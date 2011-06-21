MeeGo'lu Nokia N9'a ait olduğu iddia edilen ilk görseller internete sızdırıldı

Nokia'nın Singapur'da düzenlediği Nokia Connection etkinliğine artık sayılı saatler kala N9 ''Lankku''ya ait olduğu iddia edilen ilk görseller internete sızdırıldı.

Pembe, siyah, mavi renk seçenekleriyle ve sade tasarımıyla dikkat çeken telefonun bazı kesimler tarafından N950 veya N9-01 de olabileceği öne sürülmekte.



Nokia N9 ile ilgili iddialara göre akıllı telefon MeeGo platformu desteği, 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (çözünürlük 540 x 960 piksel de olabilir), 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 3.5 mm kulaklık girişi, 64 GB dahili flash bellek ve HDMI portu gibi bir teknik özellik listesi sunacak.



Şu an için verilen bilgilerden tam anlamıyla emin olamadığımızı söyleyebiliriz. Sürekli yeni bir spekülasyon ortaya atılmakta. Nokia'nın resmi tanıtımını merakla bekliyoruz.



http://pocketnow.com/smartphone-news/nokia-n9-first-press-shots?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pocketnow+%28pocketnow.com%29