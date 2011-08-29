MeeGo 1.2 işletim sistemli Nokia N9'a turuncu ve yeşil renk seçenekleri mi ekleniyor?

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 platformunu, PowerVR SGX 530 grafik birimini, 1 GB RAM'i ve MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemini bütünleştiren modeli N9, bilindiği üzere mavi, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle lanse edilmişti. Ancak görünüşe göre Nokia, tüketici kitlesini genişletebilmek adına renk sayısını arttırma yoluna gidebilir.



N9'un, turuncu ve yeşil renk seçenekleri internette ortaya çıktı. Yeni renklerin herhangi bir ülkeye veya operatöre özel olarak sunulup sunulmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Resmi bir ağızdan bu konuda açıklama ise yapılmadı.

