Meizu M1 Note 2 modeli görüntülendi

Çin'in yükselen markalarından Meizu M1 Note modelini yaklaşık 4 ay önce satışa sunmuştu. Bir süredir şirketin seriye devam modeli hazırladığı da iddialar arasındaydı. Son sızıntılar ise M1 Note 2 adını alması beklenen yeni modele ait bazı detaylar içeriyor.

2 Haziranda tanıtılması beklenen M1 Note 2 modeline ait görüntüde ekranın altında yer alan buton yapısının değiştirildiği görülüyor. Daha önce bu kısımda parmak okuyucu sensöre yer verileceği de iddialar arasındaydı ancak son bilgilere göre serinin yeni modelinde de parmak izi okuyucu sensör yer almayacak.

Donanım konusunda hala gizemini koruyan modelde hangi çipsetin tercih edileceği merak konusu. MediaTek'in Meizu'ya yaptığı yatırımı ve serinin uygun fiyatlı modeller içerdiğini düşünürsek çipset konusunda MTK çözümlerinin kullanılması beklenebilir. Ancak bellek,depolama alanı gibi bilgiler hakkında da henüz bir sızıntı bulunmuyor.

Bunun dışında ekran görüntüsünde cihazın Android 5.1 üzerine eklenmiş Flyme OS arayüzü ile çalıştığı görülüyor. Modelin fiyatının ise 160 dolar seviyesinde olması bekleniyor.