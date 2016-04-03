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Meizu Pro 6 metal kasasıyla görüntülendi

Meizu'nun yeni tepe modeli Pro 6 siyah rengiyle metal görüntülendi. Çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken model, donanımıyla da ses getirmeye hazırlanıyor. Görseller haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
1
18
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Meizu Pro 6 metal kasasıyla görüntülendi
 
Lansman tarihi yaklaştıkça Meizu'nun yeni amiral gemisi modeli Pro 6 ile ilgili bilgiler artmaya devam ediyor. MediaTek ile Meizu'nun ortaklığı sonucu 10 çekirdekli Helio X25 çipsetini ilk kullanacak telefonun siyah rengine ait görseller internete sızdırıldı.
Metal bir kasaya sahip olan cihazın arka yüzünde son dönemde sıkça görmeye başladığımız kameraya yardımcı lazer fokus sistemi yer alıyor. Kamera flaşı her ne kadar belirgin bir şekilde görülmese de lazer fokusu çevreleyen beyazlığın flaşa ait olduğunu düşünüyoruz. Ön yüzündeki home butonunda parmak izi sensörüne sahip olan cihazın kenarlardan çerçevesiz boydan boya bir ekrana sahip olduğu görülüyor.
Meizu Pro 6 metal kasasıyla görüntülendi
 
Şu ana kadar sızdırılan detaylarına göre Helio X20'nin hız aşırtılmış versiyonu olan X25 çipsetini barındıracak Meizu Pro 6'nın 32GB ve 64GB depolamalı versiyonlarında 4GB RAM miktarının, 128GB'lık modelinde ise 6GB RAM'in yer alması bekleniyor. 4.6 inç boyutta Full HD bir ekrana sahip olması beklenen telefonun arka kamerası 20MP iken ön kamerasının ise 5MP olacağı iddia ediliyor.
Android 6.0 üzerine Meizu'nun Flyme OS 6.0 arayüzü, Hi-Fi 3.0, hızlı şarj teknolojisi ve 3D dokunmatik gibi özelliklerle gelmesi beklenen Pro 6'nın önümüzdeki yakın dönemde tanıtılması bekleniyor.

http://mobile.163.com/16/0402/10/BJL2VC3Q0011179O.html Yorum Yaz
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Emre Kocakaya 3 yıl
Icinde Mediatek olan hicbirseyi almam.
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DARBE 3 yıl
Meizu PRO 5 gibi klas bir cihazdan sonra PRO serisinde MT cihaz kullanırsa hata eder, gitsin MX serisinde kullansın MT işlemcileri.
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Unzerstörbar 3 yıl
Pro Mini modeli 4.6" olacak Pro olan değil...
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1BilimAdamı 3 yıl
4.6 inç iyiymiş sonunda üreticilerde doğruyu görmeye başladılar
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LooF 3 yıl
4.6 incmi?, bir yanlislik olmasin
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bbuilk 3 yıl
Mx5 in donanımını güncellemişler gibi duruyor sadece :(
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DARBE 3 yıl
Meizu bu işlemciyi mx6'da kullanmayacak mıydı? Pro serisinde daha iyi işlemci olmalı, mesela 8890.
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wickersan 3 yıl
"4.6 inç boyutta Full HD bir ekrana sahip olması beklenen" bu ne demek ? Düne kadar 5.7 inç ekran vardı. Yanlışlık olmalı
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Atılgan oo 3 yıl
telefon genel olarak guzel ama o kameranin altinda ki delik ney ki. flash icin buyuk acaba ikinci bi kamera filan mi.
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hasanandnexus 3 yıl
beğendim güzel
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