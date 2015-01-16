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Meizu MX4 ülkemizde satışa çıkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
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294
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu MX4 ülkemizde satışa çıkıyor

Lenovo'nun ülkemize akıllı telefon anlamında giriş yapmasının ardından kısa bir süre geçmeden merakla beklediğimiz diğer bir Çinli üretici olan Meizu da 21 Ocak itibariyle ülkemize ilk adımını atacak. 

Facebook hesabı üzerinden duyuru yapan Meizu Türkiye ekibi ilk etapta Meizu MX4 ile pazara girecek. Sonrasında diğer modeller de yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başlayacak. 

Cortex-A17 çekirdekli ve MediaTek MT6595 yongasetli ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyan Meizu MX4, Çin'de 10 milyon satış rakamını geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı. 

Cortex-A17, Cortex-A9'dan yüzde 60 daha fazla performans gösteriyor ve daha az enerji tüketip daha az zar alanı kaplıyor. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan Cortex-A17, 2GHz üzeri hızlara kadar çıkabiliyor. 

Yongasetinde 1.7GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeğinin yanına 2.5GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A17 çekirdeği yer alıyor ve işlemciyi big.LITTLE tasarımında çalıştırıyor. Ayrıca tüm çekirdekler aynı anda da devreye girebiliyor. 

Yongasetinde PowerVR 6 serisi bir grafik birimi mevcut. Ayrıca donanım bazında H.265 4K2K video işleme, H.264 Ultra HD video oynatma, düşük bant genişliklerinde 4K video oynatabilen VP9 kodeği, 24-bit ses kodeği ve yüksek performanslı DAC desteği sunuluyor. 

Meizu MX4 modelinde 5.36 inçlik 1920x1152 piksel çözünürlükte bir ekran, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka Sony kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 3100mAh gücünde batarya, Android 4.4.4 işletim sistemi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikler yer alıyor. 

Ülkemize gelecek olan modelde 16GB kapasite mevcut. Modelin fiyatı 999TL. Gümüş ve altın renk seçenekleri ise 1049TL olarak belirlenmiş. Şimdilik 32GB kapasiteli model için bir açıklama yapılmadı. Modelin satış tarihi 21 Ocak itibariyle açıklanacak. 

https://www.facebook.com/meizutr Yorum Yaz
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yakupdirlik 4 yıl
arkadaslar suanda meizu mx4 ile yaziyorum telefonu 1 aydir kullaniyorum. Sarj i 1 gun gidiyor doludolu kullanimda ancak bazi uygulamalarda sikintilar var ornegin sahibinden granti ceb subesi. Gibi uygulamada telefonnda geri tusu olmadigi icin geri tusu olmayan uygulamalari kullanmakta zorlaniyorsunuz.performans super ancak yazilimsal sikintilar var telefon turkiyeden alinmadir garantili

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zaomss 4 yıl yakupdirlik
yakupdirlik
arkadaslar suanda meizu mx4 ile yaziyorum telefonu 1 aydir kullaniyorum. Sarj i 1 gun gidiyor doludolu kullanimda ancak bazi uygulamalarda sikintilar var ornegin sahibinden granti ceb subesi. Gibi uygulamada telefonnda geri tusu olmadigi icin geri tusu olmayan uygulamalari kullanmakta zorlaniyorsunuz.performans super ancak yazilimsal sikintilar var telefon turkiyeden alinmadir garantili



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inanmayan denesin 4 yıl
Yahu 10/12 li yaşlarda bi çocuk belliki, kaale almyayın gider. Zira bilgisi 0.
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Oyun Bilgisayar 4 yıl
heralde bugünde satış yada lansman yalan oldu neredesin digitalmarket bir açıklama yaparsanız iyi olur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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newokca 4 yıl
Pro'su gelicekmi ?
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Oyun Bilgisayar 4 yıl
Yok onu satamam ama bunu satarim boyle bir mantik yok s5 i hemen satarim yok kim bikiyomus bu markayi çakma iPhone yaaa arkadaş senin o çakma dedigin telefon bugün antutu testinde bütün telefonlara cakti geçti adam oyle bir donanim ve uazipim uyusmasi yakalamis ki cihaz uçmuş dekekki oluyomus ben bugün s5 alican diye 1500 TL verene kadar Meizu alir 500 TL paramda cebimde kalir
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talsuv61 4 yıl
Tuhafıma giden, mükemmel telefon yapıyorsun ve bunu neden ıphone'a benzetiyorsun. Orjinal tasarım yapsa da kesinlikle satılır.
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nobu 4 yıl
Arkadaşlar digital markette mx4 listelenmiş durumda gümüş ve altın rengi modeller 1049tl gri model 999tl
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chevanton 4 yıl
Bu adam o kadar hakaret etti ve ceza almadı. Forum yöneticilerinin gorev işleyişini seveyim
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attRaCtiVe 4 yıl
Öyle bir pazarızki kim girse kar yapıyor.
Oyle bir Enayiyizki.
Sen üretemezsin üretsende kalitesiz yaparsın beceremezsin
Becersende yaşam hakkı tanınmaz satın alınırsın.
Oyle bir malızki.
Herşeyimiz dışa bağımlı.
Hey gidi güner eskinin ABD sinden Vergi kesen millet.
Şimdi Önüüne gelene eğilir oldu.
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Adorer 4 yıl
Telefonlar nerde satişlar ne zaman başliyor
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nobu 4 yıl Adorer
Adorer
Telefonlar nerde satişlar ne zaman başliyor

Facebooktaki sayfada digital
market in resmi satış kanalı oldugu yazıyor
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ø 4 yıl
Ulan gelinde şu samsungun sonynin ağzını burnunu kırın Türkiye'de.
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Oluruna Bırak! 4 yıl
Sd kart yok pahalı
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