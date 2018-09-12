Meizu 16X, 19 Eylül'de tanıtılacak

Meizu geçtiğimiz ay yeni akıllı telefon modelleri olan Meizu 16 ve Meizu 16 Plus'ı piyasaya sürmüştü. Ardından ise şirketin Meizu 16X adında bir cihaz daha geliştirdiği ortaya çıkmış ve şirket CEO'su Jack Wong bu iddiayı doğrulamıştı. Şimdi yapılan yeni bir açıklama ile Meizu 16X'in 19 Eylül'de Pekin'de yapılacak bir etkinlikle tanıtılacağı duyuruldu.

Xiaomi Mi 8X ile aynı tarihte tanıtılacak

Meizu 16X'in, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 8X (veya Xiaomi Mi Youth) ile aynı gün tanıtılacak olması ilginç bir detay olarak akıllara işleniyor. Cihazla ilgili olarak Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da birçok bilgi açığa çıkmıştı. Ancak genel olarak toparlayacak olursak Meizu 16X'in Snapdragon 710 yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/09/12/meizu-16x-september-19-launch-event-confirmed-will-rival-with-xiaomi-mi-8-youth-edition/

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18:9 en boy oranına sahipçözünürlüğe sahipgelmesi beklenen cihazın, bazı kaynaklara göre. Bu ayrıntının önümüzdeki günlerde netleşeceğini umuyoruz.çift arka kamera,sunacak olan cihazpil kapasitesi,verenk seçeneklerine sahip olacak. Fiyatlandırma konusunda ise şimdilikbeklememiz gerekiyor.