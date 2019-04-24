Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası

Meizu’nun merakla beklenen amiral gemisini modeli Meizu 16S sonunda resmiyet kazandı. Etkinliğin yıldızı da haliyle Meizu 16S oldu. Ancak firma sadece telefonla yetinmeyip birçok aksesuarını da kullanıcılara sergiledi. Kablosuz kulaklıktan, kemere kadar uzayan aksesuarları sizler için derledik.

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Meizu POP 2

Geçtiğimiz senenin Nisan ayında tanıtılan POP kablosuz kulaklıkların yeni modeli Meizu POP 2 bu aksesuarlardan ilki. Her biri 5.4 gram olan kulaklıklar 55 mAh batarya ile geliyorlar. Önceki model 85 mAh bataryaya sahipti ama kapasite düşmesine rağmen Meizu POP 2 kulaklıklar tek bir şarjla 8 saate kadar çalışma imkanı tanıyor. İlk modelde bu değer sadece 3 saatti. Bunun en önemli sebebi Bluetooth 5.0 LE desteği olarak görülüyor. Yanında gelen şarj kutusunun da 350 mAh bataryası mevcut. Şarj kutusu sayesinde 16 saat ekstra kullanma süresi alabiliyorsunuz. Kulaklığın fiyatı 59 dolar olarak açıklandı. Çin’e özel kampanyada Meizu 16S satın alanlara POP 2 kulaklık 7 dolara sunuluyor.

Meizu EP63NC

Yine başka bir kablosuz kulaklık modeli olan Meizu EP63NC, sporcu kulaklığı diyebileceğimiz bir yapıyla geliyor. Gürültü engelleme özelliği de bulunan kulaklığın batarya kapasitesi 175 mAh. Firmanın belirttiğine göre bu batarya cihazı 11 saat kullanmanız için yeterli oluyor. Diğer özellikleri aptX-HD desteği, IPX5 sertifikası ve Bluetooth 5.0 olarak sıralanabilir. Ek olarak sadece 15 dakikalık şarjla 3 saat kullanım süresi verdiğini belirtelim. Bu kulaklığın fiyatı ise 74 dolar.

Meizu Hi-Fi DAC Adapter

Meizu 16S’in 3.5 mm jack girişi bulundurmaması sebebiyle Type C – 3.5 mm dönüştürücü konusu da firma için önemli hale geldi. Hi-Fi özellikli bu adaptör içerisinde 32bit/384KHz ses için Cirrus Logic CS43131 DAC bulunduruyor. 4 gram ağırlığında olan adaptörün Android, Windows ve MacOS işletim sistemli cihazlarda çalıştığı söylendi. Fiyatı da 25 dolar.

Meizu Urban Backpack

Sırt çantası üretimi de Çinli firmalar arasında popüler hale geldi. Bunlardan bazıları Xiaomi, OnePlus ve Honor gibi firmalar. Meizu da bugün itibariyle kendi Urban Backpack sırt çantasıyla bu firmalar arasına katıldı. 15.6” boyutunda notebookunuzu yerleştirebileceğiniz çanta 650D Oxford kumaş ile üretildi. 43.5 x 32 x 15 cm boyutlarında olan çantanın fiyatı 25 dolar.

J-Belt

Firmanın gösterdiği son ve en garip aksesuar J-Belt ismindeki kemer. Meizu kurusu J. Wong tarafından tasarlanan bu kemer 97 x 3.2 cm, 105 x 3.2 cm ve 113 x 3.2 cm şeklinde üç farklı boyda sunuluyor. Meizu 16S’den sonra dün tanıtılan en pahalı ürün 104 dolarlık fiyatıyla bu kemer oldu. Sadece mavi renk seçeneği ile geldiğini belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2019/04/23/meizu-pop-2-earbuds-ep63-noise-cancelling-headphones-and-more/