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Meizu 16X, 19 Eylül'de tanıtılacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu geçtiğimiz ay Meizu 16 ve Meizu 16 Plus modellerini piyasaya sürmüştü. Şirket CEO'sunun da doğruladığı yeni model Meizu 16X ise 19 Eylül'de tanıtılacak.
8 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Meizu geçtiğimiz ay yeni akıllı telefon modelleri olan Meizu 16 ve Meizu 16 Plus'ı piyasaya sürmüştü. Ardından ise şirketin Meizu 16X adında bir cihaz daha geliştirdiği ortaya çıkmış ve şirket CEO'su Jack Wong bu iddiayı doğrulamıştı. Şimdi yapılan yeni bir açıklama ile Meizu 16X'in 19 Eylül'de Pekin'de yapılacak bir etkinlikle tanıtılacağı duyuruldu.

Xiaomi Mi 8X ile aynı tarihte tanıtılacak

Meizu 16X'in, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 8X (veya Xiaomi Mi Youth) ile aynı gün tanıtılacak olması ilginç bir detay olarak akıllara işleniyor. Cihazla ilgili olarak Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da birçok bilgi açığa çıkmıştı. Ancak genel olarak toparlayacak olursak Meizu 16X'in Snapdragon 710 yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.
18:9 en boy oranına sahip 6.1 inç FullHD+ çözünürlüğe sahip çentikli bir ekranla gelmesi beklenen cihazın, bazı kaynaklara göre çentiği olmayacak. Bu ayrıntının önümüzdeki günlerde netleşeceğini umuyoruz. 20 MP + 12 MP çift arka kamera, 20 MP ön kamera sunacak olan cihaz 3.100 mAh pil kapasitesi, Mat Siyah, Seramik Beyaz ve Altın renk seçeneklerine sahip olacak. Fiyatlandırma konusunda ise şimdilik lansman tarihini beklememiz gerekiyor.

https://www.gizmochina.com/2018/09/12/meizu-16x-september-19-launch-event-confirmed-will-rival-with-xiaomi-mi-8-youth-edition/ Yorum Yaz
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Kirk Lee 8 ay en beğenilen
Çinli firmalar bol keseden telefon üretiyor ama bir türlü piyasada göremiyoruz. Apple ve Samsung gibi firmaların fiyatları göz önüne alınınca bzim gibi ülkelerde ciddi satış potansiyeline sahipler aslında. Bu firmaların ya pazarlama stratejileri zayıf ya da kendi nüfuslarına telefon yetiremiyorlar...
Çinli firmalar bol keseden telefon üretiyor ama bir türlü piyasada göremiyoruz. Apple ve Samsung gibi firmaların fiyatları göz önüne alınınca bzim gibi ülkeler...
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Dexter Morgan 8 ay
Yengede erik gibi kütür kütür
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~Lion King~ 8 ay
Paylaşılan fotoğrafta telefon yok çanak var. Anlamadım bu işi.
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system electronıc 8 ay
Daha meızu 16 yı göremedik ki.
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abrajj 8 ay
Çinde tanıdığınız varsa direk aldırın gelsin, kaydını bi şekilde halledersiniz bu haliyle iphone 9'dan daha iyi olduğu görülüyor.
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DH Misafiri 8 ay
8 eylülde tanıttın meizu 16 ve 16 plusı , Türkiye'ye ne zaman gelip gelmeyeceği daha belli değil. DH editörleri sizde sürekli şu tanıtılacak bu tanıtılacak diyorsunuz Türkiye'ye ne zaman gireceğine dair bir bilginiz yok haber yapıyorsunuz anca. İnsanlara biraz faydanız dokunsun yazın ne zaman ülkeye geleceğini. Erdi beye 1 ay 4 gün önce Meizu 16yı tanıttı , Türkiye'ye ne zaman geleceğini iblmiyor , bir sorup soruştuyrun öyle haber yapın.
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Dexter Morgan 8 ay
Yengede erik gibi kütür kütür
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Kirk Lee 8 ay en beğenilen
Çinli firmalar bol keseden telefon üretiyor ama bir türlü piyasada göremiyoruz. Apple ve Samsung gibi firmaların fiyatları göz önüne alınınca bzim gibi ülkelerde ciddi satış potansiyeline sahipler aslında. Bu firmaların ya pazarlama stratejileri zayıf ya da kendi nüfuslarına telefon yetiremiyorlar...
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