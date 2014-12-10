Meizu Full HD ekranlı ve 130$ seviyesinde bir akıllı telefon satışa sunacak





Özellikle Xiaomi'nin 100$ seviyesine kadar inen akıllı telefonlar ile Asya bölgesinde büyük ilgi görmesi, rakibi diğer Çinli üreticileri de harekete geçirmiş durumda. Lenovo'nun 100$'lık K3 Music Lemon akıllı telefonundan sonra şimdi de Meizu'nun K52 adlı akıllı telefonu ortaya çıktı.





Çin'den gelen bilgilere göre Meizu K52 adındaki bu yeni akıllı telefon 4.6 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Modelin yongaseti ise fiyatına göre oldukça dikkat çekici. Meizu modelinde 64-bitlik MT6752 yongasetine yer vermiş. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan MT6572 çift çekirdekli Mali-T760 grafik birimini beraberinde getiriyor. Bu bakımdan sınıfında en iyi performans sergileyen cihazlardan birisi olmaya aday. Cihazda 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. Ayrıca çift SIM desteği de mevcut.





Model henüz resmi olarak tanıtılmış değil ve bazı sızıntılar sayesinde cihazın neler sunacağına dair bilgi sahibiyiz. Cihazın yaklaşık olarak 130$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor ve kısa süre içerisinde Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor. Meizu'nun ayrıca ortada görülen Blue Charm adında bir Phablet modeli piyasaya süreceği de belirtiliyor. Böylece Xiaomi'nin Redmi serisine rakip olmuş olacak. Ancak fiyat seviyesinin biraz daha yükselebileceğini belirtenler de mevcut.

http://www.gizmochina.com/2014/12/07/meizu-k52-may-cost-799-rmb-129-80-usd/