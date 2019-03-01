Meizu Note 9 Lite, Snapdragon 660 yonga seti ile birlikte görüldü

m1922 model numarasına sahip
Meizu Note 9’un model numarası m1923 olarak biliniyor. AnTuTu testi sızdırılan cihazın model numarası ise m1922. Buradan hareketle cihazın Meizu Note 9 Lite olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Meizu Note 9’un Snapdragon 675 yonga seti ile geleceği biliniyordu. Sızdırılan AnTuTu testinde ise Snapdragon 660’a sahip bir akıllı telefon var. Testin sonucunda cihaz 144.020 puan almayı başarmış.
Daha öncesinde Meizu Note 9’a ait bir AnTuTu testi ortaya çıktı. O testte Meizu Note 9 175.897 puan almıştı. İki cihazın tek farkının işlemci ve dolayısıyla değişen performans olduğu düşünülüyor. Tabii ki cihaz hakkında detaylı bilgiye sahip olmadan net bir şey söylemek mümkün değil.Ayrıca Bkz. "Lenovo Z6 Pro, 5G desteği ve HyperVision kamera ile gelecek"
Meizu Note 9’un tanıtımına sayılı günler kaldı. Bu modelle birlikte Meizu Note 9 Lite’nin gösterilmesi bekleniyor. Firma, cihaz için Lite yerine farklı bir isimlendirmeyi de tercih edebilir.
https://www.gizmochina.com/2019/03/01/meizu-note-9-lite-with-sd660-scores-144020-on-antutu-key-specs-revealed/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle