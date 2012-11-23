Meizu MX2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı





Pekin'deki Su Küpü olarak adlandırılan Ulusal Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek büyük bir tanıtım etkinliğiyle resmiyet kazanacak olan Meizu'nun MX2 adlı yeni amiral gemi akıllı telefonu, yeniden internette göründü. Bu sefer cihazın ön kısmını tamamen gün yüzüne çıkaran görsellerin yanı sıra teknik detaylarla alakalı bazı somut veriler de ortaya atıldı. Sızıntıyı gerçekleştiren cnBeta.com, ayrıca fiyatlandırmanın ilk söylentilerdeki 2999 yuan (481$) seviyesinde daha düşük olacağını ileri sürdü.

Oldukça dar bir ekran çerçevesine sahip olan telefonda 4.4 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlüklü bir panel kullanılmış. Çipset olarak 1.6GHz'lik dört çekirdekli Samsung Exynos 4412 (Exynos 4 Quad) ya da çift çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemcinin tercih edileceği iddia edilirken diğer donanım özellikleri arasında 2GB RAM, 16/32GB dahili hafıza seçenekleri, 8MP f/2.0 ya da f/2.2 diyafram aralığına sahip kamera, 1,930 mAh pil, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve firmanın uzun süredir geliştirmekte olduğu Flyme kullanıcı arayüzünün 2.0 sürümünün bulunduğu bildirildi.

2499 yuan, yani yaklaşık 401$ seviyesinden 1 Ocak'ta satışa sunulacağı tahmin edilen MX2, 27 Kasım Salı günü Pekin'de resmen uzak doğulu basın mensuplarının beğenisine sunulacak. Daha önce ortaya atılan 2999 yuan fiyat etiketinin 32GB dahili hafızaya sahip model için geçerli olması bekleniyor. Aygıt halefleri gibi yine yalnızca Çin ve Hong Kong bölgelerinde piyasaya sürülecek.





http://www.cnbeta.com/articles/214997.htm?ystfuv