Meizu'nun bir sonraki amiral gemisi Exynos 7420 çipsetiyle gelebilir

Çin'in yükselen akıllı telefon üreticilerinden Meizu, Samsung üretimi çipset kullanmaya çok da yabancı değil. Hatırlatmak gerekirse Meizu MX2, MX3 ve MX4 Pro modelleri bazı farklı Exynos çipsetleri kullanılmıştı. Yeni iddialar ise Galaxy S6 ailesinde kullanılan Exynos 7420'nin Meizu'nun bir sonraki üst seviye modeline güç vereceği yönünde.

Bir kaç ay önce MX5 Pro ile ilgili benzer iddialar ortaya çıkmıştı. Ancak Meizu başkan yardımcısı Li Nan'ın yeni bir üst seviye seri üzerinde çalıştıklarını ve MX5 Pro'yu atlayacaklarını açıklamasıyla bu iddialar geçerliliğini yitirdi. Yine de MX5 Pro olmasa da bir sonraki üst seviye Meizu modeline Exynos 7420'nin yer alması bekleniyor.

Bunun dışında bugün üst seviye cihazlarda kullanılabilecek çipsetlere baktığımızda MediaTek'in Helio X10 ve Snapdragon 810'u görüyoruz. Ancak Meizu'nun Snapdragon 810'daki ısınma problemleriyle birlikte kullanıcıların kafasında soru işareti yaratabileceğini düşünerek bu seçenekten vazgeçtiği söyleniyor. Kalan iki seçenek arasında ise hem 14 nm üretim sürecine sahip hem de daha yüksek performanslı Exynos ilk seçenek olarak öne çıkıyor. Eğer iddialar doğru çıkar ve Meizu Exynos 7420'yi tercih ederse ilk kez bir Çinli üretici akıllı telefonunda 14 nm çip kullanmış olacak.

Bunun dışında yeni modelin tasarımında çift taraflı cam ve metal çerçeve bulunacağı da iddialar arasında. Fiyat konusunda ise 3000 Çin Yuanı (Bugün ki kur ile 1350 TL) gibi bir fiyatlandırmaya sahip olacağı söyleniyor. Bu fiyatın Çin'deki bir amiral gemisi model için yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

http://www.gizmochina.com/2015/08/06/meizus-high-end-flagship-to-use-exynos-7420-according-to-analyst/