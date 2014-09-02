Meizu MX4 resmiyet kazandı





Çin'in önemli mobil cihaz üreticileri arasında yer alan Meizu firması, amiral gemi akıllı telefon serisi olan MX'in son üyesini resmi olarak lanse etti.





Meizu MX4 beklenin aksine 2K ekran barındırmıyor. 5.36 inçlik ilginç bir ekran boyutunda Full HD çözünürlük mevcut. Yatay konumda çözünürlüğün 1152 piksel olduğunu belirtelim. Model ARM'ın Cortex-A17 çekirdeğini barındıran ilk akıllı telefon olması ile dikkat çekiyor. Cihazda MediaTek imzasını taşıyan 8 çekirdekli MT6595 yongaseti mevcut.





MT6592 yongasetinin aksine MT6595 yongaseti big.LITTLE tasarımını temel alıyor ve 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ile 2.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A17 çekirdeğini iş yüküne göre sırayla devreye sokuyor.





Cortex-A12'nin geliştirilmiş versiyonu olarak görülen Cortex-A17, Cortex-A9'dan yüzde 60 daha fazla performans gösteriyor ve daha az enerji tüketip daha az zar alanı kaplıyor.





Yongaseti ayrıca ilk kez LTE yongasını ve 4K2K video işleme yeteneğini birarada sunuyor açıkladı. Bunun yanında 30'dan fazla ülkenin LTE ve 3G altyapılarına destek mevcut. MediaTek, yeni yongasetinde PowerVR 6 serisi bir grafik birimine yer veriyor. Ayrıca donanım bazında H.265 4K2K video işleme, H.264 Ultra HD video oynatma, düşük bant genişliklerinde 4K video oynatabilen VP9 kodeği, 24-bit ses kodeği ve yüksek performanslı DAC desteği sunuluyor.





Meizu'nun ifadesine göre Meizu MX3'e göre işlemci yüzde 87, grafik birimi yüzde 88, bellek ise yüzde 200 daha hızlı çalışıyor. Android 4.4.4 işletim sistemi Android Run Time standardını varsayılan olarak kullandığı için arayüzde ve sistem genelinde çok akıcı bir çalışma kapasitesinin mevcut olduğu da belirtiliyor. Firmanın kendi arayüzü olan Flyme OS yeni sürümünde daha sade ve performanslı hale getirilmiş.





Meizu MX4 diğer özellikleri açısından pek çok amiral gemi modele de kafa tutuyor. Modelde 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, 3100mAh gücünde batarya, Bluetooth 4.0, çift bant WiFi, GPS, GLONASS, BeiDou, dijital pusula şeklinde özellikler mevcut. Hafıza artırılamazken, 8.9mm kalınlığındaki kasa alüminyum alaşımlı ve ağırlık da 147gr'da tutulmuş.





Meizu yeni amiral gemi modelinde 20.7MP çözünürlüğünde Sony IMX 200 sensörüne yer veriyor. True Tone çift LED flaş ile desteklenen kamera 4K video kaydı da yapabiliyor. Ön kamera ise 2MP çözünürlüğünde.





Meizu MX4 şimdilik sadece Çin sınırları içerisinde 20 Eylül itibariyle satışa sunulacak. Fiyatı ise kapasitesine göre sırasıyla yaklaşık olarak 292$, 325$ ve 390$ seviyesinde olacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/09/meizu-mx4-officially-announced-with-5-36-inch-display-octa-core-cpu-and-20-7mp-camera.html