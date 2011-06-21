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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MeeGo'lu Nokia N9'a ait olduğu iddia edilen ilk görseller internete sızdırıldı

7 yıl
13,2b
1
13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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MeeGo'lu Nokia N9'a ait olduğu iddia edilen ilk görseller internete sızdırıldı
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Nokia'nın Singapur'da düzenlediği Nokia Connection etkinliğine artık sayılı saatler kala N9 ''Lankku''ya ait olduğu iddia edilen ilk görseller internete sızdırıldı.
Pembe, siyah, mavi renk seçenekleriyle ve sade tasarımıyla dikkat çeken telefonun bazı kesimler tarafından N950 veya N9-01 de olabileceği öne sürülmekte.
Nokia N9 ile ilgili iddialara göre akıllı telefon MeeGo platformu desteği, 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (çözünürlük 540 x 960 piksel de olabilir), 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 3.5 mm kulaklık girişi, 64 GB dahili flash bellek ve HDMI portu gibi bir teknik özellik listesi sunacak.
Şu an için verilen bilgilerden tam anlamıyla emin olamadığımızı söyleyebiliriz. Sürekli yeni bir spekülasyon ortaya atılmakta. Nokia'nın resmi tanıtımını merakla bekliyoruz.
MeeGo'lu Nokia N9'a ait olduğu iddia edilen ilk görseller internete sızdırıldı
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http://pocketnow.com/smartphone-news/nokia-n9-first-press-shots?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pocketnow+%28pocketnow.com%29 Yorum Yaz
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sahoron 7 yıl
Nokia geliyor :)
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dark_zero_cool 7 yıl en beğenilen
bence meego android kadar geleceği olabilecek bir OS bunu kullanamsı iyi oldu
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ultiMance 7 yıl
Nokia Meego ile yollarini ayirmamis miydi yanlis mi hatirliyorum?
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arel.gr 7 yıl
zamana uyumlu,guzek ama pil,pil noolcak,pil sizmamismi ?
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TheMarksman 7 yıl

arel.gr

zamana uyumlu,guzek ama pil,pil noolcak,pil sizmamismi ?


Umarım N8 'de yaptığı gibi 1200 mAh pil koymazlar
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dark_zero_cool 7 yıl en beğenilen
bence meego android kadar geleceği olabilecek bir OS bunu kullanamsı iyi oldu
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aslanemre58 7 yıl
Geçen ay N9 ile ilgili bir video yayınlanmıştı.Videoda kamera 12 MP görünüyordu
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Castiel 7 yıl
n900 stılını bırakıp n8 e7 klon yapan nokıa yı saygı ıle anar qwert klavyesını alsın cebıne sokmasını dılerım,
n900 gıbı olsaydı ah almazmıydım
yemez ıcmez alırdım lakın bu ne ? bu stıl ne bu qwerty klavye ne ınsan sormaz mı 5 yıldır pıyasaya prototıp dıye dagıttınız telefonu yenılık yapmadan sundunuz dıye ?
lan barı klavyeyı duzelrseydınız harfler arası otoban çekılır !
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inexo 7 yıl
güzelmiş
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patrain 7 yıl
google translate den çevirince saçma sapan şeyler çıkıyordu. Bu iyi oldu.d
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TheValoran 7 yıl
Beğenmedim dersem yalan olur.


İnşallah toparlayacak Nokia.
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sahoron 7 yıl
Nokia geliyor :)
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