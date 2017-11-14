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MediaTek üst seviye segmente havlu atıyor

Büyük umutlarla 10 çekirdekli işlemciler geliştiren MediaTek, bunların üreticilere sunulmasında problemler yaşıyor. Talep beklendiği kadar olmayınca geliştirme süreci askıya alındı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil yonga dünyasının önemli isimlerinden birisi olan Tayvanlı MediaTek, uzun süredir başarı aradığı üst seviye akıllı telefon segmentinde istediğini bulamadı ve artık ara vermeyi planlıyor. Açıklama Qualcomm’un 12 milyar dolarlık anlaşma haberinden sonra geldi.

Hızlı yükseliş

Yonga dünyasında MediaTek ismini Cortex-A7 çekirdeği dönemlerinde duymaya başlamıştık. Orta ve alt seviye için ucuz ancak ortalama performanslı yonga setleri tasarlayan MediaTek, özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin yükselişi ile birlikte adeta patlama yaptı.

Birbiri ardına yonga setleri duyuran firma ortaklık yelpazesini de genişletti ve daha fazla kitleye hitap etmeye başladı. Ses getiren lansmanlarla teknoloji dünyasının da gündemine oturdu. Örneğin ilk 8 çekirdekli yonga seti MediaTek tarafından geliştirildi. Bu arada tabletler için de performans odaklı yonga setleri tanıtıldı ve alan genişledi.

64-bitlik döneme geçince MediaTek ağırlığını daha da arttırdı. Enerji verimliliği odağında Cortex-A53 çekirdeğini temel alan pek çok yonga seti tasarlandı. Sony ve HTC gibi önemli isimler bu dönemde MediaTek ile el sıkıştı.

Ayrıca Bkz. "MediaTek’e kötü haber: Qualcomm ve Çinli şirketler arasında 12 milyar dolarlık anlaşma"

Yavaş yavaş alt seviye akıllı telefon pazarında payını arttıran MediaTek’in bir ara Qualcomm’un önüne geçtiği bile oldu. Artık üst seviyeye de el atma zamanının geldiğini düşünen MediaTek yine ses getiren hamleler yaptı.

O dönemin en güçlü çekirdeği Cortex-A72 temelinde dünyanın ilk 10 çekirdekli yonga seti geliştirildi. Yine üçlü küme sistemi ilk kez bu yonga setinde kullanıldı. 2015 sonlarına doğru Cortex-A73 çekirdeği kullanan Helio X30 gündeme bomba gibi düştü.

Oluşan olumlu havanın da etkisiyle MediaTek üst seviyede yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Qualcomm’un Snapdragon 810 yonga setinde yaşadığı hayal kırıklığı Çinli üreticileri MediaTek’e yaklaştırdı.

Hızlı düşüş

Ne var ki bu olumlu hava uzun sürmedi. Helio X20 yonga setinin ısınma konusunda problem yaşaması, DDR4 bellek desteği olmaması, MediaTek’in kaynak kodları konusundaki kronik sıkıntıları ve Helio X30 yonga setinin gecikmeye başlaması dezavantaj oldu. Qualcomm da Snapdragon 820 ile müthiş bir geri dönüş yapınca gerileme başladı.

Önemli kaynak harcanan Helio X30 yonga seti beklendiği kadar ilgi görmedi ve çok sınırlı kaldı. Bu nedenle de zarar oluşturdu. Ardı ardına piyasaya çıkarılan Helio X25, Helio X27, Helio X23 gibi çözümler de ilgi görmedi. Son dönemde firmanın satışları önemli oranda düştü. Bunun üzerine bir de Qualcomm’un Çinli üreticilerle 12 milyar dolarlık bileşen anlaşması geldi ve acı sonuç kaçınılmaz oldu.

Firmanın uluslararası satış direktörü Finbarr Moynihan, verdiği bir demeçte amiral gemilerine yönelik yonga seti çalışmalarına en az iki yıl ara vereceklerini açıkladı. Firma bunun yerine yeni bir premium sınıf olarak tanımladığı ve orta üst seviyede yer alan modellere yönelecek.

Yani firma 2020 yılına kadar Helio X40 veya sonrası bir performans yonga seti tasarlamayı düşünmüyor. Sürece göre de bu tarihten sonrası şekillenmiş olacak. Firmanın orta seviye premium telefonlar için Helio P serisini geliştireceği tahmin ediliyor. 12nm sürecinde üretilen ve verimlilik odaklı Helio P40, çok düşük maliyeti ile yakın zamanda piyasada olacak. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/11/mediatek-set-to-pause-its-high-end-mobile-chip-efforts.html Yorum Yaz
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benhuraxu 2 yıl en beğenilen
Şu mediatek'i ülkemiz satın alsaydı ne olurdu yani
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ipli jeton 2 yıl
Adamların tek işi işlemci üretmek değil. TV, Bluray, DVD oynatıcı, Optik sürücüler vs. cihazlarının içindeki DSP yongalarından da üretiyor. Saydığım bu ürünlerin orta düşük fiyatlı olanlarının içinde %90 bu firmanın DSP si oluyor.

Bu firmanın DSP sini kullanan bir DVD oynatıcı 5 senede çöp oldu, USB girişi de olmadığından başka türlü değerlendiremedik. Çöpe gitti.
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smart1978 2 yıl
Cok sevindim. Snapdragon da vizyon vs cok.
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alemburda34 2 yıl
Rakip varken fiyatlari yukselten Qualcomm rakip yokken fiyatlari kokler artik.
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bodyman700 2 yıl
valla beter olsun diyeceğim... çünkü güncelleme için gerekli altyapıyı üreticiye vermemeleri olsun, batarya performansı olsun rezalet durumda. aynı üreticiden 2 telefonla açıklamak gerekirse; xiaomi redmi note 4 mtk helios x10 ile redmi 4x sd435 arasında hem batarya performansı hemde miui güncellemesi arasında dağlar kadar fark var ve türkiye fiyatları açısından redmi 4x 150 tl daha ucuz.
aynı batarya note 4 de 1,5 günü zor kurtarırken 4x te 2,5 gün çıkarıyor.
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babapars 2 yıl
Mediatek denince aklima pil düşmanı cok ısınan ve guncelleme almayan cihazlar geliyo aklima
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benhuraxu 2 yıl en beğenilen
Şu mediatek'i ülkemiz satın alsaydı ne olurdu yani
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kadirirdem 2 yıl benhuraxu
Şimdiye kadar ne firmalar kaçırdık.
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nForcer 2 yıl
Bir süreliğine üst sınıfa yönelik yongalar çıkarmak yerine Ar-Ge'ye daha çok kaynak ayırmaları isabet olur. Özellikle yazılım ve kaynak kod desteği konularında giderilmesi gereken çok büyük eksiklikler var.
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ardicli2000 2 yıl
Orta seviye yeteri kadar performanslı zaten. Oraya abansınlar yeter.
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Türbülans Havayolları A.Ş 2 yıl
Beter olsunlar, kaynak kodlari vermedikleri icin cogu cihaz premium cihaz heba oldu gitti
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Whippoorwill 2 yıl
Üzücü bir durum aslında. Üst seviyeye veda etmesi maddi olarak şirket açısından iyi olacaktır. Snapdragon 6** serisini hedef alan işlemciler tasarlamak daha iyi bir fikir ancak üreticiler yine ilginç fiyat politikaları uygulayarak bu hedefinde amacına ulaşmamasına neden olabilir.
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