geniş ekranlı cihazlar üretebilecekler.

Google'ın Android Neural Networks API'si (Android NNAPI) dahil olmak üzere en son yapay zeka platformlarını destekleyen Helio A22 bunun haricinde LPDDR3/LPDDR4 bellek, Bluetooth 5.0, 802.11ac WiFi ve Cat-6 4G LTE desteği sunuyor.

MediaTek, Helio A22'nin zaten üretime girdiğini ve bu yonga setinden güç alacak ilk telefonun yeni Xiaomi Redmi 6 olacağını belirtti. Şirket ayrıca, yıl sonuna kadar yeni Helio A22 ile çalışan Android P Go Edition telefonları görmeye başlayacağımızı söylüyor.

https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-a22