MediaTek’den düşük maliyetli Helio P40 yonga seti

Son dönemde satışları düşen ve kan kaybetmeye başlayan Tayvanlı tasarımcı MediaTek önemli bir hamle yaptı. Firma önemli yeniliklere sahip Helio P40 yonga setini düşük fiyattan piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sürümden kazanç

MediaTek yeni yonga seti için pazarın aksine 12nm FinFET sürecini benimsemiş. TSMC tarafından üretilen P40 sektörde de ilk 12nm sürecindeki yonga seti olma ünvanını elde ediyor.

Henüz detaylar net değil ancak 8 çekirdekli bir işlemci olduğu ifade ediliyor. Çekirdekler Cortex-A53 tabanlı mı olacak yoksa Cortex-A73 ve Cortex-A53 kombinasyonu mu olacak net değil. Bununla birlikte sadece Helio X serisinde Cortex-A73 çekirdekleri yer aldığı ve maliyet odaklı olduğu için muhtemelen Cortex-A53 çekirdeklerini göreceğiz.

Ayrıca Bkz.

"Samsung’dan dünyanın ilk LTE M destekli takip cihazı"

MediaTek Helio P40 yonga seti için firmanın belirlediği fiyat 11$ civarında. Performansa göre iyi bir fiyata sahip olan Helio P40 bu yıl firmanın satışlarını yüzde 15 civarında arttıracak. Oppo, Meizu ve Xiaomi gibi firmaların şimdiden sipariş vermeye başladığı belirtiliyor.

Gelecek yıl ise Helio P40 vites arttıracak. Bu katkı sayesinde firmanın satışlarının yüzde 25 civarında artacağı tahmin ediliyor. Elbette bu senaryolar Qualcomm’a bağlı zira Snapdragon 636 henüz tanıtıldı ve bu noktada MediaTek’e darbe vurabilir.