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Meizu M8 TENAA web sitesinde yayınlandı

Meizu'nun yeni akıllı telefonu M8 TENAA resmi web sitesinde yayınlandı. Cihaz M8 Lite ile benzer tasarıma sahip olsa da daha güçlü işlemci ve arka tarafında çift kameraya sahip.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde Meizu M8 modelinin TENAA raporları yayınlanmıştı. Bugün ise M8'in TENAA web sitesinde yayınlanmasıyla birlikte cihazın özellikleri ortaya çıktı. 

Meizu M8 özellikleri

M8 5.7 inç büyüklüğünde HD+ çentiksiz ekrana sahip. Cihaz gücünü 2.0 GHz saat frekansında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden alıyor ve bu işlemcinin Helio P60 olduğu düşünülüyor. Depolama tarafında ise cihaz 4 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip. M8'in ayrıca 128 GB MicroSD kart desteği ile depolama kapasitesi arttırılabilecek.
Meizu M8 modelinde arka tarafta parmak izi okuyucusuna ve 12 MP + 5 MP çözünürlüğünde çift kameraya yer vermiş. Cihaz ön tarafında ise 5 MP selfie kamerasına sahip. Cihaz ayrıca Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çalışacak. M8, 3000 mAh bataryaya sahip olacak. 
Meizu M8 147.58 × 72.76 × 8.1 (mm) boyutlarında ve 159 gram ağırlığa sahip. Cihaz siyah, altın ve gümüş renk seçeneklerine sahip. Meizu'nun hem M8 hem de M8 Lite modeli TENAA sertifikasını almış durumda. Cihazların çıkış tarihi hakkında ise henüz firma tarafından açıklama yapılmadı.

https://www.gizmochina.com/2018/08/31/meizu-m8-hits-tenaa-packs-hd-display-and-dual-cameras/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 9 ay
5.8 inç'te 1512x720 çözünürlüklü telefon kullanıyorum, HD ekran gayet yeterli bence. Anlıyorum teknoloji gelişti, üretim şartları kolaylaştı, ucuzladı, doğal olarak aynı fiyata daha iyi kalite istiyorsunuz ama HD ekran gayet iyi eğer panel üreticisi alanında iyiyse.
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Tommy Shelby 9 ay
Aynı haberi daha önce de gördüm sanki. Yine aynı fotolar vardı. İçerik de benziyordu
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Ussuz 9 ay
Yıl olmuş 2018 full hd olmayan ekranlı telefon çıkartıyorlar
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intel7mix 9 ay Ussuz
FHD olmayan cihazları tercih listemden direk çıkarıyorum. HD artık tarih dışı kaldı.
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