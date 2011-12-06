Meizu'nun çift çekirdekli yeni telefonu MX, 1 Ocak'ta piyasaya çıkıyor

Kopya ürünlerle adının anılmasına rağmen kendi teknolojisiyle ürettiği cihazların rakipleriyle yarışır hale geldiği Çin'in en popüler akıllı telefon markası Meizu, uzun süredir dedikoduları dolaşan MX modelini resmi olarak duyurdu.





4 çekirdekli olacağı iddia edilen MX modeli aksine Galaxy SII modelinde de kullanılan ve ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 1.4GHz hızında çift çekirdekli Exynos 4210 işlemci ve Mali-400 grafik birimi ile gelecek. 4 inçlik 960 x 640 piksel ekranı ise yüksek görüntü kalitesi sunan ASV teknolojisi içeriyor.





1GB LPDDR2 RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde f/2.2 1080p kayıt destekli arka kamera, 0.3MP ön kamera, gürültü azaltımı için çift mikrofon, 1600mAh batarya, S/PDIF dijital çıkış sunan micro-USB portu, 10.3mm incelik ve 5 bant 3G desteği diğer özellikleri arasında.





Yazılım tarafında ise Android 2.3.5 üzerinde çalışan Flyme OS arayüzü kullanılmış. Meizu CEO'su Jack Wong, Android 4.0 güncellemesinin hazırlandığının müjdesini de veriyor.





Meizu MX modeli anavatanı Çin'de 1 Ocak'ta 470$ karşılığında satışa sunulacak. Hong Kong'da ise ilerleyen günlerde piyasada olacak. Meizu firmasının iddialı modeli MX'i uluslararası pazara sunup sunmayacağı belli değil.