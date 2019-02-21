Meizu Note 9 modeli 6 Mart tarihinde tanıtılacak

Meizu Note 9 modeliyle ilgili neredeyse tüm bilgiler sızıntılarla birlikte öğrenildi. Hatta firmanın 14 Şubat tarihinde yapacağı etkinlikte Meizu Note 9’un tanıtması bekleniyordu ancak bunun yerine Astell&Kern iş birliğiyle Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu. Bu sefer firma resmi olarak Meizu Note 9’un 6 Mart tarihinde tanıtılacağını açıkladı.
Snapdragon 675 ve 48 MP kamera
Meizu Note 9, orta sınıfın iddialı yonga setlerinden Snapdragon 675 ile birlikte gelecek. Snapdragon 660’ın yerine geçen bu yeni işlemci performans noktasında Snapdragon 710’u yakalamayı başarıyor. Arka tarafa baktığımızda Redmi Note 7’de de bulunan 48 MP çözünürlüğündeki Samsung ISOCELL GM1 sensörü bizleri karşılıyor. Cihazın diğer özellikleri ise 6.2 inç Full HD+ ekran, 6 GB RAM, 64 GB depolama, 3900 mAh batarya şeklinde.Ayrıca Bkz. "LG Q60, K50 ve K40 duyuruldu!"
Xiaomi, Redmi Note 7 ile satış rekorları kırdı. Meizu Note 9 modeli de tam olarak Redmi Note 7’nin karşısına yerleştirilecek. Fiyatının da benzer şekilde 148 dolar olması bekleniyor. Snapdragon 675 ve tasarım artılarıyla Meizu Note 9’da çokça tercih edilecek bir model olacaktır.
Meizu Note 9 özellikleri
- Ekran: 6.2 inç, 1080x2244 (Full HD+)
- Boyut ve ağırlık: 153.11 x 74.34 x 8.35 mm, 169.7 gram
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675
- RAM: 6 GB
- Kamera: 48 MP,+ 5 MP arka, 20 MP ön kamera
- Depolama: 64 GB
- Batarya: 3900 mAh
- Diğer: Parmak izi (arka), su damlası çentik
- Fiyatlandırma: 148 dolar (?)
https://www.gsmarena.com/meizu_note_9_incoming_on_march_6-news-35619.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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