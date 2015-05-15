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Meizu MX4 PRO'nun üretiminin durdurulduğu iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
1
28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meizu MX4 PRO'nun üretiminin durdurulduğu iddia ediliyor
 
Hatırlanacağı üzere Çinli üretici Meizu yaklaşık 6 ay önce MX4 PRO modelini piyasaya sürmüştü. Benzer dönemlerde şirketin Türkiye operasyonu başlarken ülkemizden bir distribütör şirket ile anlaşmış ve  MX4 modelinin satışına başlanmıştı. MX4 Pro için ise ön siparişler toplanırken yaşanan tedarik sorunu distribütör şirketin Facebook üzerinden bir açıklama yayınlamasına sebep oldu.
Meizu Türkiye sayfasında yayınlanan açıklamada ön siparişlerin tedarik edileceği, ancak gecikmenin cihazın üretiminin durdurulması sebebiyle olduğu belirtildi. Açıklamadan anlaşılana göre üretici ön siparişleri müşterilere ulaştırmak için son parti üretimini yaparak cihazın üretimini durdurmuş. Fazla gönderilen stokların da yine ön sipariş açılarak satışa çıkarılacağı belirtiliyor. Daha önce ön sipariş veren müşterilerin ise kısa süre sonra cihazlarına kavuşacağı belirtilmiş.
Üretimin durdurulması ile ilgili Meizu'dan net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak Meizu Türkiye'nin yaptığı açıklama bazı iddialara yol açmış durumda. Henüz satıştan çekilecek kadar eski olmayan ve fiyat/performans olarak iddialı olan modelde hatırlanacağı üzere Exynos 5 Octa 5430 çipseti kullanılıyordu. İddialara geçtiğimiz günlerde Meizu'ya yatırım yapan MediaTek'in Samsung çipseti kullanılan modelin üretimini durdurmak için Meizu'ya baskı yaptığı yönündeydi. Eğer iddialar doğruysa şirketin hamlesi baskının sonuç verdiğini gösteriyor.
Meizu MX4 PRO'nun üretiminin durdurulduğu iddia ediliyor
 

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huseyincarnege 4 yıl en beğenilen
bazen bildiğin firmalardan şaşma diyesi geliyo insan :)
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gurkanse 4 yıl
Bu kadar telefonu nasılmı kullandım.hep uygun fiyatlı 2.el olarak alıp sattım.arkadaşım oldu yeri geldi sahibindende yeri geldi forumda buldum.bu şekilde çok cihaz kullandım.bu da benim oyuncağım olmuş :)

Evet eskiden touchwiz bildiğiniz LEŞ ti.ama custom rom vs derken zaten bu durumdan kurtuluyordunuz.bu yüzden samsung kullandım çünkü çok rom yapıyolardı ki hala öyledir.

Şu elimdeki 6 plus 8.3 jb bekliyorum bi çıksa ne tweakler var.internetten bakmanızı bi göz gezdirmenizi tavsiye ederim.yoksaki iphone bu haliyle bana çıplak geliyor.ama görüp görebileceğim en iyi pil ömrü var bu cihazda 10 saat ekran süresi ve 24 saate yakın bekleme alabildim 3g konum vs hepsi açıkken.bugün hangi cihaz bana bu batrya ömrünü sunabilirki?
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dys 4 yıl
Digital market nerden bilecek mediatekin ortak olupta tekin uretimini durduracagini.
gizchina.com/...
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nobu 4 yıl
durdurması zor insanlarda güven kaybına neden olur belki bazı donanımda yenilemeye giderler veya boyutunu küçültürler yeni bir telefonla metatekle böyle promlem yaşıyorlarsa gönlünü alırlar yada kısa bir süre sonra mx5 görürüz mx5 olduğu idda edilen görsellerde düşmeye başladı
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Guaire 4 yıl
Mediatek'in Samsung'un üst seviye çipleriyle kıyaslanabilecek bir alternatifi yok henüz.

Helio X20'nin yakında çıkma ihtimali olmadığına göre Meizu üst seviyede devam etmek istiyorsa yine Exynos ile devam eder.

Helio X10 (MT6795), MX4'te bulunan MT6595'ten daha zayıf.

Exynos 7420'yi alamayacağını varsayarsak Exynos 5433'ün 64-bit versiyonu ile devam edebilir.

Zopocular orada zaten MX4'ün de üretimine son verileceğini söylemiş. Yerine MX5'ten başlamak üzere 3 yeni model geleceğini söylemişler. Gerçi yabancı medyaya düştükten sonra Meizu farkına varıp bunları uyardı herhalde. Sildiler o yazılanları.

Çok da güvenilir bir kaynak olmadıklarını biliyoruz. Yanlış anlamadıysam MX4 Pro için ön sipariş toplayıp teslimatı geciktirmişler. Nedenini de buna dayandırıyorlar. Zopo için de ön sipariş toplamış, uzun müddet kıl tüy bahanelerle teslimatı gerçekleştirememişlerdi. Gerçekleştirdiklerinde IMEI'leri kayıtlı değildi. Teknik servis de açamamışlardı henüz.

Acaba bunların söyledikleri ne kadar doğru, Meizu'dan mı duydular, yoksa sağdan soldan çıkan söylentilere göre mi konuşuyorlar bilemiyorsun.
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gurkanse 4 yıl
3 kuruş ucuza performanslı cihaz alacam diye çektiklerinize bir bakın hele.bende bekledim,mx4 elime aldım baktım ve sattım gitti.kullanmadığım cihaz kalmadı ve tecrübelerime dayanarak söyleyebilirimki
Android=ÇÖP
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Şaban Oğlu Şaban 4 yıl
Açıklamayı yapan kim? Meizu Türkiye
Meizu'nun Türkiye distribütörü kim? DigitalMarket

Digitalmarket'in geçmişine bakınca (Zopo'nun gelişindeki olaylar, MX4 Pro'nun ön sipariş dağıtımının sürekli ertelenmesi vs.) ve MX3 hala üretilirken bu iddia bana pek gerçekçi gelmedi. Alıp almama konusunda kararsız olan kitleyi acele etmek için zorluyor olabilirler.

Meizu açıklama yapmadan inanmayın derim.
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redloves 4 yıl gurkanse
gurkanse
3 kuruş ucuza performanslı cihaz alacam diye çektiklerinize bir bakın hele.bende bekledim,mx4 elime aldım baktım ve sattım gitti.kullanmadığım cihaz kalmadı ve tecrübelerime dayanarak söyleyebilirimki
Android=ÇÖP

Sen kullanmayı becerememişsin. iphone'la devam et sen😉
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Zey4li 4 yıl
Sırf bu yüzden dolayı ön sipariş tarihi 29 nisan olmasına rağmen halen daha bekliyoruz gelmesini mx4 proların bize , digital markette çok amatörce iş yapıyor madem üretimi bitcek neden alıyorsun ön şipariş
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L0NEW0LF 4 yıl
yahu kırk yılın başına bir güzel telefon alalım dedik bununda başına gelene bakın ya

Farklı bir yoldan sipariş verdim ben inş. üretimden kalkmadan bir tane alırlar bizimkiler

telefon dehşet bişey ya zaten note 4 veya diğer amiral telefonlarla bir sürü karşılaştırmaları var hepsine fiyatı ve özelliğiyle kafa tutan ve çinde satış rekoru kıran bir telefon.
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huseyincarnege 4 yıl en beğenilen
bazen bildiğin firmalardan şaşma diyesi geliyo insan :)
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Bonafide 4 yıl
Adamlar satacağını düşündüğü kadar üretmiş , böyle bir şey olamaz mı?
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corwen 4 yıl
Exynos 5 Octa 5430 yerine atsın MTK6795 göndersin :)
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bu şekilde bir yatırım aldığına göre mediatek tarafı haklı. Sonuçta rekabet var. Son kullanıcıya nasıl yansır bilinmez.
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cellat87 4 yıl
Gel şimdi Meizu ya güvende telofon al hadi bakalım.
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