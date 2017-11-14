MediaTek üst seviye segmente havlu atıyor

Mobil yonga dünyasının önemli isimlerinden birisi olan Tayvanlı MediaTek, uzun süredir başarı aradığı üst seviye akıllı telefon segmentinde istediğini bulamadı ve artık ara vermeyi planlıyor. Açıklama Qualcomm’un 12 milyar dolarlık anlaşma haberinden sonra geldi.

Hızlı yükseliş

Yonga dünyasında MediaTek ismini Cortex-A7 çekirdeği dönemlerinde duymaya başlamıştık. Orta ve alt seviye için ucuz ancak ortalama performanslı yonga setleri tasarlayan MediaTek, özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin yükselişi ile birlikte adeta patlama yaptı.

Birbiri ardına yonga setleri duyuran firma ortaklık yelpazesini de genişletti ve daha fazla kitleye hitap etmeye başladı. Ses getiren lansmanlarla teknoloji dünyasının da gündemine oturdu. Örneğin ilk 8 çekirdekli yonga seti MediaTek tarafından geliştirildi. Bu arada tabletler için de performans odaklı yonga setleri tanıtıldı ve alan genişledi.

64-bitlik döneme geçince MediaTek ağırlığını daha da arttırdı. Enerji verimliliği odağında Cortex-A53 çekirdeğini temel alan pek çok yonga seti tasarlandı. Sony ve HTC gibi önemli isimler bu dönemde MediaTek ile el sıkıştı.

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Yavaş yavaş alt seviye akıllı telefon pazarında payını arttıran MediaTek’in bir ara Qualcomm’un önüne geçtiği bile oldu. Artık üst seviyeye de el atma zamanının geldiğini düşünen MediaTek yine ses getiren hamleler yaptı.

O dönemin en güçlü çekirdeği Cortex-A72 temelinde dünyanın ilk 10 çekirdekli yonga seti geliştirildi. Yine üçlü küme sistemi ilk kez bu yonga setinde kullanıldı. 2015 sonlarına doğru Cortex-A73 çekirdeği kullanan Helio X30 gündeme bomba gibi düştü.

Oluşan olumlu havanın da etkisiyle MediaTek üst seviyede yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Qualcomm’un Snapdragon 810 yonga setinde yaşadığı hayal kırıklığı Çinli üreticileri MediaTek’e yaklaştırdı.

Hızlı düşüş

Ne var ki bu olumlu hava uzun sürmedi. Helio X20 yonga setinin ısınma konusunda problem yaşaması, DDR4 bellek desteği olmaması, MediaTek’in kaynak kodları konusundaki kronik sıkıntıları ve Helio X30 yonga setinin gecikmeye başlaması dezavantaj oldu. Qualcomm da Snapdragon 820 ile müthiş bir geri dönüş yapınca gerileme başladı.

Önemli kaynak harcanan Helio X30 yonga seti beklendiği kadar ilgi görmedi ve çok sınırlı kaldı. Bu nedenle de zarar oluşturdu. Ardı ardına piyasaya çıkarılan Helio X25, Helio X27, Helio X23 gibi çözümler de ilgi görmedi. Son dönemde firmanın satışları önemli oranda düştü. Bunun üzerine bir de Qualcomm’un Çinli üreticilerle 12 milyar dolarlık bileşen anlaşması geldi ve acı sonuç kaçınılmaz oldu.

Firmanın uluslararası satış direktörü Finbarr Moynihan, verdiği bir demeçte amiral gemilerine yönelik yonga seti çalışmalarına en az iki yıl ara vereceklerini açıkladı. Firma bunun yerine yeni bir premium sınıf olarak tanımladığı ve orta üst seviyede yer alan modellere yönelecek.

Yani firma 2020 yılına kadar Helio X40 veya sonrası bir performans yonga seti tasarlamayı düşünmüyor. Sürece göre de bu tarihten sonrası şekillenmiş olacak. Firmanın orta seviye premium telefonlar için Helio P serisini geliştireceği tahmin ediliyor. 12nm sürecinde üretilen ve verimlilik odaklı Helio P40, çok düşük maliyeti ile yakın zamanda piyasada olacak.