Meizu 16S’in video sızıntısı fiyatını ortaya çıkarmış olabilir

Meizu, 16 serisiyle yakaladığı başarının ardından sıradaki modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Meizu 16S ismindeki amiral gemi modeline ek olarak Meizu 16S Plus’ı da görmeyi bekliyoruz. Hatta Meizu’nun dün paylaştığı gönderilerden anladığımız kadarıyla bugün içerisinde Meizu 16S’in tanıtım tarihi açıklanacak. Herkes tanıtım tarihinin açıklanmasına odaklanmışken yeni telefon hakkında ilginç bir sızıntı ortaya çıktı. Bitmemiş bir tanıtım videosunda Meizu 16S görülüyor.

Fiyat etiketi 508 dolar

Tanıtım videosu başlangıçta normal bir şekilde ilerlese de telefonun gösterildiği yerlerde henüz tamamlanmadığını anlayabiliyoruz. Renderı tam bitmemiş bu video bir şekilde sızdırılmış. Videonun sonunda ise cihazın 3398 Yuan (508 Dolar) fiyat etiketi ile geleceği gözüküyor. Tabii ki bu fiyatın Meizu 16S’in hangi versiyonuna ait olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

Ek olarak videonun son kısmına dikkat ederseniz önü bize dönük olan haricinde arka arkaya sıralanmış üç telefon görüyoruz. Yani Meizu 16S’in üç farklı renk seçeneğiyle geleceğini de söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz.

"Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor!"

Geçmiş sızıntıları hatırlamak gerekirse Meizu 16S Snapdragon 855 yonga seti, 6.2 inç AMOLED ekran, 48 MP arka, 20 MP ön kamera, 3540 mAh batarya ve 24W hızlı şarj desteği gibi özellikleri kullanıcılara sunacak. DonanımHaber’i takipte kalarak Meizu 16S’in etkinlik tarihi açıklandığı an haberdar olabilirsiniz. Haberimize konula olan video ise aşağıda yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/leaked_meizu_16s_promo_video_confirms_price_camera_samples_also_surface-news-36581.php