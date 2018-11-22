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Meizu bir ses adaptörü üzerinde çalışıyor

Yüksek maliyet nedeniyle akıllı telefonlarında daha düşük seviyede ses yongası kullanan Meizu, kalite isteyenler için harici bir adaptör hazırlıyor. Adaptör özel bir ses yongası barındıracak.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yüksek ses kalitesi akıllı telefonlar için aranılan özelliklerin başında geliyor. Üreticiler giriş seviyesinden amiral gemisine kadar farklı kalitelerde üretilmiş ses yongalarına telefonlarında yer veriyor. Elbette yonga seviyesi düştükçe kalite de düşüyor.

Harici destek

Meizu’nun beğenilen 16 ve 16 Plus modelleri de içerisinde bir ses yongası barındırıyor. Bununla birlikte yonga düşük maliyetli olduğu için ses kalitesi de haliyle düşüyor. Kullanıcıların bu şikayetlerini dinleyen firmanın patronu Jerry Wong önemli bilgiler verdi.

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Wong telefonlarda kullanılan ses yongasının düşük maliyetli olduğunu teyit ederken üst seviye bir ses yongası için telefonun fiyatında da artış yapmaları gerektiğini ifade etti. Bunun yerine Wong bir ses adaptörü üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Çizimleri de paylaşılan adaptör USB Tip-C kablo ve 3.5mm dönüştürücü barındırıyor. Özel bir ses yongası olan adaptörün USB Tip-C üzerinden daha kaliteli ses sunacağı ifade ediliyor. Bunun yanında birkaç aksesuar daha piyasaya sürülecek.

Wong ayrıca Meizu 16S hakkında da bazı detaylar verdi. Gelecek yıl Mayıs ayında piyasaya çıkacak olan Meizu 16S tasarım anlamında Meizu 16 serisi ile aynı olacak. Telefonda Snapdragon 8150 yonga seti kullanılması bekleniyor ancak Wong 5G desteği olmayacağını açıklamıştı.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/21/meizu-to-release-an-adapter-with-independent-music-chip-inside/ Yorum Yaz
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YediGüzelAdam 5 ay
Ses çıkışı iyi hocam çeviri hatası olabilir Cs35l35 cirrus dac var
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BRNSpawn 5 ay
Meizu'yu hep ses konusunda iyi, iddialı bilirdim. 16 modelinde ses çıkışı kötüyse yazık olmuş. Bu tip cihazlar iyi ama her telefonda çalışırsa anlamlı olur. Ama sonuçta ekstra masraf ve hacim. Pratikte yorucu olacaktır.
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Greylights 5 ay
Bence haberde bir yanlışlık var. Düşük modeller için doğru ama üst seviyede Meizu nun her cihazı hifi dac ile geliyor. Şuan telefonlar içinde duyduğum en kaliteli ses s9+ ve meizu 15/16 plus dan çıktı.
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realblade 5 ay
Böyle bir şey çok lazım. Çoğu android telefonun ses çıkışı yetersiz.
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