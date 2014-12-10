Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu Full HD ekranlı ve 130$ seviyesinde bir akıllı telefon satışa sunacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
308
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu Full HD ekranlı ve 130$ seviyesinde bir akıllı telefon satışa sunacak

Özellikle Xiaomi'nin 100$ seviyesine kadar inen akıllı telefonlar ile Asya bölgesinde büyük ilgi görmesi, rakibi diğer Çinli üreticileri de harekete geçirmiş durumda. Lenovo'nun 100$'lık K3 Music Lemon akıllı telefonundan sonra şimdi de Meizu'nun K52 adlı akıllı telefonu ortaya çıktı.

Çin'den gelen bilgilere göre Meizu K52 adındaki bu yeni akıllı telefon 4.6 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Modelin yongaseti ise fiyatına göre oldukça dikkat çekici. Meizu modelinde 64-bitlik MT6752 yongasetine yer vermiş. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan MT6572 çift çekirdekli Mali-T760 grafik birimini beraberinde getiriyor. Bu bakımdan sınıfında en iyi performans sergileyen cihazlardan birisi olmaya aday. Cihazda 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. Ayrıca çift SIM desteği de mevcut. 

Model henüz resmi olarak tanıtılmış değil ve bazı sızıntılar sayesinde cihazın neler sunacağına dair bilgi sahibiyiz. Cihazın yaklaşık olarak 130$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor ve kısa süre içerisinde Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor. Meizu'nun ayrıca ortada görülen Blue Charm adında bir Phablet modeli piyasaya süreceği de belirtiliyor. Böylece Xiaomi'nin Redmi serisine rakip olmuş olacak. Ancak fiyat seviyesinin biraz daha yükselebileceğini belirtenler de mevcut.  

http://www.gizmochina.com/2014/12/07/meizu-k52-may-cost-799-rmb-129-80-usd/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lordrdley 4 yıl
130$'a ne bekliyorsunuz yaw? 6 gb ram 5 cekirdek islemci mi? herifler ne yapsa yaranamiyorlar size. sanirsiniz hepiniz dunyanin en uretken ulkesinin insanlarisiniz. anca car car konusun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alp Er Timur 4 yıl
Gardas kamera yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Yazım hatası olmuş sanırım 64 bit 6752 dir.6572 yi geçtim 6592 bile fullhd de sıkıntı yaratıyor mali 450 ile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Hani mx4 geliyordu? Mesut çevik ortaya bi laf attı yine sonuç hüsran galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Şu Çinliler ülkemize gelsede ucuz cihaz alsak. Malum devlet bu aralar ekstra önlem kazığı hazırlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
4.6 için FHD çok gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mr.harun 4 yıl
Bu fiyatsa turkiyede 550 -600 gibi satilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl
4.6 inç olsa FHD ekran koymaz. GFXBench'in cihaz bilgilerini yanlış okuyabildiğini bile bile orada yazan herşeye inanılıyor.

GFXBench'e göre 4.6 inç 2K ekran da vardı, Redmi Note'un ekranı da 9.2 inçti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
ülkemize gelcek deniliyordu noldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XQS 4 yıl
yine başladı performanscılar sanki turnuvaya katılacaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Fiyatına göre çok çok iyi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
308 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, meizu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Synology Surveillance Station "NAS ile Güvenlik Kameralarına Hükmedin" 4 yıl Intel Teknoloji Konferansı ve Core M işlemci ailesini konuştuk 4 yıl Intel'in akıllı saati Basis Peak'i kullandık 4 yıl Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Barış Ruacan ile Türkiye'de 4G, Yerli telefon üretimi konuştuk 4 yıl Vodafone Red, sınıfının gözdesi Sony Xperia T3’ü inceledi 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 5 Aralık 2014 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim