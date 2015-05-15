Meizu MX4 PRO'nun üretiminin durdurulduğu iddia ediliyor

Hatırlanacağı üzere Çinli üretici Meizu yaklaşık 6 ay önce MX4 PRO modelini piyasaya sürmüştü. Benzer dönemlerde şirketin Türkiye operasyonu başlarken ülkemizden bir distribütör şirket ile anlaşmış ve MX4 modelinin satışına başlanmıştı. MX4 Pro için ise ön siparişler toplanırken yaşanan tedarik sorunu distribütör şirketin Facebook üzerinden bir açıklama yayınlamasına sebep oldu.

Meizu Türkiye sayfasında yayınlanan açıklamada ön siparişlerin tedarik edileceği, ancak gecikmenin cihazın üretiminin durdurulması sebebiyle olduğu belirtildi. Açıklamadan anlaşılana göre üretici ön siparişleri müşterilere ulaştırmak için son parti üretimini yaparak cihazın üretimini durdurmuş. Fazla gönderilen stokların da yine ön sipariş açılarak satışa çıkarılacağı belirtiliyor. Daha önce ön sipariş veren müşterilerin ise kısa süre sonra cihazlarına kavuşacağı belirtilmiş.

Üretimin durdurulması ile ilgili Meizu'dan net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak Meizu Türkiye'nin yaptığı açıklama bazı iddialara yol açmış durumda. Henüz satıştan çekilecek kadar eski olmayan ve fiyat/performans olarak iddialı olan modelde hatırlanacağı üzere Exynos 5 Octa 5430 çipseti kullanılıyordu. İddialara geçtiğimiz günlerde Meizu'ya yatırım yapan MediaTek'in Samsung çipseti kullanılan modelin üretimini durdurmak için Meizu'ya baskı yaptığı yönündeydi. Eğer iddialar doğruysa şirketin hamlesi baskının sonuç verdiğini gösteriyor.

