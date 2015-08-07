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Meizu'nun bir sonraki amiral gemisi Exynos 7420 çipsetiyle gelebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meizu'nun bir sonraki amiral gemisi Exynos 7420 çipsetiyle gelebilir
 
Çin'in yükselen akıllı telefon üreticilerinden Meizu, Samsung üretimi çipset kullanmaya çok da yabancı değil. Hatırlatmak gerekirse Meizu MX2, MX3 ve MX4 Pro modelleri bazı farklı Exynos çipsetleri kullanılmıştı. Yeni iddialar ise Galaxy S6 ailesinde kullanılan Exynos 7420'nin Meizu'nun bir sonraki üst seviye modeline güç vereceği yönünde.
Bir kaç ay önce MX5 Pro ile ilgili benzer iddialar ortaya çıkmıştı. Ancak Meizu başkan yardımcısı Li Nan'ın yeni bir üst seviye seri üzerinde çalıştıklarını ve MX5 Pro'yu atlayacaklarını açıklamasıyla bu iddialar geçerliliğini yitirdi. Yine de MX5 Pro olmasa da bir sonraki üst seviye Meizu modeline Exynos 7420'nin yer alması bekleniyor. 
Bunun dışında bugün üst seviye cihazlarda kullanılabilecek çipsetlere baktığımızda MediaTek'in Helio X10 ve Snapdragon 810'u görüyoruz. Ancak Meizu'nun Snapdragon 810'daki ısınma problemleriyle birlikte kullanıcıların kafasında soru işareti yaratabileceğini düşünerek bu seçenekten vazgeçtiği söyleniyor. Kalan iki seçenek arasında ise hem 14 nm üretim sürecine sahip hem de daha yüksek performanslı Exynos ilk seçenek olarak öne çıkıyor. Eğer iddialar doğru çıkar ve Meizu Exynos 7420'yi tercih ederse ilk kez bir Çinli üretici akıllı telefonunda 14 nm çip kullanmış olacak.  
Bunun dışında yeni modelin tasarımında çift taraflı cam ve metal çerçeve bulunacağı da iddialar arasında. Fiyat konusunda ise 3000 Çin Yuanı (Bugün ki kur ile 1350 TL) gibi bir fiyatlandırmaya sahip olacağı söyleniyor. Bu fiyatın Çin'deki bir amiral gemisi model için yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

http://www.gizmochina.com/2015/08/06/meizus-high-end-flagship-to-use-exynos-7420-according-to-analyst/ Yorum Yaz
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darkdiva 4 yıl en beğenilen
Sonunda bir firma akıllıca davranıp Samsung'a başvurmuş.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
donanimhaber.com/...

Bu haberde mediatek in meizu ya yatırım yaptığı yazıyor.
Bu durum doğruysa ve devam ediyorsa exynos işlemcili bir meizu zor.
Mobilite de Samsung işlemciyi verir fakat burunlarından getirir denilmişti.
Sonuçta rekabet var ayrıca 7420 zor bir ihtimal.
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Okisht 4 yıl DaRKFoRCeS
Bende haberi yazarken araştırdım bu konuyu.

gizchina.com/...
androidheadlines.com/...


şu şekilde bazı kaynaklar var ancak güvenilir bir kaynakta yer almıyor bu gelişme. Belkide bunlar iddia aşamasında kalmış olabilir çünkü net olarak yatırım yapıldığına dair güçlü bir kaynak yok şimdilik.
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atesses 4 yıl
Qualcomm biraz yaralı bu aralar MTK iyidir.
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freudunpiposu 4 yıl
Anlaşılan iki sene sonra bile üst seviye telefonlarda kötü bir tercih olmayacak en azından CPU tarafında. 820'nin sızan sonuçlarından sonra Qualcomm Apu pazarında son çırpınışlarını yapıyor anlaşılan. ee buldun Scorpion'u sonra 0 gelişme, Tek fazlan kapalı bir GPU ve Asenkron çalışan beceriksiz işlemciler oldu.
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kadirirdem 4 yıl
sonunda bir akıllı üretici çıktı samsunga başvurdu htc ve sony de başvursaydı belki satışlar çok daha iyiydi gerçi onlar ezeli rakibi samsung onlara vermez :D.... eger bu özellikteki s6 edge gibi bir telefon gelirse alınır...
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darkdiva 4 yıl en beğenilen
Sonunda bir firma akıllıca davranıp Samsung'a başvurmuş.
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mu5tafa 4 yıl
Efsane işlemci. Samsung 1 yıl sonrasının işlemcisini yaptı bu 7420 ile. Note 5 de kullanıcak yine de sırıtmayacak rakiplerine karşı. Meizu kullanırsa fiyatıyla birlikte harika bir fp cihazı olabilir.
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damn2u 4 yıl
MX5 Pro modelinde Exynos 7420 kullanılırsa cidden çok talep görecektir fakat işin biraz daha kötü yönünü düşünüp Note 4'de kullanılan Exynos 5433 kullanılsa bile bir çok rakibinden çok daha fazla tercih edileceği kesin.
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