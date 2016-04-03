Meizu Pro 6 metal kasasıyla görüntülendi

Lansman tarihi yaklaştıkça Meizu'nun yeni amiral gemisi modeli Pro 6 ile ilgili bilgiler artmaya devam ediyor. MediaTek ile Meizu'nun ortaklığı sonucu 10 çekirdekli Helio X25 çipsetini ilk kullanacak telefonun siyah rengine ait görseller internete sızdırıldı.

Metal bir kasaya sahip olan cihazın arka yüzünde son dönemde sıkça görmeye başladığımız kameraya yardımcı lazer fokus sistemi yer alıyor. Kamera flaşı her ne kadar belirgin bir şekilde görülmese de lazer fokusu çevreleyen beyazlığın flaşa ait olduğunu düşünüyoruz. Ön yüzündeki home butonunda parmak izi sensörüne sahip olan cihazın kenarlardan çerçevesiz boydan boya bir ekrana sahip olduğu görülüyor.

Şu ana kadar sızdırılan detaylarına göre Helio X20'nin hız aşırtılmış versiyonu olan X25 çipsetini barındıracak Meizu Pro 6'nın 32GB ve 64GB depolamalı versiyonlarında 4GB RAM miktarının, 128GB'lık modelinde ise 6GB RAM'in yer alması bekleniyor. 4.6 inç boyutta Full HD bir ekrana sahip olması beklenen telefonun arka kamerası 20MP iken ön kamerasının ise 5MP olacağı iddia ediliyor.

Android 6.0 üzerine Meizu'nun Flyme OS 6.0 arayüzü, Hi-Fi 3.0, hızlı şarj teknolojisi ve 3D dokunmatik gibi özelliklerle gelmesi beklenen Pro 6'nın önümüzdeki yakın dönemde tanıtılması bekleniyor.

http://mobile.163.com/16/0402/10/BJL2VC3Q0011179O.html