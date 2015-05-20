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Meizu M1 Note 2 modeli görüntülendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
1
8
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meizu M1 Note 2 modeli görüntülendi
 
Çin'in yükselen markalarından Meizu M1 Note modelini yaklaşık 4 ay önce satışa sunmuştu. Bir süredir şirketin seriye devam modeli hazırladığı da iddialar arasındaydı. Son sızıntılar ise M1 Note 2 adını alması beklenen yeni modele ait bazı detaylar içeriyor.
2 Haziranda tanıtılması beklenen M1 Note 2 modeline ait görüntüde ekranın altında yer alan buton yapısının değiştirildiği görülüyor. Daha önce bu kısımda parmak okuyucu sensöre yer verileceği de iddialar arasındaydı ancak son bilgilere göre serinin yeni modelinde de parmak izi okuyucu sensör yer almayacak.
Donanım konusunda hala gizemini koruyan modelde hangi çipsetin tercih edileceği merak konusu. MediaTek'in Meizu'ya yaptığı yatırımı ve serinin uygun fiyatlı modeller içerdiğini düşünürsek çipset konusunda MTK çözümlerinin kullanılması beklenebilir. Ancak bellek,depolama alanı gibi bilgiler hakkında da henüz bir sızıntı bulunmuyor.
Bunun dışında ekran görüntüsünde cihazın Android 5.1 üzerine eklenmiş Flyme OS arayüzü ile çalıştığı görülüyor. Modelin fiyatının ise 160 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

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motorist34 4 yıl en beğenilen
Türkiyeye M1 NOTE bile gelemedi. Adamlar 2'yi çıkardılar. Türkiye temsilciği fos çıktı!
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ReCoMaX 4 yıl
bu ne la kürekten uzun.
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freudunpiposu 4 yıl
DaRKFoRCeS
Kenarlarında geri ve menü tuşu da olsa fena olmaz. Mediatek yatırım yaptığından dolayı başka işlemciye izin vermez.

Samsung ? Qualcomm ve HTC ortak ama HTC MTK'lı telefonlar çıkarıyor ?
Samsung pilot olarak Meizu'yu kullanıyor.
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darkdiva 4 yıl
Ben bir Note 2 bilirim. O da Galaxy Note 2. Gerisi yalan :)
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10ff 4 yıl
cin mali cop
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cepAnkara 4 yıl 10ff
16asd208

cin mali cop


hiç kullandın mı eline alıp .önyargılarınızı bir bırakın artık xiaomi kullanıyorum her yönüyle çok memnunum.çöp birşey varsa o da samsung tur
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motorist34 4 yıl en beğenilen
Türkiyeye M1 NOTE bile gelemedi. Adamlar 2'yi çıkardılar. Türkiye temsilciği fos çıktı!
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FRUEHAUF 4 yıl
260 dolar olur
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Kenarlarında geri ve menü tuşu da olsa fena olmaz.
Mediatek yatırım yaptığından dolayı başka işlemciye izin vermez.
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