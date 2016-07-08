Meizu MX6 19 Temmuz'da tanıtılıyor

Meizu'nun yeni akıllı telefon modeli MX6 firmanın gönderdiği davetiyelere göre 19 Temmuz'da tanıtılıyor. Geçtiğimiz gün AnTuTu benchmark sonuçlarında görülen telefon 5.5 inç ekranında 1080p çözünürlük sunarken 10 çekirdekli işlemci ve Mali-T880 grafik birimine sahip Helio X20 MTK6797 yongasetiyle geliyor.

2 farklı versiyona sahip olacak modelin bir versiyonu 3GB RAM, 32GB depolama alanı sunacakken diğer versiyonu ise 4GB RAM, 64GB depolama alanı sunacak. Arka yüzünde 12MP'lik kamera bulunan telefonun ön yüzünde ise video görüşme destekli 5MP'lik bir kamera yer alıyor.

Firma içinden gelen bilgilere göre firmanın şu an için telefonu nerede konumlandıracağı dair bir fikri yok, 5.2 inç ekranlı Meizu Pro 6 amiral gemi modeli olarak kalmaya devam edecekken yeni MX6'nın firmanın phablet çözümü olması bekleniyor.

Meizu kurucu ortaklarından Bai Yongxiang'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre pek çok teknolojisini Pro 6'dan alacak MX6 $300 civarında bir fiyata sahip olacak.

http://www.phonearena.com/news/Invitation-shows-July-19th-unveiling-date-for-Meizu-MX6-specs-leak-on-AnTuTu_id83002