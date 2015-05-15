Meizu MX4 PRO'nun üretiminin durdurulduğu iddia ediliyor

Hatırlanacağı üzere Çinli üretici Meizu yaklaşık 6 ay önce MX4 PRO modelini piyasaya sürmüştü. Benzer dönemlerde şirketin Türkiye operasyonu başlarken ülkemizden bir distribütör şirket ile anlaşmış ve MX4 modelinin satışına başlanmıştı. MX4 Pro için ise ön siparişler toplanırken yaşanan tedarik sorunu distribütör şirketin Facebook üzerinden bir açıklama yayınlamasına sebep oldu.
Meizu Türkiye sayfasında yayınlanan açıklamada ön siparişlerin tedarik edileceği, ancak gecikmenin cihazın üretiminin durdurulması sebebiyle olduğu belirtildi. Açıklamadan anlaşılana göre üretici ön siparişleri müşterilere ulaştırmak için son parti üretimini yaparak cihazın üretimini durdurmuş. Fazla gönderilen stokların da yine ön sipariş açılarak satışa çıkarılacağı belirtiliyor. Daha önce ön sipariş veren müşterilerin ise kısa süre sonra cihazlarına kavuşacağı belirtilmiş.
Üretimin durdurulması ile ilgili Meizu'dan net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak Meizu Türkiye'nin yaptığı açıklama bazı iddialara yol açmış durumda. Henüz satıştan çekilecek kadar eski olmayan ve fiyat/performans olarak iddialı olan modelde hatırlanacağı üzere Exynos 5 Octa 5430 çipseti kullanılıyordu. İddialara geçtiğimiz günlerde Meizu'ya yatırım yapan MediaTek'in Samsung çipseti kullanılan modelin üretimini durdurmak için Meizu'ya baskı yaptığı yönündeydi. Eğer iddialar doğruysa şirketin hamlesi baskının sonuç verdiğini gösteriyor.
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Evet eskiden touchwiz bildiğiniz LEŞ ti.ama custom rom vs derken zaten bu durumdan kurtuluyordunuz.bu yüzden samsung kullandım çünkü çok rom yapıyolardı ki hala öyledir.
Şu elimdeki 6 plus 8.3 jb bekliyorum bi çıksa ne tweakler var.internetten bakmanızı bi göz gezdirmenizi tavsiye ederim.yoksaki iphone bu haliyle bana çıplak geliyor.ama görüp görebileceğim en iyi pil ömrü var bu cihazda 10 saat ekran süresi ve 24 saate yakın bekleme alabildim 3g konum vs hepsi açıkken.bugün hangi cihaz bana bu batrya ömrünü sunabilirki?
gizchina.com/...
Helio X20'nin yakında çıkma ihtimali olmadığına göre Meizu üst seviyede devam etmek istiyorsa yine Exynos ile devam eder.
Helio X10 (MT6795), MX4'te bulunan MT6595'ten daha zayıf.
Exynos 7420'yi alamayacağını varsayarsak Exynos 5433'ün 64-bit versiyonu ile devam edebilir.
Zopocular orada zaten MX4'ün de üretimine son verileceğini söylemiş. Yerine MX5'ten başlamak üzere 3 yeni model geleceğini söylemişler. Gerçi yabancı medyaya düştükten sonra Meizu farkına varıp bunları uyardı herhalde. Sildiler o yazılanları.
Çok da güvenilir bir kaynak olmadıklarını biliyoruz. Yanlış anlamadıysam MX4 Pro için ön sipariş toplayıp teslimatı geciktirmişler. Nedenini de buna dayandırıyorlar. Zopo için de ön sipariş toplamış, uzun müddet kıl tüy bahanelerle teslimatı gerçekleştirememişlerdi. Gerçekleştirdiklerinde IMEI'leri kayıtlı değildi. Teknik servis de açamamışlardı henüz.
Acaba bunların söyledikleri ne kadar doğru, Meizu'dan mı duydular, yoksa sağdan soldan çıkan söylentilere göre mi konuşuyorlar bilemiyorsun.
Android=ÇÖP
Meizu'nun Türkiye distribütörü kim? DigitalMarket
Digitalmarket'in geçmişine bakınca (Zopo'nun gelişindeki olaylar, MX4 Pro'nun ön sipariş dağıtımının sürekli ertelenmesi vs.) ve MX3 hala üretilirken bu iddia bana pek gerçekçi gelmedi. Alıp almama konusunda kararsız olan kitleyi acele etmek için zorluyor olabilirler.
Meizu açıklama yapmadan inanmayın derim.
Sen kullanmayı becerememişsin. iphone'la devam et sen😉
Farklı bir yoldan sipariş verdim ben inş. üretimden kalkmadan bir tane alırlar bizimkiler
telefon dehşet bişey ya zaten note 4 veya diğer amiral telefonlarla bir sürü karşılaştırmaları var hepsine fiyatı ve özelliğiyle kafa tutan ve çinde satış rekoru kıran bir telefon.
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