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Meizu Pro 6 resmileşti

Meizu’nun özel önem verdiği ve yatırımlar yaptığı yeni amiral gemi modeli Pro 6 resmiyet kazandı. Cihaz ile ilgili tüm detayları ve fiyat bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,4b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde yeni yıla MX amiral gemi modelleri ile başlayan Meizu, yeni Pro serisinin gördüğü ilgi üzerine strateji değiştirdi ve seriye öncelik verdi. Bu yıla ilk olarak Meizu Pro 6 modeli piyasaya çıkacak.

Meizu, geçen yıl Pro 5 modeli için Samsung ile işbirliği yapmış ve Exynos 7420 yonga setini kullanmıştı. Bununla birlikte Samsug’un tedarik konusunda bazı problemler yaşaması Meizu’yu da doğrudan etkiledi. Firma bu yıl MediaTek ile özel bir anlaşma yapmayı tercih etti.

Yonga Seti

Meizu Pro 6 modeli, dünyanın ilk Helio X25 yonga seti taşıyan akıllı telefonu oldu. Helio X20 yonga setinden farklı olarak, Helio X25 yonga setinde hızların biraz daha artırıldığını görüyoruz. Yoğun yüklerde iki adet Cortex-A72 çekirdeği 2.5GHz saat hızında çalışırken, düşük yüklerde 4+4 yapıdaki 8 adet Cortex-A53 çekirdeği devreye giriyor. Mali-T880 grafik birimi de 850MHz seviyesine yükseltilmiş.

 

Meizu Pro 6 resmileşti
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Hali hazırdaki mevcut amiral gemileri kadar yüksek performans değerlerine ulaşamasa da, Helio X25 yonga seti ilk benchmark sonuçlarında 100 bin civarına kadar çıkıyor. Yonga setinin DDR3 bellek desteği sunabildiğini ve beraberinde de 4GB LPDDR3 RAM ile geldiğini unutmamak gerek. Bu bakımdan performans konusunda darboğazlar yaşanabilir.

Tasarım

Metal gövdesi ve ince ekran çerçeveleri ile dikkat çeken model, iddiaların aksine kenardan kavisli değil düz bir ekran ile geliyor. 2.5D ekran kavisi ile daha Premium bir his yaşatmayı amaçlayan cihaz, 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekranı Samsung’dan tedarik ediyor. Ön kısımdaki mBack fiziksel tuş içerisine parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Cihazın kalınlığı 7.25mm civarında.

 

Meizu Pro 6 resmileşti
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Ekranı 3D Press adındaki dokunmatik hassasiyet teknolojisi ile destekleyen cihaz, uygulanan baskıya göre çeşitli kısayollara ve menülere erişime imkan tanıyor. Bu yıl herhangi bir Android amiral gemi modelinde dokunmatik hassasiyet teknolojisini göremedik. Sadece Huawei P9 Plus modelinde benzer bir teknoloji mevcut. Meizu Pro 6 ile ikinci modelimiz oldu.

Diğer Özellikler

Diğer bir önemli özellik ise USB 3.1 Type-C bağlantı girişi. Eğer bilgilerde herhangi bir değişiklik yoksa, Meizu Pro 6 modeli teorik olarak 10Gbps veri aktarım hızlarına çıkabilecek. Ayrıca bağlantının kendisinde uygun adaptörler ile hızlı şarj imkanı da bulunuyor. Bu özellik son olarak HTC 10 amiral gemi modelinde karşımıza çıkmıştı.

Arka kısımda 21MP çözünürlüğünde Sony IMX 230 sensör yer alırken, alt kısmına da çift tonlu yuvarlak LED flaş yerleştirilmiş. Bu yuva içerisinde yer alan 10 adet LED ile çift ton haricinde, daire şeklinde bir patlama elde ediliyor. Bu da, nesnelerin daha iyi aydınlatılmasını sağlıyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir sensör mevcut.

2560mAh kapasiteli batarya, mCharge hızlı şarj teknolojisi ile 60 dakika içerisinde doluyor. Helio X25 yonga setinin güç tüketimi konusunda çok da cimri davranmadığı hesap edilirse, bataryanın bir günü zor tamamlayacağını tahmin edebiliyor. Alt kısımdaki mSound hoparlör, NXP tarafından üretilen Smart PA yongası ile en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor.
Ayrıca Bkz. "BBC’den 1 milyon öğrenciye micro:bit geliştirici kartı"

Android 6.0 üzerinde Flyme OS 5.5 arayüzünü çalıştıran cihaz, 32GB/64GB artırılabilir kapasite ile gelecek. Cat. 6 LTE standardını destekleyen cihaz, 386$-433$ fiyat etiketi ile ay sonunda satışa sunulacak. 

Meizu Pro 6 resmileşti
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http://phoneradar.com/meizu-pro-6-3d-press-display-helio-x25-soc-officially-launched-china/#axzz45Fwu2hKo Yorum Yaz
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Zafer Kemal 3 yıl en beğenilen
Allah belasını versin bunların, 5 aydır bunu bekliyorum yeni telefon almadım. Ufs 2.0'dan eMMC 5.1'e düşmüşler ddr4'den ddr3'e düşmüşler pil 3050'den 2560'a düşmüş. İşlemci 14 nm'den 20 nm'ye yükselmiş boş beşeş çekirdek yükseltme cabası pil çok büyükmüş gibi......
Allah belasını versin bunların, 5 aydır bunu bekliyorum yeni telefon almadım. Ufs 2.0'dan eMMC 5.1'e düşmüşler ddr4'den ddr3'e düşmüşler pil 3050'den 2560'a düş...
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Xtrud 3 yıl
Pro 5 daha iyi resmen bu nedir?
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HubeybKS 3 yıl
youtube.com/... incelemesi
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DARBE 3 yıl
Yok yok MX6'dır bu, yaşlılıkla Pro 6 deyivermişlerdir.
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0MG90 3 yıl
Olmamış bu, yapamamışlar
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kadirirdem 3 yıl
pro 5 daha iyi....
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stalker(1979) 3 yıl
Valla meizu pro 5'i bulabilsem satın alırdım :) Ancak Servis var mı yok mu belli değil. Yurtdışından tel almak da riskli :) pro 6 biraz hayal kırıklığı gibi olmuş. Buna gidip de şimdi 2000 TL isterlerse zaten ellerinde patlar.
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sinyorahıskalı 3 yıl
Yahu benim maddiyattan dolayı 1 ay kullanıp satmak zorunda kaldığım Pro 5, bundan her yönüyle üstün bir telefon. Keşke ismi mx6 olsaydı. Ya da Qualcom ile bir şekilde anlaşma yoluna gidilebilseydi iyi olurdu. Hem batarya ciddi düşmüş, hem de ekran boyutu sert düşüş yaşamış. Ben 5.7 inç telefonu bile kullanışlı home tuşu sayesinde büyük ölçüde tek elle kullanabiliyorum. Pro serisinin çıkış cihazindan sonra ilk modelle hiç alakası olmayan bir cihaz yapmışlar.
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Fenomenon 3 yıl
Geçen sene exynos ile çıkınca ümitlenmiştim açıkçası. Çünkü rekabet her zaman iyidir. Ancak Samsung'u anlamıyorum. Exynos üretimine neden ağırlık vermek istemiyor. İstese üretebilir. Ya sadece kendi telefonlarına özel olmasını istiyorlar ama bilemiyorum. Burada herkes muizu'ya yüklenmiş ama Samsung'un da kahabati büyük. Samsung exynos üretiminde zorluk çıkarmasa meizu bu sene de samsung'la hareket ederdi belki.
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sheff2x 3 yıl
meizu mx4 pro kullanıyorum pro 6nın tasarımı çok güzel olmuş ama biz meizuyu yüksek pil kapasitesi ile tanıdık 3000mah altında telefonları yoktu nerdeyse bu modele bu pil olmamış bence mx6 dan önce neden çıkardılar telefonu şimdi anlaşıldı
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DH Misafiri 3 yıl
3 aydir pro5 kullaniyorum..telefonun her yonunden memnununum..bundan oncede mx4pro kullaniyordum..bana oyle geliyorki meizu pro 6 da cuvalliyacak..
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bbuilk 3 yıl
Bu üzdü açıkçası pro nun yakınından bile geçemez bu gelen özelliklerle m3 note Daha alınası duruyor
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