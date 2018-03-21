Meizu E3 tanıtıldı: Optik yakınlaştırma ve Snapdragon 636

Meizu’nun merakla beklenen orta seviye E3 modeli tanıtıldı. Optik yakınlaştırma özelliğiyle sürpriz yapan akıllı telefon Xiaomi Mi Note 5 Pro modelini geride bırakacak gibi görünüyor.

Meizu E3 özellikleri ve fiyatı

6 inçlik IPS ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan Meizu E3, alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve 7.6mm kalınlık değerine sahip. Telefon rakibi gibi özelleştirilmiş Kryo çekirdeklere sahip Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alıyor. Bu sayede sınıfında performansıyla öne çıkmaya çalışacak.

Bellek tarafında 6GB LPDDR4X RAM desteği akıcılığı oldukça arttırıyor. Depolama tarafında ise 64GB/128GB kapasiteleri sunuluyor. 3360mAh kapasiteli batarya mCharge ile 30 dakikada yüzde 54 oranında doldurulabiliyor. Yonga seti ve RAM hesaba katıldığında telefon 86 saat boyunca kesintisiz video izletebiliyor.

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Telefonun dikkat çekici kısmı arka çift kamerası demiştik. Arka kısımda ZenFone 5 serisinden hatırlayacağımız 12MP çözünürlüğünde Sony IMX363 ana sensör ve 20MP çözünürlüğünde Sony IMX350 yardımcı sensör yer alıyor. Böylece 1.8x optik yakınlaştırma mümkün oluyor. Yazılım ile 2.5x seviyesine kadar kayıpsız yakınlaştırma mümkün.

Ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve ArcSoft yazılımı ile kullanıcısının yüz tonlarını en uygun kombinasyona getiriyor. Ayrıca yüz tanıma da yapabiliyor.

Parmak izi okuyucu kenar kısma alınarak ekranın ince tasarımına katkı yapılmış. Okuyucu üzerinde sürükleme hareketleri yaparak çeşitli kısa yollar çalıştırabiliyorsunuz. Android 7.0 tabanlı Flyme 7 arayüzü ile kutudan çıkan telefonda performansı optimize eden oyun modu ve OneMind yapay zeka teknolojileri de yer alıyor.

Telefonun fiyatı 64GB kapasite için 285$, 128GB kapasite için 315$ olarak belirlenmiş. J-20 savaş uçağı anısına hazırlanan Meizu E3 J-20 Collector’s Edition versiyonu da 2000 adet olarak belirli noktalarda satışa sunulacak.