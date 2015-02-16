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Meizu'nun Ubuntu akıllı telefonu WC 2015 etkinliğinde gelebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu'nun Ubuntu akıllı telefonu WC 2015 etkinliğinde gelebilir

Ubuntu için bu yılı donanım anlamında mobil dünyaya resmen adım attığı yıl olarak ilan edebiliriz. Zira geçtiğimiz haftalarda ilk akıllı telefonuna kavuşan Ubuntu mobil sürümü ikincisi için de gün sayıyor. 

Aslında Canonical ve Meizu ortaklık duyurusu yaptıklarında ilk Ubuntu cihazının Meizu'dan geleceğini düşünüyorduk. Ancak İspanyol BQ firması erken davranarak ilk ünvanını eline geçirdi. Meizu'ya da ikincilik düştü.

Firmanın MX4 modeli üzerinde Ubuntu mobil denemeleri yaptığı bir süredir biliniyor. Ancak frima Meizu M1 modeli ile benzer bir donanım üzerine Ubuntu'yu inşa edeceklerini açıklamıştı. 

Meizu yayımladığı son davetiyede MWC 2015 fuarı için önemli bir lansmanın işaretlerini veriyor. Davetiye firmanın kullandığı iki işletim sistemine işaret ederken üçüncüsüne soru işareti bırakılmış.

Firma modifiye edilmiş bir Android sürümü olan Flyme OS'u cihazlarında kullanıyor. Alibaba'nın yatırımı ile YunOS adlı başka bir modifiye Android sürümü de firmanın envanterine katılmıştı. Soru işareti olan yere ise büyük ihtimalle Ubuntu işletim sistemi gelecek. 

Bu ikinci Ubuntu telefonu ilkine göre biraz daha iyi donanıma sahip. 4.5 inçlik qHD ekran, Cortex-A7 tabanlı MediaTek işlemcisi, 1GB RAM, 8GB depolama ve 8MP arka kamera bulunan Aquaris E4.5 Ubuntu modelinin karşısında 64-bitlik 4 çekirdekli MT6732 yongaseti, Mali-T760 grafik birimi, 5 inçlik 1280x768 piksel ekran, 1GB RAM, 8GB depolama ve 13MP çözünürlükte kamera gibi özelliklere sahip Meizu M1 modeli bulunuyor. Bilinenler şimdilik bunlardan ibaret ancak Meizu fuarda daha farklı bir donanım da karşımıza çıkarabilir.  

http://androidheadlines.com/2015/02/ubuntu-powered-meizu-handset-will-unveiled-mwc-companys-official-teaser-confirms.html Yorum Yaz
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bestofMd 4 yıl
firma dediğin yenilikçi olacak bu açıdan bu firmayı tebrik etmek lazım.

aynen
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DaRKFoRCeS 4 yıl
firma dediğin yenilikçi olacak bu açıdan bu firmayı tebrik etmek lazım.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Çincesi iyi olan buradan yun os u inceleyebilir (ios a fazla benzememiş mi hele sanal klavye çok benzemiş)
yunos.com/...
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ceo-tr 4 yıl
"Meizu'nun Ubuntu akıllı telefonu WC 2015 etkinliğinde gelebilir"

başlıktaki MWC 2015, WC 2015 diye yanlış yazıldı sanırım. yada tuvalet 2015 etkinliği var :)
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Ilk alan kişilerden Olacağım desene
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umut_baris 4 yıl
HTC HD2 gibi cihazları seviyorum abi.

Oynamayı seven adamım ben.


Kur kurcala ne güzel.

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metebyr 4 yıl
linux tabanlı sistemlerin seveni çok fazla, masaüstü versiyonlarına uygulama geliştiren oldukça sağlam bir kitle var ve onlar mobilde de ubuntuyu yalnız bırakmayacaklardır. kapalı sistem olmadığı için bence hızlı büyüyecektir mobilde ve kısa sürede adından söz ettiren belli başlı uygulamaları olacaktır
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