MeeGo 1.2 işletim sistemli Nokia N9'a turuncu ve yeşil renk seçenekleri mi ekleniyor?

Haber Editörü
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 platformunu, PowerVR SGX 530 grafik birimini, 1 GB RAM'i ve MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemini bütünleştiren modeli N9, bilindiği üzere mavi, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle lanse edilmişti. Ancak görünüşe göre Nokia, tüketici kitlesini genişletebilmek adına renk sayısını arttırma yoluna gidebilir.
N9'un, turuncu ve yeşil renk seçenekleri internette ortaya çıktı. Yeni renklerin herhangi bir ülkeye veya operatöre özel olarak sunulup sunulmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Resmi bir ağızdan bu konuda açıklama ise yapılmadı.
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Kardeşim kusura bakma sana degildi tüm yazdıklarım üstte karalayanlar olmuş bende senin resim konusundaki yorumuna karşı yapacagım yorumda tüm hepsini yazmışım.
Herkes Nokia firmasını bildigini sanıyor ama kac tane nokia akıllı telefon kullandın? Kacında güncelleme cıkmadı hic? Hangisinde gördün kısa dönem güncelleme?
Nokia güncelleme konusunda 1 numaradır. Bu dönemlerde ergenler cogalmış hemen nokia yı gördümü karalama çalışmalarına ara vermeden başlıyorlar. Saten cihaza uzun dönem güncelleme gelecegi acıklandı bu da en az 18 ay yapar tahmini. Hem nokia meego lu cihaz yapmıyacak ama bundan sana ne? Sen begendiysen N9u al gerisini ne yapacan. N9 u alıp ve nokia sonra N10 diye bir model cıkarınca sevinçten havalara mı zıplayacan? İyi o zaman sen git bir samsung, htc veya sony ericson telefon al binlerce model var onlarda androidli.
Bazı şeylerde nokia hatalı ama nokiada ne yapsın adamlara fazladan renk secenegi sunuyor ne yapacagız o renkleri diyorlar. Garip sadece
nereden biliorsun nokia kullanmadığımı ? hemen uzman kesiliyorsun !
güncelleme vericem deyipte güncelleme vermeyi unuttuğu yada ihmal ettiği model yokmu ? biraz araştır bence , belki gözünden kaçmıştır .
ben nokiaya meegolu cihaz çıkarsın yada çıkartmasın dedimmi ? renklerle ilgili soruyu alıp kendine göre yorumlamışsın vallahi bravo sana .
sen yeni model çıkardıkça havaya çok zıplıyorsun belli , ayrıca illa android olsun diyenlerden değilim , windows mobile'da kullandım symbianda , senin gibi kuru kuruya symbian diyenlerden değilim ve hiçbirisine çok iyi demem asla sonuçta hepsinin eksik yanları var .
nokia tasarım telefonu üreteceğine rakiplerine karşı çok ciddi bir telefon üretseydi akıllı telefon pazarında gerilere düşmezdi ..kapiş
ve telefonun renkleriyle ve tasarımıyla oynayacağına daha iyi göz boyamayacak telefon yapsa daha iyi olmazmı ?
Nokia'nın çıkardığı Symbian telefonlara 2 yıl destek verdiği göz önünde bulundurulduğunda, bu telefon türünün ilk ve tek örneği olduğu için 2-3 yıl destek alacaktır. Ayrıca bu telefon gayet iyi bir telefon nesini beyenmediniz anlayamadım. Eğer tek çekirdek-çift çekirdek konusuna takılıyorsanız size çift çekirdeğe bu güne kadar nerde ihtiyaç duyduğunuzu sorarım. Siz siyah telefon kullanmak isteyebilirsiniz ancak ben mavi seviyorum olamaz mı? Renk seçenekleri yüzünden bir telefonun eleştirildiğinide yeni görüyorum.
Up
Bu telefona uzun sure destek verilecegi aciklandi. Ayrica merak ettim kullandiginiz telefona kac guncelleme aldiniz?
sonuçta kökleri aynı.beklenen bir şeydi iyi olur :)
ayrıca renk olarak cyan ve magenta çok güzel.yeşil ve turuncuyu pek beğendiğim söylenemez.