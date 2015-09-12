Meizu PRO 5 geliyor

Bir süredir MX5 amiral gemi modelinin sonrasında MX5 Pro adında daha güçlü bir akıllı telefon tanıtacağı gündemde olan Çinli Meizu, güçten ziyade daha farklı bir strateji ile tüketicilerin karşısına çıkacağını duyurdu.





Yeni stratejide Meizu PRO olarak başlayan yeni bir akıllı telefon serisi sözkonusu. Meizu başkan yardımcısı Ni Lan, Snapdragon 810 gibi güçlü bir yongaseti ile gelmiş olsa da pek çok amiral gemi modelinin kullanıcı tecrübesi açısından oldukça zayıf olduğunu ve kullanıcıların kafasını karıştırdığını belirtiyor.





Mezu PRO serisi bu durumu değiştirmek amacını taşıyor. Serinin ilk ürünü Meizu PRO 5 olacak ve model 25 Eylül 2015 tarihinde yapılacak bir etkinlikle teknoloji dünyasına merhaba diyecek. Modelde kullanıcı tecrübesi açısından ne gibi yenilikler sunulacak şimdilik bilinmiyor.





Meizu PRO 5 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Exynos 7420 veya Helio X20 yongaseti, 3GB/4GB RAM, 32GB depolama alanı, 21MP çözünürlüğünde arka kamera ve 3000mAh gücünde batarya olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Meizu-goes-PRO-introduces-new-line-of-high-end-phones_id73683