Meizu Note 9 modelinin görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Miezu Note 9 modelinin teknik özellikleri TENAA üzerinde listelenmişti. Bugün ise listeye cihazın fotoğrafları da eklendi. Böylece firmanın yeni modeli hakkında tüm bilgiler öğrenilmiş oldu.

Meizu Note 9 özellikleri

6.2 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranla gelen cihaz, gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alıyor. Orta sınıfın güncel işlemcilerinden olan Snapdragon 675, performans olarak Snapdragon 660 ve 710’lu cihazları geride bırakmayı başarıyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi sahip model listelense de farklı varyantları görmemiz olası.

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Samsung tarafından üretilen 48 MP çözünürlüğündeki ISOCELL GM1 sensörü cihazın belki de en önemli özelliklerinden biri. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlüğünde yardımcı bir sensör eşlik ediyor. Ön tarafı çevirdiğimizde ise 20 MP sensörle karşılaşıyoruz. Sızan görsellere dikkatli bakınca görebileceğiniz üzere bu ön kamera su damlası çentik içerisinde bulunuyor. Son olarak telefonun bataryası ise 3900 mAh boyutunda.

Meizu Note 9’un, Xiaomi tarafından üretilen Redmi Note 7 modeline rakip olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Redmi Note 7 de benzeri özelliklere sahip. Hatta 48 MP çözünürlüğündeki kamera sensörleri bile aynı. Aralarındaki en önemli fark Redmi Note 7’de biraz daha düşük performanslı olan Snapdragon 660 yonga seti kullanılması. Meizu Note 9 için tahmin edilen fiyat etiketi 148 dolar. Redmi Note 7 ile fiyatının benzer olduğunu düşünürsek daha güçlü işlemci kullanması Meizu Note 9 modelini kullanıcıların gözünde ön plana çıkarabilir.

Meizu Note 9 özellikleri (özet)

Ekran: 6.2 inç, 1080x2244 (Full HD+)

6.2 inç, 1080x2244 (Full HD+) Boyut ve ağırlık: 153.11 x 74.34 x 8.35 mm, 169.7 gram

153.11 x 74.34 x 8.35 mm, 169.7 gram İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675

Qualcomm Snapdragon 675 RAM: 6 GB

6 GB Kamera: 48 MP,+ 5 MP arka, 20 MP ön kamera

48 MP,+ 5 MP arka, 20 MP ön kamera Depolama: 64 GB

64 GB Batarya: 3900 mAh

3900 mAh Diğer: Parmak izi (arka), su damlası çentik

Parmak izi (arka), su damlası çentik Fiyatlandırma: 148 dolar (?)

https://www.gizmochina.com/2019/02/11/meizu-note-9-images-leaked-on-tenaa/