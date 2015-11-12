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MediaTek'in süper işlemcisi Helio X30 şaşırtıcı işlere imza atabilir

Mobil işlemci pazarında yeni yeni adını duyurmaya başlayan MediaTek, alt seviye segmentteki boşluğu iyi doldurdu ve payını büyüttü. Firma artık üst seviye segmenti hedefliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek'in süper işlemcisi Helio X30 şaşırtıcı işlere imza atabilir

Mobil işlemci pazarında genelde alt ve orta seviye tasarımlara imza atan MediaTek, 10 çekirdekli Helio X20 ile birlikte üst seviyeye yönelik de adımlar atmaya başlamıştı. Tam da Helio X20 yonga seti için bazı eksikliklerden bahsederken, bunların hepsini kapatan Helio X30 yonga seti gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Helio X30 yonga seti Helio X20'nin daha hızlı versiyonu olarak değerlendirilse de aslında işler sanıldığından çok farklı ve tamamen yeni bir küme tasarımıyla karşı karşıya kalabiliriz. İddialar pazarda yeni bir akımın işaretlerini veriyor. 

Helio X20 yonga setinde bilindiği gibi üç adet çekirdek kümesi yer alıyordu. Cortex-A72 çekirdekleri ağır yüklerde devreye giriyor, 4+4 formundaki Cortex-A53 çekirdekleri de orta seviye yükleri sırasıyla paylaşıyordu. 

Helio X30 yonga setinde ise 4 kümeli bir tasarımdan bahsediliyor. 4 adet 2.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 çekirdeği ağır yüklerde devreye girerken, 2 adet 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 çekirdeği de biraz daha hafif yükleri alıyor. Yani MediaTek ağır yük bindiren işlemleri de iki kümeyle kaldırmayı tercih etmiş ve böylece enerji tasarrufu sağlanmış.

Düşük yükteki işlemlerde ise farklı bir dizilim karşımıza çıkıyor. 1.5GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A53 çekirdeği ve ARM'ın en verimli tasarımı olan Cortex-A35 çekirdeği 1GHz hızında 2 adet olmak üzere düşük yoğunluktaki işlemleri duruma göre ele almaya çalışıyor. Bu durumda Helio X30 için hem Cortex-A35 çekirdeğini ilk kullanan hem de ilk kez 3 farklı ARM çekirdeğini bir araya getiren yonga seti tanımlamasını kullanabiliriz. 
MediaTek'in süper işlemcisi Helio X30 şaşırtıcı işlere imza atabilir
 

MediaTek'in bugüne kadar standart ARM çekirdeklerini kullandığını ve rakipleri Qualcomm, Apple veya Samsung gibi ses getirecek özelleştirilmiş tasarımlardan uzak durduğunu gördük. Bununla birlikte firma 3 kümeli ve 4 kümeli çalışma mantığıyla mobil işlemci pazarında kendisini ispat etmiş durumda. 

MT yonga setlerinin bugüne kadar LPDDR3 kontrolcü desteği sağlaması nedeniyle enerji tüketimi ve performans olarak zayıf kalıyordu. Helio X20 yonga setinde de durum aynıydı ancak Helio X30 yonga seti ile birlikte MediaTek, LPDDR4 desteğine geçiyor. Çift kanal üzerinden 4GB RAM desteği ile grafik biriminin daha rahat nefes alması ve performansını artırması söz konusu olacak. 

Grafik birimi tarafında ise ARM'ın en yeni tasarımı Mali-T880 yer alıyor. 800MHz saat hızında çalışacağı tahmin edilen grafik birimi gerçi Exynos 8890 gibi 12 çekirdek olarak ölçeklendirilmeyecektir ancak rekabetten geri kalmamak adına MediaTek 6 veya 8 çekirdekten yana tercihini kullanabilir. 

Helio X30 yonga seti ile MediaTek önemli bir değişim içerisine girecek zira bugüne kadar firma en fazla 20nm fabrikasyon sürecine kadar ilerlemişti. Helio X30 yonga seti artık TSMC'nin 16nm FinFET Plus üretim teknolojisine emanet. Apple A9 ve Kirin 950 yonga setlerinde gördüğümüz bu süreç yüzde 65'e kadar daha yüksek frekans, 2 kata kadar daha yüksek silikon yoğunluğu ve yüzde 70'e kadar enerji tasarrufu vadediyor. Helio X30 yonga seti bu avantajları kullanarak daha yüksek saat frekansı ve daha düşük enerji tüketimi değerlerini yaklayabilecek. 

Bir dönem sadece Çinli akıllı telefon üreticileri ile işbirliği içerisinde olan MediaTek, etkisini artırdıkça global oyuncuların da alternatif tercihi olmaya başladı. HTC ve Sony önemli modellerinde MediaTek yonga setlerine yer verdi. Helio X30 bu kez üst seviye akıllı telefonlarda iyi bir alternatif olmaya çalışacaktır. Helio X20 için gelecek senenin başları işaret edilirken, Helio X30 için gelecek yılın ortalarına kadar beklememiz olası. 

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-Helio-X30-leaks-same-design-as-Helio-X20-but-with-new-cores_id75701 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolf silver 4 yıl en beğenilen
MTK İŞLEMCİLERİNİN EN SEVDİĞİM YÖNÜ. İMEİ NİN ÇABUK DEĞİŞİYOR OLMASİ. DİĞER TELEFONLARDA PASAPORT GEREKİYOR. BAZEN PARAYI VERMEYE RAZI OLUYORUM AMA PASAPORT YOK.
İYİKİ VARSIN MTK....
MTK İŞLEMCİLERİNİN EN SEVDİĞİM YÖNÜ. İMEİ NİN ÇABUK DEĞİŞİYOR OLMASİ. DİĞER TELEFONLARDA PASAPORT GEREKİYOR. BAZEN PARAYI VERMEYE RAZI OLUYORUM AMA PASAPORT YOK...
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Bir an zannettim ki Turbo boost ile 3.0 ghz i göreceğiz.Üstüne bir overclock+sıvı nitrojenle soğutma sağlanırsa belki şirinleri görebiliriz
1 Yanıt Yanıtla +10
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BARIŞ55 4 yıl
Bu ne ya burası lojik tasarımcılarla dolmuş.

Burada yorum kasacağınıza gidip motivasyon mektubu ateşlesine abi.
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aycibin 4 yıl
performans sıkıntı değil ama şarj konuusnda çok geriler.asıl o konuya eğilmeleri lazım.
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FTX58 4 yıl
MTK gpu'yuda Exynos işlemcileri gibi yüksek koysa çok can yakar ama koymuyor işte
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wickersan 4 yıl
Her şeye çöp demek ne kadar kolay. Adamlar ucuz fiyata imei sıkıntısı olmayan işlemciler yapıyorlar gerisi hikaye. MTK candır.
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benhuraxu 4 yıl
Çekirdekleri adet olarak değil kiloyla tedarik etsinler artık
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Patren 4 yıl
boyle olursa coklu cekirdek birinci olur ama yine en fazla 8 cekirdek olmalidi
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wolf silver 4 yıl en beğenilen
MTK İŞLEMCİLERİNİN EN SEVDİĞİM YÖNÜ. İMEİ NİN ÇABUK DEĞİŞİYOR OLMASİ. DİĞER TELEFONLARDA PASAPORT GEREKİYOR. BAZEN PARAYI VERMEYE RAZI OLUYORUM AMA PASAPORT YOK.
İYİKİ VARSIN MTK....
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Şeker Hapı 4 yıl
DH çok bilenler ekibi yorumları patlatmış yine
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V4LKyR 4 yıl
elektro_gadget
cyberfalcon A72yi niye iki küme halinde kullanıyorlar? Aynı çekirdeği farklı freknaslarda kullanamıyorlar mı? Farklı frekanslar için özelleştirme mi yapmak gerekiyor.
Arm işlemciler frekans ölçekleme konusunda x86 lardan çok çok ileride. Küçük aralıklarla frekans değiştirilebildiği gibi çekirdek içindeki üniteler ayrı ayrı kapatılabiliyor. Bu mediatek denen zibidilerin niyeti başka. Bunlar çocuk kandırıyor, 10 çekirdekli deyip satacaklar bu çöpü.

Eee 10 çekirdekli ama? Yalan söylemiyorlar ki? Senin amacın üzüm mü yemek, yoksa bağcıdan dayak mı yemek?
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Guest-BF8E9B238 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
elektro_gadget
Orijinalden alıntı: cyberfalcon A72yi niye iki küme halinde kullanıyorlar? Aynı çekirdeği farklı freknaslarda kullanamıyorlar mı? Farklı frekanslar için özelleştirme mi yapmak gerekiyor.
Arm işlemciler frekans ölçekleme konusunda x86 lardan çok çok ileride. Küçük aralıklarla frekans değiştirilebildiği gibi çekirdek içindeki üniteler ayrı ayrı kapatılabiliyor. Bu mediatek denen zibidilerin niyeti başka. Bunlar çocuk kandırıyor, 10 çekirdekli deyip satacaklar bu çöpü.

Eee 10 çekirdekli ama? Yalan söylemiyorlar ki? Senin amacın üzüm mü yemek, yoksa bağcıdan dayak mı yemek?

Bak seni de kandırmışlar demekki işe yarıyor.
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Erasmus78 4 yıl
İşlemciden ziyade Aşure olmuş bu.
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Guest-F8946C419 4 yıl
1-2 ay sonra şişen OSten Overclock bile fayda etmeyecek. :)
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