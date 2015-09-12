Meizu PRO 5 geliyor

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Bir süredir MX5 amiral gemi modelinin sonrasında MX5 Pro adında daha güçlü bir akıllı telefon tanıtacağı gündemde olan Çinli Meizu, güçten ziyade daha farklı bir strateji ile tüketicilerin karşısına çıkacağını duyurdu.
Yeni stratejide Meizu PRO olarak başlayan yeni bir akıllı telefon serisi sözkonusu. Meizu başkan yardımcısı Ni Lan, Snapdragon 810 gibi güçlü bir yongaseti ile gelmiş olsa da pek çok amiral gemi modelinin kullanıcı tecrübesi açısından oldukça zayıf olduğunu ve kullanıcıların kafasını karıştırdığını belirtiyor.
Mezu PRO serisi bu durumu değiştirmek amacını taşıyor. Serinin ilk ürünü Meizu PRO 5 olacak ve model 25 Eylül 2015 tarihinde yapılacak bir etkinlikle teknoloji dünyasına merhaba diyecek. Modelde kullanıcı tecrübesi açısından ne gibi yenilikler sunulacak şimdilik bilinmiyor.
Meizu PRO 5 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Exynos 7420 veya Helio X20 yongaseti, 3GB/4GB RAM, 32GB depolama alanı, 21MP çözünürlüğünde arka kamera ve 3000mAh gücünde batarya olması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Meizu-goes-PRO-introduces-new-line-of-high-end-phones_id73683 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayrıca özellik ve işlemci cözünürlük kamera ekran her yönüyle note 5 ile yarısacak modelde bir telefon bu kadar marka meraklısı olmayın
Bi bitmediniz..!
papağan gibi hep hala aynı şeyler
biz android kulanıyoz biliyoruz sıkıntıları
hocam türkiyede satılan bir marka meizu zaten tabi getiren iki distribütör ne yapar kestirmek çok zor :)
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Cep Telefonları, meizu ve meizu pro 5