Meizu'dan havada duran hoparlör: Meizu Gravity

Meizu, iki yıldan bu yanadır gündemde olan gecikmeli multimedya hoparlörü Gravity'yi nihayet duyurdu. Üründen ilk olarak 2016 yılında kitlesel fonlama platformu Indiegogo'da listelenmesiyle haberdar olmuştuk.

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Meizu Gravity, havada duruyor gibi görünmesini sağlayan benzersiz bir tasarıma sahip. Şirket hoparlör ünitesini havada tutan dikdörtgen bir cam bloğu kullanmış. Bu şeffaf cam blok, hoparlörün havada duruyormuş gibi görünmesini sağlıyor.

Hoparlörün üstüne yerleştirilen bir başka üçgen prizma benzeri cam blok ise ekran görevi görüyor. Gerçek ekranın hemen üstüne yerleştirilmiş olan bu cam parçasının amacı gelen ışınları sanki hoparlörün kendi ekranıymış gibi algılanacak şekilde yansıtmak.

Meizu Gravity özellikleri

Meizu Gravity, ses işleme için Texas Instrument TAS5754M ses yonga seti ve her biri 10 W güç çıkışı olan iki 40 mm hoparlör ile birlikte geliyor. Aynı zamanda gelişmiş ses kalitesi için Dirac HD Sound teknolojisi mevcut.

Hoparlör, kullanıcıların Bluetooth 4.1 üzerinden bağlanarak cihazlarındaki müzikleri dinleyebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca internet üzerinden Gravity isimli Android uygulaması ve Aux girişi ile de bağlantı kurmanın mümkün olduğunu belirtelim. Wi-Fi bağlantısı ise 2.4GHz ile sınırlı. Meizu, iOS uygulamasının geliştirilme aşamasında olduğunu ve yakında yayınlanacağını söyledi.

Meizu Gravity, Spotify, SoundCloud ve TuneIn gibi çevrimiçi platformlardan müzik yayını yapabilme özelliğine sahip. Hoparlör 160 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyor ancak sınırlı bir süre için 8 - 10 Ağustos tarihleri arasında 149 dolar fiyatla satılacak.

https://www.androidheadlines.com/2018/08/meizu-gravity-speaker-with-dirac-digital-audio-is-official.html