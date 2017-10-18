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MediaTek’den düşük maliyetli Helio P40 yonga seti

Pazarda satışlarını arttırabilmek adına daha çok maliyeti düşürme yoluna giden MediaTek, yeni tasarladığı Helio P40 yonga seti ile sürümden kazanmayı hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde satışları düşen ve kan kaybetmeye başlayan Tayvanlı tasarımcı MediaTek önemli bir hamle yaptı. Firma önemli yeniliklere sahip Helio P40 yonga setini düşük fiyattan piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sürümden kazanç

MediaTek yeni yonga seti için pazarın aksine 12nm FinFET sürecini benimsemiş. TSMC tarafından üretilen P40 sektörde de ilk 12nm sürecindeki yonga seti olma ünvanını elde ediyor.

Henüz detaylar net değil ancak 8 çekirdekli bir işlemci olduğu ifade ediliyor. Çekirdekler Cortex-A53 tabanlı mı olacak yoksa Cortex-A73 ve Cortex-A53 kombinasyonu mu olacak net değil. Bununla birlikte sadece Helio X serisinde Cortex-A73 çekirdekleri yer aldığı ve maliyet odaklı olduğu için muhtemelen Cortex-A53 çekirdeklerini göreceğiz.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan dünyanın ilk LTE M destekli takip cihazı"

MediaTek Helio P40 yonga seti için firmanın belirlediği fiyat 11$ civarında. Performansa göre iyi bir fiyata sahip olan Helio P40 bu yıl firmanın satışlarını yüzde 15 civarında arttıracak. Oppo, Meizu ve Xiaomi gibi firmaların şimdiden sipariş vermeye başladığı belirtiliyor.

Gelecek yıl ise Helio P40 vites arttıracak. Bu katkı sayesinde firmanın satışlarının yüzde 25 civarında artacağı tahmin ediliyor. Elbette bu senaryolar Qualcomm’a bağlı zira Snapdragon 636 henüz tanıtıldı ve bu noktada MediaTek’e darbe vurabilir. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/10/mediateks-helio-p40-soc-to-boost-sales-thanks-to-low-price.html Yorum Yaz
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pranis 2 yıl en beğenilen 435
435

Giriş seviyesi telefonlar bile 600-800 lira. Yapın şu eski telefonlar gibi bir hafta şarjı bitmeyen 200-250 liralık telefon. sadece içine basit whatsapp telegram gibi uygulamalar yükleyebilelim. ikinci hat olarak kullanırdık ya da çoluk çocuğumuza verirdik.

Bu giriş seviyesi telefonların 600-800 lira olması telefon üreticilerinin değil Vergiyi kökleyenlerin suçu çamuru firmalara atma bence :)
435Giriş seviyesi telefonlar bile 600-800 lira. Yapın şu eski telefonlar gibi bir hafta şarjı bitmeyen 200-250 liralık telefon. sadece i...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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ozmenakif 2 yıl pranis
pranis
435

Giriş seviyesi telefonlar bile 600-800 lira. Yapın şu eski telefonlar gibi bir hafta şarjı bitmeyen 200-250 liralık telefon. sadece içine basit whatsapp telegram gibi uygulamalar yükleyebilelim. ikinci hat olarak kullanırdık ya da çoluk çocuğumuza verirdik.

Bu giriş seviyesi telefonların 600-800 lira olması telefon üreticilerinin değil Vergiyi kökleyenlerin suçu çamuru firmalara atma bence :)

Aynen öyle. Telefon 150 dolar olsun mesela. Buraya gelince zaten vergisiz hâlde 550 lira olmuş oluyor. %7 Trt bandrolü, %25 ötv ve %18 kdv ile beraber 825 lira yapıyor. Daha buna bir de tedarikçiler kâr koyuyor. Köprü bacağı gibi upuzun oluyor bize gelinceye kadar
pranis435Giriş seviyesi telefonlar bile 600-800 lira. Yapın şu eski telefonlar gibi bir hafta şarjı bitmeyen 200-2...
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firat_kilic 2 yıl
Devlet numarası yapmak ile devlet olmak arasında çok fark var. Gelde bizim millete anlat. Eski nesil yavaş yavaş tedavülden kalkıyor. Sağcılar/milliyetçiler hariç kandırılacak adam kalmadı. Savaş/güvenlik, Allah/din bu kapılara dikkat. Sonra 70dolarlık telefon 800tl oluyor. Bu adamlar yüzünden biz de kazığı yemiş oluyoruz. Kurunun yanında yaş odun hesabı. Kuru odunlar azalıyor. Yana yana... Acısız uyanmalar dilerim.
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SONEKTRA 2 yıl
Mediatek yaşıyor muymuş?
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Xloud 2 yıl
O telefonların Türkiye'de 200-250 lira olması için sıfır maliyetle üretilmesi gerekiyor :) 70 dolarlık telefon 700 lira oluyor minimum burada. KVK garantili falan olsun dersen 800ü buluyor
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buraoca2 2 yıl
MediaTek, yeni SoC birimi duyurusundan önce, piyasayadaki SoCları için güncelleme versin. Qualcomm bu konuda halen öncü ve lider. Eski Chipsetlerine halen destek sağlıyor. MediaTek ise, hangi Android sürümü ile çıkarsa, o sürümde kalıyor. Öncelikle buna el atmalı, yoksa yeni SoC birimi duyurucu ile bir yere varamaz...
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435 2 yıl
Giriş seviyesi telefonlar bile 600-800 lira. Yapın şu eski telefonlar gibi bir hafta şarjı bitmeyen 200-250 liralık telefon. sadece içine basit whatsapp telegram gibi uygulamalar yükleyebilelim. ikinci hat olarak kullanırdık ya da çoluk çocuğumuza verirdik.
1 Yanıt Yanıtla
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pranis 2 yıl 435
435

Giriş seviyesi telefonlar bile 600-800 lira. Yapın şu eski telefonlar gibi bir hafta şarjı bitmeyen 200-250 liralık telefon. sadece içine basit whatsapp telegram gibi uygulamalar yükleyebilelim. ikinci hat olarak kullanırdık ya da çoluk çocuğumuza verirdik.

Bu giriş seviyesi telefonların 600-800 lira olması telefon üreticilerinin değil Vergiyi kökleyenlerin suçu çamuru firmalara atma bence :)
2 Yanıt Yanıtla +12
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KalemKolik 2 yıl
11dolar çok çok iyiymiş. Giriş seviyesi telefonlar için iyi gelişme.
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