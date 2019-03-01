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Meizu Note 9 Lite, Snapdragon 660 yonga seti ile birlikte görüldü

Meizu, 6 Mart tarihinde Çin’de düzenleyeceği etkinlikle birlikte Meizu Note 9 modelini tanıtacak. Meizu Note 9 Lite isimli farklı bir modelin ise AnTuTu testi ortaya çıktı.
2 ay
2,2b
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2
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu Note 9 Lite, Snapdragon 660 yonga seti ile birlikte görüldü
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Meizu Note 9 modeli hakkında pek çok sızıntı ortaya çıktı. Cihazın tasarımı ve teknik özellikleri dahil tüm bilgileri öğrenildi. 6 Mart tarihinde Çin’de düzenlenecek etkinlik ile birlikte de resmi olarak karşımıza çıkacak. Bugün ise Meizu Note 9 Lite olabileceği düşünülen yeni bir modelin AnTuTu testi sızdırıldı.

m1922 model numarasına sahip

Meizu Note 9’un model numarası m1923 olarak biliniyor. AnTuTu testi sızdırılan cihazın model numarası ise m1922. Buradan hareketle cihazın Meizu Note 9 Lite olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Meizu Note 9’un Snapdragon 675 yonga seti ile geleceği biliniyordu. Sızdırılan AnTuTu testinde ise Snapdragon 660’a sahip bir akıllı telefon var. Testin sonucunda cihaz 144.020 puan almayı başarmış.

Daha öncesinde Meizu Note 9’a ait bir AnTuTu testi ortaya çıktı. O testte Meizu Note 9 175.897 puan almıştı. İki cihazın tek farkının işlemci ve dolayısıyla değişen performans olduğu düşünülüyor. Tabii ki cihaz hakkında detaylı bilgiye sahip olmadan net bir şey söylemek mümkün değil.

Ayrıca Bkz. "Lenovo Z6 Pro, 5G desteği ve HyperVision kamera ile gelecek"

Meizu Note 9’un tanıtımına sayılı günler kaldı. Bu modelle birlikte Meizu Note 9 Lite’nin gösterilmesi bekleniyor. Firma, cihaz için Lite yerine farklı bir isimlendirmeyi de tercih edebilir.


https://www.gizmochina.com/2019/03/01/meizu-note-9-lite-with-sd660-scores-144020-on-antutu-key-specs-revealed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
amaç ne?
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funkerman 2 ay
Fark sadece işlemciyse gereksiz olmuş.
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