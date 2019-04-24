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Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası

Geçtiğimiz gün tanıtılan amiral gemisi modeli Meizu 16S ile birlikte firma birçok aksesuarını da müşterilere sundu. Kablosuz kulaklıktan, çantaya hatta ve hatta kemere varan ürünler haberimizde.
3 hf.
4,5b
1
9
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası
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Meizu’nun merakla beklenen amiral gemisini modeli Meizu 16S sonunda resmiyet kazandı. Etkinliğin yıldızı da haliyle Meizu 16S oldu. Ancak firma sadece telefonla yetinmeyip birçok aksesuarını da kullanıcılara sergiledi. Kablosuz kulaklıktan, kemere kadar uzayan aksesuarları sizler için derledik.
Ayrıca Bkz. "Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Meizu POP 2

Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası
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Geçtiğimiz senenin Nisan ayında tanıtılan POP kablosuz kulaklıkların yeni modeli Meizu POP 2 bu aksesuarlardan ilki. Her biri 5.4 gram olan kulaklıklar 55 mAh batarya ile geliyorlar. Önceki model 85 mAh bataryaya sahipti ama kapasite düşmesine rağmen Meizu POP 2 kulaklıklar tek bir şarjla 8 saate kadar çalışma imkanı tanıyor. İlk modelde bu değer sadece 3 saatti. Bunun en önemli sebebi Bluetooth 5.0 LE desteği olarak görülüyor. Yanında gelen şarj kutusunun da 350 mAh bataryası mevcut. Şarj kutusu sayesinde 16 saat ekstra kullanma süresi alabiliyorsunuz. Kulaklığın fiyatı 59 dolar olarak açıklandı. Çin’e özel kampanyada Meizu 16S satın alanlara POP 2 kulaklık 7 dolara sunuluyor.

Meizu EP63NC

Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası
Yine başka bir kablosuz kulaklık modeli olan Meizu EP63NC, sporcu kulaklığı diyebileceğimiz bir yapıyla geliyor. Gürültü engelleme özelliği de bulunan kulaklığın batarya kapasitesi 175 mAh. Firmanın belirttiğine göre bu batarya cihazı 11 saat kullanmanız için yeterli oluyor. Diğer özellikleri aptX-HD desteği, IPX5 sertifikası ve Bluetooth 5.0 olarak sıralanabilir. Ek olarak sadece 15 dakikalık şarjla 3 saat kullanım süresi verdiğini belirtelim. Bu kulaklığın fiyatı ise 74 dolar.

Meizu Hi-Fi DAC Adapter

Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası
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Meizu 16S’in 3.5 mm jack girişi bulundurmaması sebebiyle Type C – 3.5 mm dönüştürücü konusu da firma için önemli hale geldi. Hi-Fi özellikli bu adaptör içerisinde 32bit/384KHz ses için Cirrus Logic CS43131 DAC bulunduruyor. 4 gram ağırlığında olan adaptörün Android, Windows ve MacOS işletim sistemli cihazlarda çalıştığı söylendi. Fiyatı da 25 dolar.

Meizu Urban Backpack

Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası
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Sırt çantası üretimi de Çinli firmalar arasında popüler hale geldi. Bunlardan bazıları Xiaomi, OnePlus ve Honor gibi firmalar. Meizu da bugün itibariyle kendi Urban Backpack sırt çantasıyla bu firmalar arasına katıldı. 15.6” boyutunda notebookunuzu yerleştirebileceğiniz çanta 650D Oxford kumaş ile üretildi. 43.5 x 32 x 15 cm boyutlarında olan çantanın fiyatı 25 dolar.

J-Belt

Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası
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Firmanın gösterdiği son ve en garip aksesuar J-Belt ismindeki kemer. Meizu kurusu J. Wong tarafından tasarlanan bu kemer 97 x 3.2 cm, 105 x 3.2 cm ve 113 x 3.2 cm şeklinde üç farklı boyda sunuluyor. Meizu 16S’den sonra dün tanıtılan en pahalı ürün 104 dolarlık fiyatıyla bu kemer oldu. Sadece mavi renk seçeneği ile geldiğini belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2019/04/23/meizu-pop-2-earbuds-ep63-noise-cancelling-headphones-and-more/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 hf. en beğenilen
Kemer ne alaka?
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canyash 2 hf.
Kemer Türkiye için özel üretim.meizu kurucusu diyor ki 16s yaptım Türkiye'de satın almak isteyenler kemerleri sıksın.sıkmak için kemer de yaptım..
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DH Misafiri 3 hf.
uzay kemeri he :) 100 dolar
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intel7mix 3 hf.
Dap fiyatına, kulaklık alınıyor şaka gibi. 3.5mm gözünü yağını yiyem gitme sen lazımsın sen bize daha.
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astegon 3 hf.
Meizu bu aksesuarlara da güncelleme vermiyor, olmaz ki ama

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esmerbuyucu 3 hf. en beğenilen
Kemer ne alaka?
1 Yanıt Yanıtla +8
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Darknesia 3 hf. esmerbuyucu
Don olmadığına şükretmek lazım, don da olabilirdi :D ama sonuna kadar haklısın çok alakasız.
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Orange dragon 3 hf.
Bi kısmı gereksiz şeyler
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