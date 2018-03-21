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Meizu E3 tanıtıldı: Optik yakınlaştırma ve Snapdragon 636

Xiaomi Mi Note 5 Pro için gerçek bir katil arıyorsanız Meizu E3 akıllı telefonu tam size göre. Optik yakınlaştırma yapabilen Meizu E3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,8b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu’nun merakla beklenen orta seviye E3 modeli tanıtıldı. Optik yakınlaştırma özelliğiyle sürpriz yapan akıllı telefon Xiaomi Mi Note 5 Pro modelini geride bırakacak gibi görünüyor.

Meizu E3 özellikleri ve fiyatı

6 inçlik IPS ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan Meizu E3, alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve 7.6mm kalınlık değerine sahip. Telefon rakibi gibi özelleştirilmiş Kryo çekirdeklere sahip Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alıyor. Bu sayede sınıfında performansıyla öne çıkmaya çalışacak.

Bellek tarafında 6GB LPDDR4X RAM desteği akıcılığı oldukça arttırıyor. Depolama tarafında ise 64GB/128GB kapasiteleri sunuluyor. 3360mAh kapasiteli batarya mCharge ile 30 dakikada yüzde 54 oranında doldurulabiliyor. Yonga seti ve RAM hesaba katıldığında telefon 86 saat boyunca kesintisiz video izletebiliyor.

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Telefonun dikkat çekici kısmı arka çift kamerası demiştik. Arka kısımda ZenFone 5 serisinden hatırlayacağımız 12MP çözünürlüğünde Sony IMX363 ana sensör ve 20MP çözünürlüğünde Sony IMX350 yardımcı sensör yer alıyor. Böylece 1.8x optik yakınlaştırma mümkün oluyor. Yazılım ile 2.5x seviyesine kadar kayıpsız yakınlaştırma mümkün.

Ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve ArcSoft yazılımı ile kullanıcısının yüz tonlarını en uygun kombinasyona getiriyor. Ayrıca yüz tanıma da yapabiliyor.

Parmak izi okuyucu kenar kısma alınarak ekranın ince tasarımına katkı yapılmış. Okuyucu üzerinde sürükleme hareketleri yaparak çeşitli kısa yollar çalıştırabiliyorsunuz. Android 7.0 tabanlı Flyme 7 arayüzü ile kutudan çıkan telefonda performansı optimize eden oyun modu ve OneMind yapay zeka teknolojileri de yer alıyor.

Telefonun fiyatı 64GB kapasite için 285$, 128GB kapasite için 315$ olarak belirlenmiş. J-20 savaş uçağı anısına hazırlanan Meizu E3 J-20 Collector’s Edition versiyonu da 2000 adet olarak belirli noktalarda satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/21/meizu-e3-is-official-with-189-display-sd636-6-gb-ram-12-20mp-dual-cameras-for-1799-yuan-285/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 1 yıl en beğenilen mcx
Hocam 300 dolar telefonlar 1699 TL'den gelmiyor artık. 1999 TL olsa iyi.
Yalnız yazarken bile elim titredi. Bir yanda 300 diğer yanda 1999...
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JQKER 1 yıl
8,6 saattir o. 86 olsa duramazsın.
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Greylights 1 yıl pranis
Neresi seksi bana açıklar mısın? Bildiğin elma tasarımına parmak izi gömmüşler ki meizunun da aşağı kalır yanı yok. ikisinin görünüşü neredeyse aynı. Ekranı palet gibi demişsin ama bilmiyorsun ki note 5 pro dan daha küçük aynı ekran boyutunda olmasına rağmen. Adamlar rakibinden daha ince daha hafif üretmiş, ekran kasa oranı daha iyi, kamerada ezmiş geçmiş, type-c koymuş (xiaomi hala micro-usb), çok daha hızlı şarj oluyor. Ha ''bana göre'' daha estetik ve modern ayrıca renk seçimleri de çok başarılı. Tek eksiği batarya daha küçük, 600 mah az olması artılarının yanında bence hiç. Pahalı ama hak ediyor mu onu sorgulamak lazım. Gelmiş burda boş boş konuşup xiaomi kullananlardan + kasması için yazmış saçmalamışsın.
Şuraya da resimlerini koyayım ki herkes görsün biri ak biri kara kadar farklı olduğunu(!):
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Neresi seksi bana açıklar mısın? Bildiğin elma tasarımına parmak izi gömmüşler ki meizunun da aşağı kalır yanı yok. ikisinin görünüşü neredeyse aynı. Ekranı pa...
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zolzauza 1 yıl
Katil olsa ne olur...servis-yedek parça-aksesuar yeterli olmadıktan sonra potansiyelini gösteremez ve malesef değeri bilin(e)mez.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
yaptığı şey optik zoom mu yoksa diğer sensör daha dar açılı olduğu için daha yakından mı çekiyor?
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Johan Elmander 1 yıl
35 dolara değecek bir fark yok bence.
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pranis 1 yıl
Troll yorumlar görmekten midem bulanıyor burada.
Telefon note 5 pro katili değil. Fiyatı daha pahalı, miui da değil.
Tasarımı da note 5 pro kadar güzel değil, ekranı daha büyük palet gibi.
Kamerası başarılı bir şey diyemem ama afrikada belgesel çekmeyeceğim için ilgilenmiyorum. Note 5 pro akar, tasarımı daha seksi.
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Greylights 1 yıl pranis
Neresi seksi bana açıklar mısın? Bildiğin elma tasarımına parmak izi gömmüşler ki meizunun da aşağı kalır yanı yok. ikisinin görünüşü neredeyse aynı. Ekranı palet gibi demişsin ama bilmiyorsun ki note 5 pro dan daha küçük aynı ekran boyutunda olmasına rağmen. Adamlar rakibinden daha ince daha hafif üretmiş, ekran kasa oranı daha iyi, kamerada ezmiş geçmiş, type-c koymuş (xiaomi hala micro-usb), çok daha hızlı şarj oluyor. Ha ''bana göre'' daha estetik ve modern ayrıca renk seçimleri de çok başarılı. Tek eksiği batarya daha küçük, 600 mah az olması artılarının yanında bence hiç. Pahalı ama hak ediyor mu onu sorgulamak lazım. Gelmiş burda boş boş konuşup xiaomi kullananlardan + kasması için yazmış saçmalamışsın.
Şuraya da resimlerini koyayım ki herkes görsün biri ak biri kara kadar farklı olduğunu(!):
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +5
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JQKER 1 yıl
8,6 saattir o. 86 olsa duramazsın.
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Ussuz 1 yıl
86 saat boyunca video izletmek ekran kapalıyken geçerli herhalde. Çok çok çok çok uçuk bir değer olmuş
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leventalpsal 1 yıl
"86 saat boyunca kesintisiz video izletebiliyor" bana pek inandırıcı gelmedi.
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buraoca2 1 yıl
Alt başlıkta hata var. Redmi Note 5 Pro rakibi deseniz daha iyi olur.
Fakat altta fiyata bakinca o fiyatla nasıl rakip olabilecek? 128 Gb depolamali versiyona neredeyse Mi6 parası istemiş. Mi Note 3 ile benzer fiyatta bile denilebilir hatta.
Bu fiyatla is yapamaz, en azindan SD 660 koysaydi da Mi Note 3 e rakip olsaydı...
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mcx 1 yıl
Ürün iyi güzelde 1699 tl fiyata girerse alıcı bulur mu ?
Onun dışında orta seviyede mkemmel seviyede
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Kefelon 1 yıl mcx
Hocam 300 dolar telefonlar 1699 TL'den gelmiyor artık. 1999 TL olsa iyi.
Yalnız yazarken bile elim titredi. Bir yanda 300 diğer yanda 1999...
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