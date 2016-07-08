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Meizu MX6 19 Temmuz'da tanıtılıyor

Çin'li üretici Meizu'nun yeni 5.5 inç ekranlı modeli MX6 benchmark skorlarında görüldü. Helio X20 yongasetiyle gelecek model 19 Temmuz'da tanıtılacak. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Meizu MX6 19 Temmuz'da tanıtılıyor
Meizu'nun yeni akıllı telefon modeli MX6 firmanın gönderdiği davetiyelere göre 19 Temmuz'da tanıtılıyor. Geçtiğimiz gün AnTuTu benchmark sonuçlarında görülen telefon 5.5 inç ekranında 1080p çözünürlük sunarken 10 çekirdekli işlemci ve Mali-T880 grafik birimine sahip Helio X20 MTK6797 yongasetiyle geliyor.
2 farklı versiyona sahip olacak modelin bir versiyonu 3GB RAM, 32GB depolama alanı sunacakken diğer versiyonu ise 4GB RAM, 64GB depolama alanı sunacak. Arka yüzünde 12MP'lik kamera bulunan telefonun ön yüzünde ise video görüşme destekli 5MP'lik bir kamera yer alıyor.
Firma içinden gelen bilgilere göre firmanın şu an için telefonu nerede konumlandıracağı dair bir fikri yok, 5.2 inç ekranlı Meizu Pro 6 amiral gemi modeli olarak kalmaya devam edecekken yeni MX6'nın firmanın phablet çözümü olması bekleniyor.
Meizu kurucu ortaklarından Bai Yongxiang'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre pek çok teknolojisini Pro 6'dan alacak MX6 $300 civarında bir fiyata sahip olacak.

http://www.phonearena.com/news/Invitation-shows-July-19th-unveiling-date-for-Meizu-MX6-specs-leak-on-AnTuTu_id83002 Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
Meizu'nun geçen seneki Meizu pro 5'i bu seneki telefonlarından daha iyiydi.
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hasanandnexus 3 yıl
Telefonun amoled ekranı ve 4000 mah pili olacak ondan da söz etseydiniz keşke.
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FreeRun 3 yıl
sd kart slotu koymuyor şu telefonuna yazık ediyor.
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kadirirdem 3 yıl
Soc seçiminde bence yanlış yapıyorlar quallcomm ile anlaşmalılar Xiaomi gibi...
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lapatid 3 yıl
meizu bi ara exynos cipset kullaniyordu hissesi mi ne vardi,bu kadar gelismislerken exynos daha mantikli bence
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vjdrsjejv 3 yıl
300 dolara çıkarsa biz de metal'i değiştiririz o zaman :)
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hasanandnexus 3 yıl
Telefonun amoled ekranı ve 4000 mah pili olacak ondan da söz etseydiniz keşke.
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anldrms34 3 yıl
Meizu Xiaomiden biraz ders almali ozellikle Soc seciminde
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
Meizu'nun geçen seneki Meizu pro 5'i bu seneki telefonlarından daha iyiydi.
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