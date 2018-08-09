Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu'dan havada duran hoparlör: Meizu Gravity

Çinli teknoloji devi Meizu, iki yıldan beri haberlerini duyduğumuz hoparlörünü sonunda tanıttı. Meizu Gravity havada duruyor gibi görünmesini sağlayan farklı bir tasarıma sahip.
9 ay
2,9b
1
4
Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu, iki yıldan bu yanadır gündemde olan gecikmeli multimedya hoparlörü Gravity'yi nihayet duyurdu. Üründen ilk olarak 2016 yılında kitlesel fonlama platformu Indiegogo'da listelenmesiyle haberdar olmuştuk.
Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı Meizu 16 tanıtıldı: Ekrandan parmak izi okuyan en ucuz telefon!"
Meizu Gravity, havada duruyor gibi görünmesini sağlayan benzersiz bir tasarıma sahip. Şirket hoparlör ünitesini havada tutan dikdörtgen bir cam bloğu kullanmış. Bu şeffaf cam blok, hoparlörün havada duruyormuş gibi görünmesini sağlıyor.
Hoparlörün üstüne yerleştirilen bir başka üçgen prizma benzeri cam blok ise ekran görevi görüyor. Gerçek ekranın hemen üstüne yerleştirilmiş olan bu cam parçasının amacı gelen ışınları sanki hoparlörün kendi ekranıymış gibi algılanacak şekilde yansıtmak.

Meizu Gravity özellikleri

Meizu Gravity, ses işleme için Texas Instrument TAS5754M ses yonga seti ve her biri 10 W güç çıkışı olan iki 40 mm hoparlör ile birlikte geliyor. Aynı zamanda gelişmiş ses kalitesi için Dirac HD Sound teknolojisi mevcut.
Hoparlör, kullanıcıların Bluetooth 4.1 üzerinden bağlanarak cihazlarındaki müzikleri dinleyebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca internet üzerinden Gravity isimli Android uygulaması ve Aux girişi ile de bağlantı kurmanın mümkün olduğunu belirtelim. Wi-Fi bağlantısı ise 2.4GHz ile sınırlı. Meizu, iOS uygulamasının geliştirilme aşamasında olduğunu ve yakında yayınlanacağını söyledi.
Meizu Gravity, Spotify, SoundCloud ve TuneIn gibi çevrimiçi platformlardan müzik yayını yapabilme özelliğine sahip. Hoparlör 160 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyor ancak sınırlı bir süre için 8 - 10 Ağustos tarihleri arasında 149 dolar fiyatla satılacak.

https://www.androidheadlines.com/2018/08/meizu-gravity-speaker-with-dirac-digital-audio-is-official.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KCS_54 9 ay
ip var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 9 ay
Görsellik açısından güzel görünüyor ama buna bu kadar para verilmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakdc 9 ay
gercekten bu blutooth hoperlorler ne ise yarıyor bilen birisi varsa anlatsın heryerde patladı gıttı verdıklerı sesler dogal seslerden oldukca uzak cogunda tek hoperlor var monu stereo olan pahalı markalı azınlıkta kucuk oldugundan dolayı 3 metreden sonra noktasal ses kaynagı gıbı davrandıgından yıne monoya esdeger bir ses veriyor nerede kullnılıyor ne ıse yarıyor anlamadım keza ses sistemleri hobimdir ama ses isindede nekadar ekmek okadar kofte yanlız burada ekmek ve kofte fıyatları dıger bır cok alana gore bır haylı yuksek bugun 18,000 tlye 55 inchte en saglam goruntuyu veren tvler varken bu işin ortalama ust sınırı için tanesı 35.000 euroya satılan anfısız duz hoperlorler mevcuttur stereo için 70.000 euroyu gozden cıkaracaksın amplifikatör ve kaynak cihaz +baglantı kabloları hariç
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 9 ay
gereksiz
cam ayak işte
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Yanlış Beslenme Alışkanlıkları ve Sonuçları 9 ay İlk Palm akıllı telefon görselleri geldi 9 ay Japon robot uzmanı 10 yaşındaki çocuğa benzeyen robot geliştirdi 9 ay Netflix, Ant-Man and the Wasp ile Marvel'e veda edecek 9 ay Xiaomi Mi 8X sertifika onayından geçti 9 ay Hayatta kalma oyunlarına yeni bakış açısı Blastlands 9 ay WhatsApp'ta güvenlik açığı tespit edildi 9 ay Samsung Galaxy Watch ön inceleme 9 ay Samsung Galaxy Note 9 nasıl olmuş? 9 ay Astronomlardan tam 44 yeni gezegen keşfi: İşte detaylar 9 ay Galaxy Note 9 ile Fortnite oynadık! 9 ay DARPA, İHA'ları sürekli havada tutmak için lazerle şarj edecek 9 ay Suudi Arabistan, Tesla'dan iki milyar dolarlık hisse satın aldı 9 ay God of War 'New Game+' güncellemesi yakında geliyor 9 ay Bixby tabanlı Galaxy Home akıllı hoparlör duyuruldu 9 ay Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 karşılaştırması 9 ay Galaxy Note 9, Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte ön siparişe özel fırsatlar 9 ay Fornite Android bugün yayınlanıyor: Nasıl indirilir? 9 ay Galaxy Watch resmen tanıtıldı! İşte Galaxy Watch özellikleri ve fiyatı 9 ay Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! Galaxy Note 9 özellikleri ve Türkiye fiyatı 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Meizu'dan havada duran hoparlör: Meizu Gravity Sonraki Bunama hastalığı bilgisayar yardımıyla yüksek oranda teşhis edilebiliyor 9 ay Otonom drone'lar kuşları havalimanlarından uzak tutabilir 9 ay Samsung'dan 161 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi 9 ay Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok 9 ay Merkezsiz müzik platformuna büyük destek 9 ay Apple, 2017'nin en iyi romanlarından Pachinko'yu diziye dönüştürüyor 9 ay Instagram Hikayeler özelliği platformu bambaşka bir noktaya taşıdı 9 ay Cep telefonları zor durumlar için can simidimiz 9 ay Audi E-Tron, yokuş aşağı yapılan her kilometrede menziline 1 kilometre ekliyor 9 ay Uygun fiyatlı Meizu 16 tanıtıldı: Ekrandan parmak izi okuyan en ucuz telefon! 9 ay Motorola Lapdock geri mi dönüyor? 9 ay Elon Musk'ın tweet'leri hakkında inceleme başlatıldı 9 ay Snapchat’in yeni tasarımı milyonlarca kullanıcıya mal oldu 9 ay Tesla'nın ev tipi bataryası Powerwall olumsuz hava koşullarını tahmin edebilecek 9 ay Huawei P20 Pro ile yapay zekâ cebinizde 9 ay Xiaomi’den dolaylı olarak yeni bir fitness bilekliği daha 9 ay WPA2 şifreleri tehlikede 9 ay Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı 9 ay Dünyanın ilk amonyak temelli hidrojen arabası test edildi 9 ay Samsung Galaxy Note 9 Canlı Yayın | Türkçe Simultane Çeviri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim