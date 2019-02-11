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Meizu Note 9 modelinin görüntüleri ortaya çıktı

Meizu firmasının orta sınıfa konumlandıracağı Meizu Note 9 modelinin görüntüleri ortaya çıktı. Böylece hem teknik özellikleri hem de tasarımı öğrenilmiş oldu. Gelin detaylara haberimizde bakalım.
3 ay
4,4b
1
2
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu Note 9 modelinin görüntüleri ortaya çıktı
Geçtiğimiz hafta Miezu Note 9 modelinin teknik özellikleri TENAA üzerinde listelenmişti. Bugün ise listeye cihazın fotoğrafları da eklendi. Böylece firmanın yeni modeli hakkında tüm bilgiler öğrenilmiş oldu.

Meizu Note 9 özellikleri

6.2 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranla gelen cihaz, gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alıyor. Orta sınıfın güncel işlemcilerinden olan Snapdragon 675, performans olarak Snapdragon 660 ve 710’lu cihazları geride bırakmayı başarıyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi sahip model listelense de farklı varyantları görmemiz olası.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10+'ın 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip varyantı 15 Mart'ta satışa sunulabilir"

Samsung tarafından üretilen 48 MP çözünürlüğündeki ISOCELL GM1 sensörü cihazın belki de en önemli özelliklerinden biri. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlüğünde yardımcı bir sensör eşlik ediyor. Ön tarafı çevirdiğimizde ise 20 MP sensörle karşılaşıyoruz. Sızan görsellere dikkatli bakınca görebileceğiniz üzere bu ön kamera su damlası çentik içerisinde bulunuyor. Son olarak telefonun bataryası ise 3900 mAh boyutunda.

Meizu Note 9 modelinin görüntüleri ortaya çıktı

Meizu Note 9’un, Xiaomi tarafından üretilen Redmi Note 7 modeline rakip olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Redmi Note 7 de benzeri özelliklere sahip. Hatta 48 MP çözünürlüğündeki kamera sensörleri bile aynı. Aralarındaki en önemli fark Redmi Note 7’de biraz daha düşük performanslı olan Snapdragon 660 yonga seti kullanılması. Meizu Note 9 için tahmin edilen fiyat etiketi 148 dolar. Redmi Note 7 ile fiyatının benzer olduğunu düşünürsek daha güçlü işlemci kullanması Meizu Note 9 modelini kullanıcıların gözünde ön plana çıkarabilir.

Meizu Note 9 özellikleri (özet)

  • Ekran: 6.2 inç, 1080x2244 (Full HD+)
  • Boyut ve ağırlık: 153.11 x 74.34 x 8.35 mm, 169.7 gram
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675
  • RAM: 6 GB
  • Kamera: 48 MP,+ 5 MP arka, 20 MP ön kamera
  • Depolama: 64 GB
  • Batarya: 3900 mAh
  • Diğer:  Parmak izi (arka), su damlası çentik
  • Fiyatlandırma: 148 dolar (?)

https://www.gizmochina.com/2019/02/11/meizu-note-9-images-leaked-on-tenaa/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 ay
SD675 efsanevi bir çip olacak, fiyatına göre tabi.
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atilasat 3 ay
sonunda optimum bir cihaz çıktı. birinin özellikleri iyi olur bataryası iyi olmaz, birinin bataryası iyi olur tasarımı leş olur. bu cihaz her anlamda iyi olmuşa benziyor.
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