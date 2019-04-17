Meizu 16S’in video sızıntısı fiyatını ortaya çıkarmış olabilir

Fiyat etiketi 508 dolar
Tanıtım videosu başlangıçta normal bir şekilde ilerlese de telefonun gösterildiği yerlerde henüz tamamlanmadığını anlayabiliyoruz. Renderı tam bitmemiş bu video bir şekilde sızdırılmış. Videonun sonunda ise cihazın 3398 Yuan (508 Dolar) fiyat etiketi ile geleceği gözüküyor. Tabii ki bu fiyatın Meizu 16S’in hangi versiyonuna ait olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.
Ek olarak videonun son kısmına dikkat ederseniz önü bize dönük olan haricinde arka arkaya sıralanmış üç telefon görüyoruz. Yani Meizu 16S’in üç farklı renk seçeneğiyle geleceğini de söyleyebiliriz.Ayrıca Bkz. "Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor!"
Geçmiş sızıntıları hatırlamak gerekirse Meizu 16S Snapdragon 855 yonga seti, 6.2 inç AMOLED ekran, 48 MP arka, 20 MP ön kamera, 3540 mAh batarya ve 24W hızlı şarj desteği gibi özellikleri kullanıcılara sunacak. DonanımHaber’i takipte kalarak Meizu 16S’in etkinlik tarihi açıklandığı an haberdar olabilirsiniz. Haberimize konula olan video ise aşağıda yer alıyor.
https://www.gsmarena.com/leaked_meizu_16s_promo_video_confirms_price_camera_samples_also_surface-news-36581.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
millette para çok, akıl yok.. bunlar da yolmayı biliyorlar.
koca ekran,
ona yetecek koca pil..
koca ekran kırıldı, değiştir
pil ömrü bitti, değiştir
bizim üretmeyenlerde bunla ömrünü geçirsin.. beleş para kazananlar