Meizu MX4 ülkemizde satışa çıkıyor





Lenovo'nun ülkemize akıllı telefon anlamında giriş yapmasının ardından kısa bir süre geçmeden merakla beklediğimiz diğer bir Çinli üretici olan Meizu da 21 Ocak itibariyle ülkemize ilk adımını atacak.





Facebook hesabı üzerinden duyuru yapan Meizu Türkiye ekibi ilk etapta Meizu MX4 ile pazara girecek. Sonrasında diğer modeller de yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başlayacak.





Cortex-A17 çekirdekli ve MediaTek MT6595 yongasetli ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyan Meizu MX4, Çin'de 10 milyon satış rakamını geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı.





Cortex-A17, Cortex-A9'dan yüzde 60 daha fazla performans gösteriyor ve daha az enerji tüketip daha az zar alanı kaplıyor. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan Cortex-A17, 2GHz üzeri hızlara kadar çıkabiliyor.





Yongasetinde 1.7GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeğinin yanına 2.5GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A17 çekirdeği yer alıyor ve işlemciyi big.LITTLE tasarımında çalıştırıyor. Ayrıca tüm çekirdekler aynı anda da devreye girebiliyor.





Yongasetinde PowerVR 6 serisi bir grafik birimi mevcut. Ayrıca donanım bazında H.265 4K2K video işleme, H.264 Ultra HD video oynatma, düşük bant genişliklerinde 4K video oynatabilen VP9 kodeği, 24-bit ses kodeği ve yüksek performanslı DAC desteği sunuluyor.





Meizu MX4 modelinde 5.36 inçlik 1920x1152 piksel çözünürlükte bir ekran, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka Sony kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 3100mAh gücünde batarya, Android 4.4.4 işletim sistemi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Ülkemize gelecek olan modelde 16GB kapasite mevcut. Modelin fiyatı 999TL. Gümüş ve altın renk seçenekleri ise 1049TL olarak belirlenmiş. Şimdilik 32GB kapasiteli model için bir açıklama yapılmadı. Modelin satış tarihi 21 Ocak itibariyle açıklanacak.

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