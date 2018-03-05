Meizu ön kamerayı da ekran içerisine entegre ediyor

Son dönemde akıllı telefon pazarında ilginç dönüşümlerin yaşandığına şahit oluyoruz. Geçtiğimiz yıl başlayan çentik tasarımı yükselerek devam ederken ekran üzerine entegre parmak izi okuyucular da kendisine yer arıyor. Meizu ise ilginç bir patent başvurusu yaptı.

Ekrana entegre kamera

Firmanın başvurusunda ön kameranın da ekranın içerisine entegre edildiğini görüyoruz. Böylece kamera ve sensörler için ek bir çentik alanı açmaya gerek kalmıyor. Sadece üst kenara ahizenin sıkıştırıldığı dikkat çekiyor.

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Meizu yeni teknolojisi için grafen karışımı bir cam materyali kullandığını ifade ediyor. Yüzyılın en önemli buluşu olarak gösterilen grafen sınırsız kullanım alanı sayesinde teknolojinin her alanında büyük faydalar sağlayabiliyor. Cam ile harmanlandığında ise ışığı olduğu gibi arkasına aktaran bir yapı ortaya çıkıyor. Meizu da tercihini grafenden yana kullanmış.

Grafen ön panel sayesinde Meizu’nun yüzde 100 civarında rekor ekran-ön panel oranına ulaşabileceği ifade ediliyor. Akıllı telefon pazarında daha önce hiç ulaşılamamış bir seviyeden bahsediyoruz.

Meizu’nun patenti ne zaman gerçek hayata uyarlanacak bilinmiyor. Ayrıca tüm ekran kullanım halinde iken mi ön kameranın olduğu kısım temizlenerek çekime hazır hale getiriliyor veya o kısım sürekli mi boş kalıyor henüz net değil. Yine de Meizu büyük ses getirmeye hazırlanıyor.