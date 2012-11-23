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Meizu MX2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,3b
1
31
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Meizu MX2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Pekin'deki Su Küpü olarak adlandırılan Ulusal Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek büyük bir tanıtım etkinliğiyle resmiyet kazanacak olan Meizu'nun MX2 adlı yeni amiral gemi akıllı telefonu, yeniden internette göründü. Bu sefer cihazın ön kısmını tamamen gün yüzüne çıkaran görsellerin yanı sıra teknik detaylarla alakalı bazı somut veriler de ortaya atıldı. Sızıntıyı gerçekleştiren cnBeta.com, ayrıca fiyatlandırmanın ilk söylentilerdeki 2999 yuan (481$) seviyesinde daha düşük olacağını ileri sürdü.
Oldukça dar bir ekran çerçevesine sahip olan telefonda 4.4 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlüklü bir panel kullanılmış. Çipset olarak 1.6GHz'lik dört çekirdekli Samsung Exynos 4412 (Exynos 4 Quad) ya da çift çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemcinin tercih edileceği iddia edilirken diğer donanım özellikleri arasında 2GB RAM, 16/32GB dahili hafıza seçenekleri, 8MP f/2.0 ya da f/2.2 diyafram aralığına sahip kamera, 1,930 mAh pil, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve firmanın uzun süredir geliştirmekte olduğu Flyme kullanıcı arayüzünün 2.0 sürümünün bulunduğu bildirildi. 
2499 yuan, yani yaklaşık 401$ seviyesinden 1 Ocak'ta satışa sunulacağı tahmin edilen MX2, 27 Kasım Salı günü Pekin'de resmen uzak doğulu basın mensuplarının beğenisine sunulacak. Daha önce ortaya atılan 2999 yuan fiyat etiketinin 32GB dahili hafızaya sahip model için geçerli olması bekleniyor. Aygıt halefleri gibi yine yalnızca Çin ve Hong Kong bölgelerinde piyasaya sürülecek.

Meizu MX2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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http://www.cnbeta.com/articles/214997.htm?ystfuv Yorum Yaz
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fatsali1 7 yıl
Selamun aleyküm.
Cihaz beklenen özelliklerde çıkarsa bataryası dışında iyi. Motorola gibi yapsa 3amper üstü bir batarya tadından yenmez. Tabi böyle bir telefonu garanti sınırlı sayıda 400$ civarına satarlar normal sitelerde yurtdışı 500-600$ arası gider gibi
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Guest-C6BBFF977 7 yıl
Dev gibi resim çerçeveli galaxyler,ıphonelar karşılaştırırsak mükemmel ötesi bir tasarımı var
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orain 7 yıl
O zaman o mesajin anlamsiz olmus
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orain 7 yıl
quzman
[__Zahid__] ahah benim arkadaşta bunun mp3 ü vardı hep dalga geçiyoduk mevzu diye öyle markamı olur
Meizu markası hakkında hiç bir şey bilmiyorsun değil mi ?

peki sen meizu nun mp3 ü olmadıgınımı idda ediyorsun
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quzman 7 yıl orain
orain

quzman

[__Zahid__] ahah benim arkadaşta bunun mp3 ü vardı hep dalga geçiyoduk mevzu diye öyle markamı olur
Meizu markası hakkında hiç bir şey bilmiyorsun değil mi ?


peki sen meizu nun mp3 ü olmadıgınımı idda ediyorsun

Meizu'nun mp3 playerlarının çok kaliteli olduğunu , Meizu M7 ile iPhone klonlayarak telefon sektörüne girdiğini ve sonra da fenomen olup MX serisinin hazırlığını yaptığını çok iyi biliyorum .
Şu anki mp3 playerımdan önce de Meizu M6 kullandım .
Rahat olabilirsin marka ile ilgili yeterince bilgim var
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alemburda34 7 yıl
On numara duruyor. 24gadget.ru/...
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quzman 7 yıl
[__Zahid__]
ahah benim arkadaşta bunun mp3 ü vardı hep dalga geçiyoduk mevzu diye öyle markamı olur

Meizu markası hakkında hiç bir şey bilmiyorsun değil mi ?
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romeo6464 7 yıl
o ne la
samsıng,eypıl,elci,soniy örnek alsın
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draconist 7 yıl
Tasarım gerçekten iyi güzel de, o kadar para verip, cihaz yere düşüp orası burası çizilmesin diye, o güzelim telefonu silikon, deri vb kılıflarla kaplıyoruz, sonra bu tasarımdan pek bir eser kalmıyor, o nedenle ben kendi adıma artık tasarıma pek önem vermiyorum, donanım benim için ilk planda.
1 Yanıt Yanıtla +2
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muratkaya 7 yıl draconist
draconist
Tasarım gerçekten iyi güzel de, o kadar para verip, cihaz yere düşüp orası burası çizilmesin diye, o güzelim telefonu silikon, deri vb kılıflarla kaplıyoruz, sonra bu tasarımdan pek bir eser kalmıyor, o nedenle ben kendi adıma artık tasarıma pek önem vermiyorum, donanım benim için ilk planda.

O nedenle xperia go almak lazım :)
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
Biri gidip ne kadar bundan ve oppo find varsa toplasin gelsin
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saltooo 7 yıl
harika
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kartalaraz 7 yıl
angelina jolie ve bu telefon arasınada bir fark yok.. ikisinede ulaşamayacam..
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