Meizu MX5'in teknik özellikleri benchmark testinde ortaya çıktı

Geçmişte paylaşılan ve Meizu MX5 serisine ait olduğu iddia edilen ekran panelleri

Çin'in yükselen akıllı telefon üreticilerinden Meizu, MX5 adındaki yeni serisi için hazırlıkları tamamlamış durumda. 30 Haziran'da resmi olarak duyurulacak cihaz bu duyurudan önce benchmark testlerinde görüldü.

Hatırlanacağı üzere daha önce MX5 serisine ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler de ortaya çıkmıştı. Meizu'ya özgü tasarım anlayışının geliştirildiği görülen o fotoğraflarda çerçeve oranının azalması ve ekran altındaki butonun değişmesi göze çarpıyordu. Benchmark testine ait detaylar ise cihazın teknik özelliklerine ışık tutuyor.

Ortaya çıkan bilgiler cihazın 5.5" ekranda FHD çözünürlük sunacağını gösteriyor. MX5 işlem gücünü Mediatek'in 2.16 GHz saat hızında çalışan 8 Çekirdekli MT6795T çipsetinden alacak, hatırlanacağı üzere bu çipset aynı zamanda Helio X10 adıyla da anılıyor. Helio X10 yongasetinde 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri sırasıyla devreye giriyor. 2.2GHz saat hızına kadar çıkan çekirdeklerin yanında 700MHz hızında çalışan PowerVR G6200 grafik birimi yer alıyor.

Diğer yandan sisteme 3 GB bellek, 16 GB depolama alanı, 4K video kaydı yapabilen 20.7MP arka kamera, FHD video kaydı yapabilen 5MP ön kamera eşlik edecek gibi görünüyor.

Android 5.0.1 sistemi ile birlikte kutudan çıkması beklenen MX5'in Gfxbench sonuçları da bir hayli ilgi çekici. Tek çekirdek performansı günümüz cihazlarına göre ortalama düzeyde olsa da, özellikle çok çekirdek performansında 5300'ün üzerinde puan alan cihaz bu konuda başı çeken Galaxy S6 modeli ile yarışacak gibi görünüyor.



Bu sızıntılar henüz resmiyete kavuşmadığı için cihazın daha önce MT6793 çipseti ile anıldığını hatırlatmakta da fayda var. Ancak son bilgiler bu iddiayı gündemin dışına itmiş durumda.