MediaTek'in süper işlemcisi Helio X30 şaşırtıcı işlere imza atabilir

Mobil işlemci pazarında genelde alt ve orta seviye tasarımlara imza atan MediaTek, 10 çekirdekli Helio X20 ile birlikte üst seviyeye yönelik de adımlar atmaya başlamıştı. Tam da Helio X20 yonga seti için bazı eksikliklerden bahsederken, bunların hepsini kapatan Helio X30 yonga seti gündeme bomba gibi düşmüştü.





Helio X30 yonga seti Helio X20'nin daha hızlı versiyonu olarak değerlendirilse de aslında işler sanıldığından çok farklı ve tamamen yeni bir küme tasarımıyla karşı karşıya kalabiliriz. İddialar pazarda yeni bir akımın işaretlerini veriyor.





Helio X20 yonga setinde bilindiği gibi üç adet çekirdek kümesi yer alıyordu. Cortex-A72 çekirdekleri ağır yüklerde devreye giriyor, 4+4 formundaki Cortex-A53 çekirdekleri de orta seviye yükleri sırasıyla paylaşıyordu.





Helio X30 yonga setinde ise 4 kümeli bir tasarımdan bahsediliyor. 4 adet 2.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 çekirdeği ağır yüklerde devreye girerken, 2 adet 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 çekirdeği de biraz daha hafif yükleri alıyor. Yani MediaTek ağır yük bindiren işlemleri de iki kümeyle kaldırmayı tercih etmiş ve böylece enerji tasarrufu sağlanmış.





Düşük yükteki işlemlerde ise farklı bir dizilim karşımıza çıkıyor. 1.5GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A53 çekirdeği ve ARM'ın en verimli tasarımı olan Cortex-A35 çekirdeği 1GHz hızında 2 adet olmak üzere düşük yoğunluktaki işlemleri duruma göre ele almaya çalışıyor. Bu durumda Helio X30 için hem Cortex-A35 çekirdeğini ilk kullanan hem de ilk kez 3 farklı ARM çekirdeğini bir araya getiren yonga seti tanımlamasını kullanabiliriz.





MediaTek'in bugüne kadar standart ARM çekirdeklerini kullandığını ve rakipleri Qualcomm, Apple veya Samsung gibi ses getirecek özelleştirilmiş tasarımlardan uzak durduğunu gördük. Bununla birlikte firma 3 kümeli ve 4 kümeli çalışma mantığıyla mobil işlemci pazarında kendisini ispat etmiş durumda.





MT yonga setlerinin bugüne kadar LPDDR3 kontrolcü desteği sağlaması nedeniyle enerji tüketimi ve performans olarak zayıf kalıyordu. Helio X20 yonga setinde de durum aynıydı ancak Helio X30 yonga seti ile birlikte MediaTek, LPDDR4 desteğine geçiyor. Çift kanal üzerinden 4GB RAM desteği ile grafik biriminin daha rahat nefes alması ve performansını artırması söz konusu olacak.





Grafik birimi tarafında ise ARM'ın en yeni tasarımı Mali-T880 yer alıyor. 800MHz saat hızında çalışacağı tahmin edilen grafik birimi gerçi Exynos 8890 gibi 12 çekirdek olarak ölçeklendirilmeyecektir ancak rekabetten geri kalmamak adına MediaTek 6 veya 8 çekirdekten yana tercihini kullanabilir.





Helio X30 yonga seti ile MediaTek önemli bir değişim içerisine girecek zira bugüne kadar firma en fazla 20nm fabrikasyon sürecine kadar ilerlemişti. Helio X30 yonga seti artık TSMC'nin 16nm FinFET Plus üretim teknolojisine emanet. Apple A9 ve Kirin 950 yonga setlerinde gördüğümüz bu süreç yüzde 65'e kadar daha yüksek frekans, 2 kata kadar daha yüksek silikon yoğunluğu ve yüzde 70'e kadar enerji tasarrufu vadediyor. Helio X30 yonga seti bu avantajları kullanarak daha yüksek saat frekansı ve daha düşük enerji tüketimi değerlerini yaklayabilecek.





Bir dönem sadece Çinli akıllı telefon üreticileri ile işbirliği içerisinde olan MediaTek, etkisini artırdıkça global oyuncuların da alternatif tercihi olmaya başladı. HTC ve Sony önemli modellerinde MediaTek yonga setlerine yer verdi. Helio X30 bu kez üst seviye akıllı telefonlarda iyi bir alternatif olmaya çalışacaktır. Helio X20 için gelecek senenin başları işaret edilirken, Helio X30 için gelecek yılın ortalarına kadar beklememiz olası.

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-Helio-X30-leaks-same-design-as-Helio-X20-but-with-new-cores_id75701