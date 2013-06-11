Meizu'nun Exynos 5 Octa çipsetli yeni akıllı telefonu MX3 ve Flyme 3.0 kullanıcı arayüzü görüntülendi





İlk mobil telefonu M8 miniOne'den bu yana yongada sistem donanımlarını Samsung'dan tedarik eden uzak doğulu meşhur elektronik üreticisi Meizu, yakında resmen tanıtacağı üst düzey akıllı telefonunda Exynos 5 Octa çözümüne yer vereceğini doğruladı. ARM'ın big.LITTLE teknolojisiyle bir araya getirilen dört çekirdekli Cortex-A15 ve dört çekirdekli Cortex-A7 işlem kümelerini bünyesinde barındıran 5410 model numaralı Exynos serisinin en yeni çipi, Samsung'un amiral gemi sıfatlı Galaxy S4 telefonuna da güç veriyor. Üst düzey işlem performansıyla piyasadaki en iyi yongada sistem çözümleri arasında gösterilen Exynos 5 Octa'nın aynı başarıyı GPU ve güç tüketiminde gösterdiği söylenemez.

Böylesine yüksek fiyatlı bir donanımın Meizu tarafından tercih edilmesi, Apple ile arasındaki üretim anlaşması sona erecek olan Samsung'un mevcut iş ortaklarını müşteri yelpazesinde tutabilmek için özellikle Çin merkezli üreticilere ciddi fırsatlar sunduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Exynos 5 Octa'nın seri üretiminde sorun yaşandığı ve bu nedenle Galaxy S4'ün birçok bölgede Qualcomm Snapdragon 600 ile satışa çıktığı yönündeki iddialar da yalanlanmış oldu. Çin ve Hong Kong'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Meizu'nun M055 model numaralı MX3 telefonunun sahip olacağı iddia edilen özellikler şöyle; 5.5 inç veya daha geniş Full HD (1920 x 1080 piksel) dokunmatik ekran, 13MP arkadan aydınlatmalı ana kamera, 1.9MP ön kamera, Bluetooth 4.0, 3.000 mAh çıkarılamayan pil, Android Jelly Bean işletim sistemi ve Meizu tarafından uzun süredir geliştirilen Flyme OS kullanıcı arayüzünün 3.0 sürümü.



