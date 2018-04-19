Meizu 15'in kamera örneği cihazın çift kamerayla geleceğini onayladı

Meizu, 22 Nisan'da Wuzhen'de bir basın toplantısı düzenleyerek Meizu 15, 15 Plus ve 15 Lite modellerini içeren Meizu 15 akıllı telefon serisini tanıtacak. Çinli şirket resmi lansman öncesinde Meizu 15 ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Görüntünün sol alt köşesinde cihazın çift kamera teknolojisine sahip olacağını doğrulayan bir filigran da var.

Yayınlanan fotoğraf kameranın gece çekim yeteneklerini ortaya koyarken aynı zamanda uzun pozlama modunu da desteklediğini gösteriyor. Örnek görüntüye baktığımızda kameranın oldukça iyi seviyede detay yakaladığını ve resmin son derece keskin olduğunu görüyoruz.

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Daha önce yaklaşan üç akıllı telefonun da teknik özellikleri sızdırılmıştı. Meizu 15, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 5.46 inç AMOLED Full HD ekrana sahip olacak. Ayrıca cihaza seçtiğiniz konfigürasyona bağlı olarak 4 GB veya 6 GB RAM'in eşlik ettiği sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti güç verecek.

Meizu 15 serisinin fiyatları da belli oldu

Öte yandan akıllı telefonun Lite ve Plus versiyonlarının sırasıyla 5.5 inç ve 6 inç ekranla gelmesi bekleniyor. 15 Lite varyantı 4 GB RAM'le donatılırken 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesine sahip olacak. 15 Plus'ın ise 6 GB RAM'le güçlendirilmesi bekleniyor. Bu model de 64 GB ve 128 GB'lık dahili depolama alanıyla gelecek.

Şirket son moda çentikli ekran yerine ince çerçeveli geleneksel 16:9 görüntü oranına sahip bir ekran kullanmayı tercih etmiş durumda. Ekranın alt kısmında iPhone'lardakine benzer yuvarlak bir Home butonu da var.

Akıllı telefonlar 22 Nisan'da Çin'de tanıtılacak olsalar da şirket Meizu 15 serisi için ön siparişleri 18 Nisan'da almaya başladı. Daha önce sızdırılan fiyatlara göre; Meizu 15 yaklaşık 397 dolar, Plus modeli ise 477 dolara satılacak. Lite varyantını satın almak isteyenlerin de 270 dolar ödemesi gerekecek.

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