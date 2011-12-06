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Meizu'nun çift çekirdekli yeni telefonu MX, 1 Ocak'ta piyasaya çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kopya ürünlerle adının anılmasına rağmen kendi teknolojisiyle ürettiği cihazların rakipleriyle yarışır hale geldiği Çin'in en popüler akıllı telefon markası Meizu, uzun süredir dedikoduları dolaşan MX modelini resmi olarak duyurdu.

4 çekirdekli olacağı iddia edilen MX modeli aksine Galaxy SII modelinde de kullanılan ve ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 1.4GHz hızında çift çekirdekli Exynos 4210 işlemci ve Mali-400 grafik birimi ile gelecek. 4 inçlik 960 x 640 piksel ekranı ise yüksek görüntü kalitesi sunan ASV teknolojisi içeriyor. 

1GB LPDDR2 RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde f/2.2 1080p kayıt destekli arka kamera, 0.3MP ön kamera, gürültü azaltımı için çift mikrofon, 1600mAh batarya, S/PDIF dijital çıkış sunan micro-USB portu, 10.3mm incelik ve 5 bant 3G desteği diğer özellikleri arasında. 

Yazılım tarafında ise Android 2.3.5 üzerinde çalışan Flyme OS arayüzü kullanılmış. Meizu CEO'su Jack Wong, Android 4.0 güncellemesinin hazırlandığının müjdesini de veriyor.

Meizu MX modeli anavatanı Çin'de 1 Ocak'ta 470$ karşılığında satışa sunulacak. Hong Kong'da ise ilerleyen günlerde piyasada olacak. Meizu firmasının iddialı modeli MX'i uluslararası pazara sunup sunmayacağı belli değil.

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quzman 7 yıl en beğenilen
Meizu hakkında hiç bi şey bilmeden ne güzel de atıp tutmuş arkadaşlar Çin malı diye .
Evet üretimi Çin ama Meizu ürünlerini elinize aldığınızda çoğu ünlü markanın yüzüne bile bakmazsınız .
Meizu hakkında hiç bi şey bilmeden ne güzel de atıp tutmuş arkadaşlar Çin malı diye .Evet üretimi Çin ama Meizu ürünlerini elinize aldığınızda çoğu ünlü mar...
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mcebi001 7 yıl
ıphone'a benziyo diyenler meizu daki bakış açısı zaten o.. yani amerikanın en klas ürünler üreten markası ile kıyaslanmak hatta daha iyi oldugunu göstermek ..o yüzden donanım olarak hep daha fazlasını meizuda bulursunuz ...ama bu çekişme içerisinde meizu arayüzü windows da kullansa android de kullansa değişmiyor,her cihazında harici bir ses çipi kullanıyor(m8,m9,mx)şarj girişi hep altta oluyor(kendine özel animasyonuyla)ve ekran her zaman sharp üretimi üst seviye oluyor...çinde apple gibi kendi mağazaları var ve diğer çinliler gibi çok ucuz olmuyor ...bide çince ve ingilizce dışında herhangi bir dil desteklemiyor(ingilizcede bile bazı ikonlar çinçe) yani ben safkan çinliyim diyor.:D
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TheLastNinja2 7 yıl
İkinci dünya savaşından sonra Japon milletini ucuz işçi olarak kullanan ABD ve Avrupalı üreticiler daha sonra Çin, Tayvan, Kore vd. ülkelere fabrikalarını kaydırmışlardır. Çocukluğunuzda gördüğünüz (hatırlayın) plastik oyuncak, hediyelik eşya (hacca gidenlerin getirdiği kabe, cami tasviri, ezan okuyan saat) vs. ürünlerin arkasına baktıysanız o zamanlar Japon malı diye yazardı fakat akıllı insanlar tabii ki ve teknolojiyi öğrendikten sonra ARGE yaparak kendi firmalarını kurdular ve dünya devi oldular. Şimdi de Çin bangır bangır geliyor aynı şekilde ve Japonları falan geçecektir mutlaka (Tabii ki Allah bilir)
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sertacarslan 7 yıl
Japonlar da zamanında ucuz kalitesiz ürünlerle piyasaları istila edip, herkese illallah dedirtip, sonradan kaliteye dönüşmüş ve dünyayı fethetmiştir. Meizu da Çin'deki benzer dönüşümü gerçekleştirmeye başlayan öncü markalarından biridir. Siz 10 sene sonra görün bu ve benzer Çin markalarını, nasıl aranan markalar olacaklar...
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mahmut716 7 yıl
mp4leri çok kaliteli bu markanın
telefonu da trye gelirse,ya bunu ya da ideos x6
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hattoriy 7 yıl
vayy bee isteyince oluyo herifler öyle ya da böyle güzel bir cihaz ortaya koymuşlar
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Player ONE 7 yıl
Helal be Çözünürlük olarak bile galaxy s 2 den çok daha iyi.
Samsung şu adamlar kadar olamadın :) Birde çin diye küçümserler.Bu tel galaxy s 2 yi ezer.
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
şu Meizu bikere deeee Iphone u taklit etmesin yaaa yeter artık bıktık yaa :@
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SeCuRiTy_35 7 yıl
marka hakkında bişey bilmeyen arkadaşlar atıp tutmuş cinden bana meizu m9 ve huawei x5 gelmişti muhteşem telefonlar meizu m9 iphone 4 den cok daha iyi donanım ses kalitesi falan muhtteşem 300$ mal olmuştu bu ürünlerin türkiyeye gelceğini sanmıyom gelirse piyasa alt üst olur büyük firmalar ve amerika izin vermez cinde ne telefonlar var bunun gibi bizim millet iphone nokia 1600 tl nerde 300$ nerde
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danGerfuLL 7 yıl
960 * 640 çözünürlüğe nasıl uygun uygulama bulunacak? Tamam yüksek donanım, iyi kalite kasa, güzel görünüm ama uyumluluk sorununu göz ardı etmemek gerek. Android'in en büyük sorunlarından biri de bu bence.
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haymatloshan 7 yıl
Ön yargı ile yaklaşmazsak donanımı güzel,ama o para verilir mi sahiden bilemiyorum.
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damn2u 7 yıl
Donanım olarak çok iyi, Meizu firması kendi ülkesinin en iyilerinden, tabi Çin yakıştırmasını asla ve asla hak etmiyor. Her ülkenin kendi üretimleri arasında sınıflandırma vardır, Meizu üretimleride birinci sınıftır.
Ülkemizde satılırsa kısa süre içersinde epey yaygınlaşır, tabiki o noktadan sonra tek temennimiz fiyat konusunda Huawei kadar insaflı olması olurdu.
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wtf32 7 yıl
Şu "Ne olursa olsun Çin malı", "Çin malına güvenilir mi", "O kadar para verilir mi Çin malı bir de" gibi önyargılı laflardan sıkılmadınız mı? Böyle sitelere girip haberleri takip eden insanlarsınız, sokaktan geçen sıradan insandan biraz daha bilgili olun.
Milyarlarca doların döndüğü elektronik cihaz piyasasında, kullandığınız bilgisayarların neredeyse tamamı, bir sürü insanın ayılıp bayıldığı, malzeme kalitesi çok üst düzeyde olan Apple ürünlerinin HEPSİ, giydiğiniz kıyafetlerin bazıları, kısacası işçi maliyeti ucuz olduğu için hemen hemen herşey Çin'de üretiliyor zaten.
Ülkeden çıkan bir sürü taklit ve dandik mal olduğu tartışılamaz bir gerçek, fakat bu dandiklik Çin'in havasından suyundan değil, aynı dandiklikte malzemeyi ve üretim anlayışını Almanya'daki Mercedes fabrikasında uygulasanız da son ürün uyduruk olacaktır.
Eğer sözkonusu telefon yüksek bir malzeme kalitesi ve iyi yazılım desteği ile piyasaya çıkarsa gayet başarılı olabileceğine inanıyorum.
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