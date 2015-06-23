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Meizu MX5'in teknik özellikleri benchmark testinde ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,1b
1
20
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meizu MX5'in teknik özellikleri benchmark testinde ortaya çıktı
Geçmişte paylaşılan ve Meizu MX5 serisine ait olduğu iddia edilen ekran panelleri
Çin'in yükselen akıllı telefon üreticilerinden Meizu, MX5 adındaki yeni serisi için hazırlıkları tamamlamış durumda. 30 Haziran'da resmi olarak duyurulacak cihaz bu duyurudan önce benchmark testlerinde görüldü.
Hatırlanacağı üzere daha önce MX5 serisine ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler de ortaya çıkmıştı. Meizu'ya özgü tasarım anlayışının geliştirildiği görülen o fotoğraflarda çerçeve oranının azalması ve ekran altındaki butonun değişmesi göze çarpıyordu. Benchmark testine ait detaylar ise cihazın teknik özelliklerine ışık tutuyor.
 
Meizu MX5'in teknik özellikleri benchmark testinde ortaya çıktı
Ortaya çıkan bilgiler cihazın 5.5" ekranda FHD çözünürlük sunacağını gösteriyor. MX5 işlem gücünü Mediatek'in 2.16 GHz saat hızında çalışan 8 Çekirdekli MT6795T çipsetinden alacak, hatırlanacağı üzere bu çipset aynı zamanda Helio X10 adıyla da anılıyor. Helio X10 yongasetinde 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri sırasıyla devreye giriyor. 2.2GHz saat hızına kadar çıkan çekirdeklerin yanında 700MHz hızında çalışan PowerVR G6200 grafik birimi yer alıyor. 
Diğer yandan sisteme 3 GB bellek, 16 GB depolama alanı, 4K video kaydı yapabilen 20.7MP arka kamera, FHD video kaydı yapabilen 5MP ön kamera eşlik edecek gibi görünüyor.
Meizu MX5'in teknik özellikleri benchmark testinde ortaya çıktı
 
Android 5.0.1 sistemi ile birlikte kutudan çıkması beklenen MX5'in Gfxbench sonuçları da bir hayli ilgi çekici. Tek çekirdek performansı günümüz cihazlarına göre ortalama düzeyde olsa da, özellikle çok çekirdek performansında 5300'ün üzerinde puan alan cihaz bu konuda başı çeken Galaxy S6 modeli ile yarışacak gibi görünüyor.

Bu sızıntılar henüz resmiyete kavuşmadığı için cihazın daha önce MT6793 çipseti ile anıldığını hatırlatmakta da fayda var. Ancak son bilgiler bu iddiayı gündemin dışına itmiş durumda. 

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Tolgá 4 yıl
tek çekirdek performansı çok düşük.
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genesis1 4 yıl
Görseli paylaşılmış

gizmochina.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Guest-DD1B5D41-9 4 yıl
Designed by meizu Made in China yazmışlar bide.Ulan bi çinliler ne çakmacı,özenti pis herifler ya ahahahah :D yaptıkları bir şeye benzese onada eyvallahta... oda yok.
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engerex 4 yıl
DH Misafiri
insanlar mx4 proyu elimde görünce o telefonun markası ne diye soruyo meizu deyince biraz şaşırıyorlar türkiyedeki insanlar kaliteli telefonları samsung yada apple da görmeye alışmış bide fiyatını söyleyince kendi telefonuna bakıp ulan ne kazık yemişiz dediklerini gözlerinden okuyabiliyorum mx4 ü 1390 a tr garantili almıştım

senin mx4 pro yu gören şaşırıyor normal bende mx 3 var ve otobüste ve durakta beklerken elimde görüp o ne diye soran oldu hatta biri müsade edersen az bakabilirmiyim bile dedi keşke exynoss işlemci olmasaydı telefonum oynadıgım oyunda sıkıntı çıkartıyor ki note 4 te bile işlemciden kaynaklı aynı sorunlar oluyor
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kesbi 4 yıl
Yıl olmuş 2015 hala 16GB telefon üretiyorlar. S3 zamanındaydı 16 gb kaç sene geçti bari 32 koyaydınız.
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FreeRun 4 yıl
gelmiyor ki ülkeye!!
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DH Misafiri 4 yıl
insanlar mx4 proyu elimde görünce o telefonun markası ne diye soruyo meizu deyince biraz şaşırıyorlar türkiyedeki insanlar kaliteli telefonları samsung yada apple da görmeye alışmış bide fiyatını söyleyince kendi telefonuna bakıp ulan ne kazık yemişiz dediklerini gözlerinden okuyabiliyorum mx4 ü 1390 a tr garantili almıştım
1 Yanıt Yanıtla
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usorguncu 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

insanlar mx4 proyu elimde görünce o telefonun markası ne diye soruyo meizu deyince biraz şaşırıyorlar türkiyedeki insanlar kaliteli telefonları samsung yada apple da görmeye alışmış bide fiyatını söyleyince kendi telefonuna bakıp ulan ne kazık yemişiz dediklerini gözlerinden okuyabiliyorum mx4 ü 1390 a tr garantili almıştım

hocam işinize yarayabilir diye düşündüm.

forum.donanimhaber.com/...

sahibinden.com/...
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doctor_bey 4 yıl
Türkiyeye de gelir umarım
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ICromwelleI 4 yıl
Birde Pro modeli var eğer doğru olursa Exynos 7420 ile gelebilir fakat ben samsung bunu yapmaz diye düşünüyorum en kötü ihtimalle 5433 ile gelebilir şahsen Pro modeli bakalım.
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nobu 4 yıl
Su parmak izi okuyucuların seklini bir degistirseler hic hos durmuyor
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s. paul jobs 4 yıl
Düzeltme gfxbench yerine geekbench olmalı
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