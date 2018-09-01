Meizu M8 TENAA web sitesinde yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Meizu M8 modelinin TENAA raporları yayınlanmıştı. Bugün ise M8'in TENAA web sitesinde yayınlanmasıyla birlikte cihazın özellikleri ortaya çıktı.

Meizu M8 özellikleri

M8 5.7 inç büyüklüğünde HD+ çentiksiz ekrana sahip. Cihaz gücünü 2.0 GHz saat frekansında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden alıyor ve bu işlemcinin Helio P60 olduğu düşünülüyor. Depolama tarafında ise cihaz 4 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip. M8'in ayrıca 128 GB MicroSD kart desteği ile depolama kapasitesi arttırılabilecek.

Meizu M8 modelinde arka tarafta parmak izi okuyucusuna ve 12 MP + 5 MP çözünürlüğünde çift kameraya yer vermiş. Cihaz ön tarafında ise 5 MP selfie kamerasına sahip. Cihaz ayrıca Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çalışacak. M8, 3000 mAh bataryaya sahip olacak.

Meizu M8 147.58 × 72.76 × 8.1 (mm) boyutlarında ve 159 gram ağırlığa sahip. Cihaz siyah, altın ve gümüş renk seçeneklerine sahip. Meizu'nun hem M8 hem de M8 Lite modeli TENAA sertifikasını almış durumda. Cihazların çıkış tarihi hakkında ise henüz firma tarafından açıklama yapılmadı.

https://www.gizmochina.com/2018/08/31/meizu-m8-hits-tenaa-packs-hd-display-and-dual-cameras/