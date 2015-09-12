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Meizu PRO 5 geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,7b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu PRO 5 geliyor

Bir süredir MX5 amiral gemi modelinin sonrasında MX5 Pro adında daha güçlü bir akıllı telefon tanıtacağı gündemde olan Çinli Meizu, güçten ziyade daha farklı bir strateji ile tüketicilerin karşısına çıkacağını duyurdu.

Yeni stratejide Meizu PRO olarak başlayan yeni bir akıllı telefon serisi sözkonusu. Meizu başkan yardımcısı Ni Lan, Snapdragon 810 gibi güçlü bir yongaseti ile gelmiş olsa da pek çok amiral gemi modelinin kullanıcı tecrübesi açısından oldukça zayıf olduğunu ve kullanıcıların kafasını karıştırdığını belirtiyor. 

Mezu PRO serisi bu durumu değiştirmek amacını taşıyor. Serinin ilk ürünü Meizu PRO 5 olacak ve model 25 Eylül 2015 tarihinde yapılacak bir etkinlikle teknoloji dünyasına merhaba diyecek. Modelde kullanıcı tecrübesi açısından ne gibi yenilikler sunulacak şimdilik bilinmiyor. 

Meizu PRO 5 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Exynos 7420 veya Helio X20 yongaseti, 3GB/4GB RAM, 32GB depolama alanı, 21MP çözünürlüğünde arka kamera ve 3000mAh gücünde batarya olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Meizu-goes-PRO-introduces-new-line-of-high-end-phones_id73683 Yorum Yaz
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Şehmistan 4 yıl en beğenilen
full hd ve 7420 mükemmel olur
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DH Misafiri 3 yıl
satış fiyatını ögrendim 440 dolar ile 480 dolar arası ama ne zaman gelecek yada kim satıyor bunu türkiyede bulamadım bilen varmı
ayrıca özellik ve işlemci cözünürlük kamera ekran her yönüyle note 5 ile yarısacak modelde bir telefon bu kadar marka meraklısı olmayın
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Guest-5E274E432 4 yıl
huseyincarnege
istedikleri kadar züper güçlü telefon yapsınlar şu androidi düzeltin yaw çok zorlanıyoruz

Bi bitmediniz..!
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pelerinli 4 yıl
fiyatı hazır vergi falan gelmemişken bir dşükten açsınlar namları yürüsün
Ve o belirtilen özellikler beklenen mi yoksa açıklanan mı?
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rabbitweed 4 yıl
huseyincarnege
istedikleri kadar züper güçlü telefon yapsınlar şu androidi düzeltin yaw çok zorlanıyoruz

papağan gibi hep hala aynı şeyler
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huseyincarnege 4 yıl rabbitweed
doğru papansın belli androide kulanmıyon anlaşılan ios fanısın
biz android kulanıyoz biliyoruz sıkıntıları
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huseyincarnege 4 yıl
istedikleri kadar züper güçlü telefon yapsınlar şu androidi düzeltin yaw çok zorlanıyoruz
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benkimim50 4 yıl
psicik96
iyi hoş güzelde .. benene .... anlıyacağınız Türkiyede satılmayacak .

hocam türkiyede satılan bir marka meizu zaten tabi getiren iki distribütör ne yapar kestirmek çok zor :)
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Redunay 4 yıl
Gelmesi zor
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psicik96 4 yıl
iyi hoş güzelde .. benene .... anlıyacağınız Türkiye'de satılmayacak .
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casperfriendly 4 yıl
Fakir, cahil, o bir şey bilmez diyenler, öncelikle kendinize bakmanızı istirham ediyorum !!
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gurkanse 4 yıl
oooo gerçekten çöp ve fakir tesellisi
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