Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu MX4 resmiyet kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
1
53
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu MX4 resmiyet kazandı

Çin'in önemli mobil cihaz üreticileri arasında yer alan Meizu firması, amiral gemi akıllı telefon serisi olan MX'in son üyesini resmi olarak lanse etti.

Meizu MX4 beklenin aksine 2K ekran barındırmıyor. 5.36 inçlik ilginç bir ekran boyutunda Full HD çözünürlük mevcut. Yatay konumda çözünürlüğün 1152 piksel olduğunu belirtelim. Model ARM'ın Cortex-A17 çekirdeğini barındıran ilk akıllı telefon olması ile dikkat çekiyor. Cihazda MediaTek imzasını taşıyan 8 çekirdekli MT6595 yongaseti mevcut.

MT6592 yongasetinin aksine MT6595 yongaseti big.LITTLE tasarımını temel alıyor ve 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ile 2.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A17 çekirdeğini iş yüküne göre sırayla devreye sokuyor. 

Cortex-A12'nin geliştirilmiş versiyonu olarak görülen Cortex-A17, Cortex-A9'dan yüzde 60 daha fazla performans gösteriyor ve daha az enerji tüketip daha az zar alanı kaplıyor.

Yongaseti ayrıca ilk kez LTE yongasını ve 4K2K video işleme yeteneğini birarada sunuyor açıkladı. Bunun yanında 30'dan fazla ülkenin LTE ve 3G altyapılarına destek mevcut. MediaTek, yeni yongasetinde PowerVR 6 serisi bir grafik birimine yer veriyor. Ayrıca donanım bazında H.265 4K2K video işleme, H.264 Ultra HD video oynatma, düşük bant genişliklerinde 4K video oynatabilen VP9 kodeği, 24-bit ses kodeği ve yüksek performanslı DAC desteği sunuluyor. 

Meizu'nun ifadesine göre Meizu MX3'e göre işlemci yüzde 87, grafik birimi yüzde 88, bellek ise yüzde 200 daha hızlı çalışıyor. Android 4.4.4 işletim sistemi Android Run Time standardını varsayılan olarak kullandığı için arayüzde ve sistem genelinde çok akıcı bir çalışma kapasitesinin mevcut olduğu da belirtiliyor. Firmanın kendi arayüzü olan Flyme OS yeni sürümünde daha sade ve performanslı hale getirilmiş. 

Meizu MX4 diğer özellikleri açısından pek çok amiral gemi modele de kafa tutuyor. Modelde 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, 3100mAh gücünde batarya, Bluetooth 4.0, çift bant WiFi, GPS, GLONASS, BeiDou, dijital pusula şeklinde özellikler mevcut. Hafıza artırılamazken, 8.9mm kalınlığındaki kasa alüminyum alaşımlı ve ağırlık da 147gr'da tutulmuş.

Meizu yeni amiral gemi modelinde 20.7MP çözünürlüğünde Sony IMX 200 sensörüne yer veriyor. True Tone çift LED flaş ile desteklenen kamera 4K video kaydı da yapabiliyor. Ön kamera ise 2MP çözünürlüğünde. 

Meizu MX4 şimdilik sadece Çin sınırları içerisinde 20 Eylül itibariyle satışa sunulacak. Fiyatı ise kapasitesine göre sırasıyla yaklaşık olarak 292$, 325$ ve 390$ seviyesinde olacak.  
 
Meizu MX4 resmiyet kazandı

http://www.androidheadlines.com/2014/09/meizu-mx4-officially-announced-with-5-36-inch-display-octa-core-cpu-and-20-7mp-camera.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cavit42 4 yıl
fiyatlar kesinleşti 16 gb versiyonu 999 tl 32 gb versiyonu ise 1099 tl ocak ayının ilk haftanıni da satışa çıkacakmış kesin bilgi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CnkYgT 4 yıl cavit42
Bu fiyatlara gelecekse gelmesin yeni bir zopo faciası olmaktan başka bir şey olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Meizu Türkiye pazarına ne zaman girecek belli oldumu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
werty_tr 5 yıl
Türkiye'de ne zaman satılmaya başlanacak bilgisi olan var mı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babasayfa 5 yıl
çıkışı hakkında net tarih var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nobu 5 yıl
bu telefonda ekran koruması,microsd kart girişi ve pil çıkarılabiliyor mu bunları yazıda göremedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
despec42 5 yıl
MEİZU TÜRKİYE YOLUNDA 20 gün bekleyin meizu mx4 türkiyede satışa çıkacak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
info2 5 yıl despec42
Bir haftadan az kaldı o zaman bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 5 yıl
Türkiye'ye gelmeyecek kesin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
Bi tasarım bu kadar mı guzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OLIVERA 5 yıl
home butonu iphone felan değil tuş dokunmatik orada bi tuş felan yok ağzı olan konusmus meizu cok özel bir cihazdır haftada 2 bazen 3 güncelleme alır.
52 bin antutu puanını duydunuz mu ? mtk ile yaptı bunu birde.
iphone ve samsung karısımı gibi görünsede kendi istediği gibi yaptı neresi iphoneye benziyor ?
ortadaki tus değil dokunmatik bi yern bastıgınızda beyaz ışığı yanar.
ve bir çok özelliği vardır aandroid ve ios'a göre kullanmayanların sacma yorumları berbat olmus.
kimiside ram hızına takmıs kafayı napcan facebook 0.01 sn geç yüklenince ömründen ömür mü gidicek ?
one plus oneyle karsılastırıyolar 35 bini anca bulan puanı ile tasarıma bakılınca alınacak bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 5 yıl
meizu nun ıphone a benzer ve alternatif işletim sistemli cihazlar ürettiği doğru fakat ilk modelden beri yaptıgı sabit işlerde var ..

Mesela flyme arayüz ve ikonlar ilk model m8 den beri aynı...(geliştirilsede kullanım aynı)
Kapak hepsinde çıkıyor fakat hafıza kartı yok...
Müzik için atanmış ses çipi hepsinde mevcut..hatta ekran ve kamera donanımları bile üst seviyedir..
hepsi ful format cihazlardır müzik ve video olarak açamadığı kodek yoktur 512mb ram li m9 bile full hd mkv çalıştırabilir..

kısacası çin'in kaliteli bir markasıdır ve orda bile taklitleri vardır...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 5 yıl
Düzelten olmamış.. Basit şekilde anlatayım. 933 mhz ile 1866 mhz ddr belleklerde aynı hız demektir. Yani 933 mhz 2 ile çarpılır, efektif hız olarak yazılır genelde.
Çift kanal çalışması ise mhz olarak fark demek değildir ama bant genişliği 2 katına çıkar, önemlidir yani 2 kat mhz olması kadar etki eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 5 yıl
Meizu ilk çıkardığı telefondan son telefonuna kadar hep iPhone kasasını taklit etti. MX4 de önden bakınca apaçık iPhone kopyası olmuş. Arkadan bakınca farklı neyseki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1530 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, meizu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper VIA V8 Kamera Özellikleri Video İnceleme 5 yıl Xiaomi, Oppo ve OnePlus'ın Türkiye'de şansları ne? özel video 5 yıl Turkcell Vınn WiFi Modem Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim